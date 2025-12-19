Nemzeti Sportrádió

Jövőre maratoni és félmaratoni gyaloglóversenyeket vezetnek be

Vágólapra másolva!
2025.12.19. 14:09
null
Sebastian Coe (Fotó: Getty Images)
Címkék
félmaraton gyaloglás maraton Sebastian Coe
A Nemzetközi Atlétikai-szövetség (WA) jövőre bevezeti a maratoni és félmaratoni távokat a gyaloglóversenyeken.

Sebastian Coe WA-elnök kiemelte, az egyik cél az, hogy a sportág szerelmesei, a szurkolók így jobban össze tudják majd hasonlítani a gyaloglás és a futás sebességét az azonos távok miatt.

Április 12-én, a gyalogló csapatvilágbajnokságon már a hagyományos 20 kilométeres táv helyett félmaratont, míg a 35 kilométeres gyaloglás helyett maratoni távot (42.195 kilométert) teljesítenek a résztvevők. Ez lesz az első verseny az új távokkal.

„Azt hiszem, jó döntés ezeket a távokat olyanokra cserélni, amelyeket az emberek más versenyeken már megszoktak. Így tudnak majd viszonyítani az időeredményekhez, mert gyakran figyelmen kívül hagyják, milyen gyorsak a gyaloglóink” – fogalmazott Coe, aki arra számít, hogy az új gyaloglótávok hosszabb ideig érvényben maradnak, és a jövőben jól illeszkednek az olimpia műsorához is.

Az elmúlt évtizedben a gyaloglóversenyek több módosításon mentek keresztül. Például a 2017-es világbajnokságon debütált női 50 kilométert, valamint a férfi 50 kilométert is törölték a programból, és bevezették helyette a 35 kilométeres távot. A tavalyi párizsi olimpián pedig már maratoni távú vegyes váltót is rendeztek – a két 20 kilométeres szám mellett.

A 2028-as Los Angeles-i olimpián a férfi és női gyaloglók számára egyetlen táv lesz, mégpedig a félmaratoni.

 

félmaraton gyaloglás maraton Sebastian Coe
Legfrissebb hírek

Eliud Kipchoge-sorozat, 2. rész: Minden idők legnagyobb maratonistája

Képes Sport
Tegnap, 12:56

Az összes kontinenst „meghódítaná” minden idők legjobb maratonfutója

Atlétika
2025.11.03. 13:32

Atlétika: másfél millió eurót loptak el a nemzetközi szövetségből

Atlétika
2025.10.30. 16:59

Álomszerűen alakult Vindics-Tóth Lili Anna maratoni bemutatkozása

Atlétika
2025.10.28. 07:01

Vindics-Tóthé a második legjobb európai idő a frankfurti maratonin

Atlétika
2025.10.26. 15:31

Atlétikai Eb: Helebrandt Máté szintidőt gyalogolt a maratoni távon

Atlétika
2025.10.25. 15:44

Ugandai és etióp sikerrel ért véget a Chicago Marathon

Atlétika
2025.10.12. 19:45

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória győzött a budapesti maratonin

Atlétika
2025.10.12. 13:42
Ezek is érdekelhetik