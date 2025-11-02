Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)
Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)
LEKERÜLT A KARSZALAG Matija Ljujicsról. A szerb középpályás jó ideje csapatkapitány Újpesten, ám úgy hírlett, Damir Krznar vezetőedző a DVSC-től elszenvedett 5–2-es idegenbeli vereség után megfosztotta a tisztségtől. A hét közben szárnyra kelt pletyka bizonyosságot nyert: mikor a lila-fehérek bejelentették diósgyőri kezdő tizenegyüket, a 150. Újpest-meccsére készülő Banai Dávid neve mellé biggyesztették a jelzésértékű C-betűt. Noha Ljujics ott lett volna a pályán, a bemelegítés közben rosszul lett, Bese Barnabás ugrott be a helyére – ilyen még nem volt az idényben: négy magyar szerepelt az újpesti kezdőben. Némi meglepetésre a debreceni pofon után csak néhányan kerültek ki a csapatból: Riccardo Piscitelli szeméremcsont-fájdalom miatt nem játszott, Arijan Ademit és Milan Tucicot a cserék közé nevezték, míg André Duartét határozatlan időre a tartalékegyütteshez irányította a szakmai stáb – utólag bánhatják a klubvezetőségben, hogy nem engedték el az átigazolási időszak végén.
Inkább a DVTK akarata érvényesült, mégis a vendégek előtt adódott az első nagyobb lehetőség, négy újpesti tört ugyanis kapura két hazai védővel szemben, ám az akció végén Giorgi Beridze botlott bele úgy a labdába, hogy az ártalmatlanul szállt a kapu fölé. Negyedóra elteltével Bokros Szilárd a védelem mögé kerülve került ziccerbe, Banai Dávid azonban védett. Pár perccel később a VAR segítségére volt szükség, hogy Csonka Bence játékvezető – rossz döntését felülbírálva –tizenegyest ítéljen Joao Nunes kezezéséért a DVTK-nak. Elton Acolatse lőtt, Banai Dávid az irányt érezve védett, ám mivel a lövés előtt a bal lábával a vonal elé lépett, a holland támadó újra próbálkozhatott – másodjára már nem hibázott.
Esetleges volt az Újpest támadójátéka, a lila-fehérek nem találták a módját, miként juthatnának el a támadóharmadba, ha pedig mégis a büntetőterület környékére keveredtek, rendre rossz döntést hoztak – ezért is jelentett sokat, hogy a 35. percben szöglet után Bokros Szilárd fejéről a hazaiak kapujába pattant a labda. Ezután higgadtabban játszottak a lila-fehérek, és a 42. percben fordítottak – az idény során nagyszerű teljesítményt nyújtó Karlo Sentic hibázott Horváth Krisztofer lövésénél.
A ráadás is tartogatott feszült, várakozással teli perceket: miután Bese Barnabás a büntetőterületen kívül buktatta Elton Acolatsét, Csonka Bence tizenegyest ítélt, ám VAR-vizsgálat után ismét felülbírálta döntését, szabadrúgásra módosított, a sárga lapot pedig pirosra cserélte. A sértett 17 méterről hiába próbálkozott, Banai Dávid a helyén volt, majd egy perccel később Sajbán Máté fejelte lécre a labdát.
Vladimir Radenkovics vezetőedző nem akart kockáztatni, a második félidő legelején sárga lapot kapó Elton Acolatsét és Aboubakar Keitát is lecserélte, helyükre két fiatal, Babos Bence és Komlósi Bence érkezett (utóbbi szombaton egy félidőt játszott az NB III-ban szereplő második csapatban). A DVTK beszorította az Újpestet saját kapuja elé, kézilabdacsapat módjára adogatta körbe a védelmet, és a szélekről beadásokkal próbálkozott. A 61. percben Gera Dániel elégelte meg a tili-tolit, átlövésre vállalkozott, labdája a lécen csattant. Csakhogy a nyomás alábbhagyott, időnként kijött a szorításból az Újpest, amely a hajrában kontraakció révén növelte az előnyét – Aljosa Matko a félpályától indulva robogott a kapuig, Komlósi Bencének esélye sem volt utolérni.
A Diósgyőr emberelőnyben elővezetett lagymatag futballja megbosszulta magát (mindezt a szurkolói sem hagyták szó nélkül), első vereségét szenvedte el hazai pályán Vladimir Radenkovics visszatérése óta, az Újpest pedig először nyert mérkőzést augusztus 23-át követően – Damir Krznar legnagyobb örömére.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|12
|5
|6
|1
|26–17
|+9
|21
|2. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|3. Ferencvárosi TC
|11
|5
|4
|2
|24–12
|+12
|19
|4. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|5. Puskás Akadémia
|12
|5
|3
|4
|17–17
|0
|18
|6. MTK Budapest
|12
|5
|2
|5
|25–22
|+3
|17
|7. ETO FC Győr
|11
|4
|5
|2
|21–14
|+7
|17
|8. Újpest FC
|12
|3
|4
|5
|18–19
|–1
|13
|9. Diósgyőri VTK
|12
|2
|5
|5
|16–24
|–8
|11
|10. Kazincbarcika
|11
|3
|1
|7
|11–22
|–11
|10
|11. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10