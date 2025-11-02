Nemzeti Sportrádió

Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 17:31
null
Címkék
Újpest DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr NB I 12. forduló magyar foci Diósgyőri VTK Újpest FC magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 12. fordulójában a Diósgyőr hazai pályán 3–1-re kikapott az Újpesttől. Egy újrarúgatott tizenegyesből a hazaiak szerezték meg a vezetést az első félidő közepén, de a lila-fehérek a szünetig fordítani tudtak. Az Újpest hiába került emberhátrányba még az első játékrész végén, a másodikban is jól futballozott, újabb gólt is szerzett és megérdemeltnek mondható győzelmet aratott.

 

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)
Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LEKERÜLT A KARSZALAG Matija Ljujicsról. A szerb középpályás jó ideje csapatkapitány Újpesten, ám úgy hírlett, Damir Krznar vezetőedző a DVSC-től elszenvedett 5–2-es idegenbeli vereség után megfosztotta a tisztségtől. A hét közben szárnyra kelt pletyka bizonyosságot nyert: mikor a lila-fehérek bejelentették diósgyőri kezdő tizenegyüket, a 150. Újpest-meccsére készülő Banai Dávid neve mellé biggyesztették a jelzésértékű C-betűt. Noha Ljujics ott lett volna a pályán, a bemelegítés közben rosszul lett, Bese Barnabás ugrott be a helyére – ilyen még nem volt az idényben: négy magyar szerepelt az újpesti kezdőben. Némi meglepetésre a debreceni pofon után csak néhányan kerültek ki a csapatból: Riccardo Piscitelli szeméremcsont-fájdalom miatt nem játszott, Arijan Ademit és Milan Tucicot a cserék közé nevezték, míg André Duartét határozatlan időre a tartalékegyütteshez irányította a szakmai stáb – utólag bánhatják a klubvezetőségben, hogy nem engedték el az átigazolási időszak végén. 

Inkább a DVTK akarata érvényesült, mégis a vendégek előtt adódott az első nagyobb lehetőség, négy újpesti tört ugyanis kapura két hazai védővel szemben, ám az akció végén Giorgi Beridze botlott bele úgy a labdába, hogy az ártalmatlanul szállt a kapu fölé. Negyedóra elteltével Bokros Szilárd a védelem mögé kerülve került ziccerbe, Banai Dávid azonban védett. Pár perccel később a VAR segítségére volt szükség, hogy Csonka Bence játékvezető – rossz döntését felülbírálva –tizenegyest ítéljen Joao Nunes kezezéséért a DVTK-nak. Elton Acolatse lőtt, Banai Dávid az irányt érezve védett, ám mivel a lövés előtt a bal lábával a vonal elé lépett, a holland támadó újra próbálkozhatott – másodjára már nem hibázott.

Esetleges volt az Újpest támadójátéka, a lila-fehérek nem találták a módját, miként juthatnának el a támadóharmadba, ha pedig mégis a büntetőterület környékére keveredtek, rendre rossz döntést hoztak – ezért is jelentett sokat, hogy a 35. percben szöglet után Bokros Szilárd fejéről a hazaiak kapujába pattant a labda. Ezután higgadtabban játszottak a lila-fehérek, és a 42. percben fordítottak – az idény során nagyszerű teljesítményt nyújtó Karlo Sentic hibázott Horváth Krisztofer lövésénél.

A ráadás is tartogatott feszült, várakozással teli perceket: miután Bese Barnabás a büntetőterületen kívül buktatta Elton Acolatsét, Csonka Bence tizenegyest ítélt, ám VAR-vizsgálat után ismét felülbírálta döntését, szabadrúgásra módosított, a sárga lapot pedig pirosra cserélte. A sértett 17 méterről hiába próbálkozott, Banai Dávid a helyén volt, majd egy perccel később Sajbán Máté fejelte lécre a labdát.

null
fotó 2025.11.02.

NB I: DVTK–Újpest (Fotók: Kovács Péter)

Vladimir Radenkovics vezetőedző nem akart kockáztatni, a második félidő legelején sárga lapot kapó Elton Acolatsét és Aboubakar Keitát is lecserélte, helyükre két fiatal, Babos Bence és Komlósi Bence érkezett (utóbbi szombaton egy félidőt játszott az NB III-ban szereplő második csapatban). A DVTK beszorította az Újpestet saját kapuja elé, kézilabdacsapat módjára adogatta körbe a védelmet, és a szélekről beadásokkal próbálkozott. A 61. percben Gera Dániel elégelte meg a tili-tolit, átlövésre vállalkozott, labdája a lécen csattant. Csakhogy a nyomás alábbhagyott, időnként kijött a szorításból az Újpest, amely a hajrában kontraakció révén növelte az előnyét – Aljosa Matko a félpályától indulva robogott a kapuig, Komlósi Bencének esélye sem volt utolérni.

A Diósgyőr emberelőnyben elővezetett lagymatag futballja megbosszulta magát (mindezt a szurkolói sem hagyták szó nélkül), első vereségét szenvedte el hazai pályán Vladimir Radenkovics visszatérése óta, az Újpest pedig először nyert mérkőzést augusztus 23-át követően – Damir Krznar legnagyobb örömére. 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paksi FC1256126–17+9 21 
2. Kisvárda1162312–15–3 20 
3. Ferencvárosi TC1154224–12+12 19 
4. Debreceni VSC1154218–14+4 19 
5. Puskás Akadémia1253417–1718 
6. MTK Budapest1252525–22+3 17 
7. ETO FC Győr1145221–14+7 17 
8. Újpest FC1234518–19–1 13 
9. Diósgyőri VTK1225516–24–8 11 
10. Kazincbarcika1131711–22–11 10 
11. Zalaegerszegi TE1124518–20–2 10 
12. Nyíregyháza Spartacus1224614–24–10 10 

 

 

Újpest DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr NB I 12. forduló magyar foci Diósgyőri VTK Újpest FC magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

A férfiak után az FTC női csapata is legyőzte az MTK-t az NB I-ben

Labdarúgó NB I
1 órája

NB I: Debrecen–Zalaegerszeg

Labdarúgó NB I
1 órája

Bárány Donát folytatná pazar sorozatát

Labdarúgó NB I
9 órája

Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

Labdarúgó NB I
9 órája

Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk

Labdarúgó NB I
12 órája

Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

Labdarúgó NB I
21 órája

Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:25

Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:11
Ezek is érdekelhetik