Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC 1–3 (1–2)

Miskolc, DVTK Stadion, 5855 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)

Kiállítva: Bese B. (Újpest, 45+8.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LEKERÜLT A KARSZALAG Matija Ljujicsról. A szerb középpályás jó ideje csapatkapitány Újpesten, ám úgy hírlett, Damir Krznar vezetőedző a DVSC-től elszenvedett 5–2-es idegenbeli vereség után megfosztotta a tisztségtől. A hét közben szárnyra kelt pletyka bizonyosságot nyert: mikor a lila-fehérek bejelentették diósgyőri kezdő tizenegyüket, a 150. Újpest-meccsére készülő Banai Dávid neve mellé biggyesztették a jelzésértékű C-betűt. Noha Ljujics ott lett volna a pályán, a bemelegítés közben rosszul lett, Bese Barnabás ugrott be a helyére – ilyen még nem volt az idényben: négy magyar szerepelt az újpesti kezdőben. Némi meglepetésre a debreceni pofon után csak néhányan kerültek ki a csapatból: Riccardo Piscitelli szeméremcsont-fájdalom miatt nem játszott, Arijan Ademit és Milan Tucicot a cserék közé nevezték, míg André Duartét határozatlan időre a tartalékegyütteshez irányította a szakmai stáb – utólag bánhatják a klubvezetőségben, hogy nem engedték el az átigazolási időszak végén.

Inkább a DVTK akarata érvényesült, mégis a vendégek előtt adódott az első nagyobb lehetőség, négy újpesti tört ugyanis kapura két hazai védővel szemben, ám az akció végén Giorgi Beridze botlott bele úgy a labdába, hogy az ártalmatlanul szállt a kapu fölé. Negyedóra elteltével Bokros Szilárd a védelem mögé kerülve került ziccerbe, Banai Dávid azonban védett. Pár perccel később a VAR segítségére volt szükség, hogy Csonka Bence játékvezető – rossz döntését felülbírálva –tizenegyest ítéljen Joao Nunes kezezéséért a DVTK-nak. Elton Acolatse lőtt, Banai Dávid az irányt érezve védett, ám mivel a lövés előtt a bal lábával a vonal elé lépett, a holland támadó újra próbálkozhatott – másodjára már nem hibázott.

Esetleges volt az Újpest támadójátéka, a lila-fehérek nem találták a módját, miként juthatnának el a támadóharmadba, ha pedig mégis a büntetőterület környékére keveredtek, rendre rossz döntést hoztak – ezért is jelentett sokat, hogy a 35. percben szöglet után Bokros Szilárd fejéről a hazaiak kapujába pattant a labda. Ezután higgadtabban játszottak a lila-fehérek, és a 42. percben fordítottak – az idény során nagyszerű teljesítményt nyújtó Karlo Sentic hibázott Horváth Krisztofer lövésénél.

A ráadás is tartogatott feszült, várakozással teli perceket: miután Bese Barnabás a büntetőterületen kívül buktatta Elton Acolatsét, Csonka Bence tizenegyest ítélt, ám VAR-vizsgálat után ismét felülbírálta döntését, szabadrúgásra módosított, a sárga lapot pedig pirosra cserélte. A sértett 17 méterről hiába próbálkozott, Banai Dávid a helyén volt, majd egy perccel később Sajbán Máté fejelte lécre a labdát.