Jövőre maratoni és félmaratoni gyaloglóversenyeket vezetnek be

Sebastian Coe WA-elnök kiemelte, az egyik cél az, hogy a sportág szerelmesei, a szurkolók így jobban össze tudják majd hasonlítani a gyaloglás és a futás sebességét az azonos távok miatt.

Április 12-én, a gyalogló csapatvilágbajnokságon már a hagyományos 20 kilométeres táv helyett félmaratont, míg a 35 kilométeres gyaloglás helyett maratoni távot (42.195 kilométert) teljesítenek a résztvevők. Ez lesz az első verseny az új távokkal.

„Azt hiszem, jó döntés ezeket a távokat olyanokra cserélni, amelyeket az emberek más versenyeken már megszoktak. Így tudnak majd viszonyítani az időeredményekhez, mert gyakran figyelmen kívül hagyják, milyen gyorsak a gyaloglóink” – fogalmazott Coe, aki arra számít, hogy az új gyaloglótávok hosszabb ideig érvényben maradnak, és a jövőben jól illeszkednek az olimpia műsorához is.

Az elmúlt évtizedben a gyaloglóversenyek több módosításon mentek keresztül. Például a 2017-es világbajnokságon debütált női 50 kilométert, valamint a férfi 50 kilométert is törölték a programból, és bevezették helyette a 35 kilométeres távot. A tavalyi párizsi olimpián pedig már maratoni távú vegyes váltót is rendeztek – a két 20 kilométeres szám mellett.

A 2028-as Los Angeles-i olimpián a férfi és női gyaloglók számára egyetlen táv lesz, mégpedig a félmaratoni.