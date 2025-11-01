Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros az MTK elleni örökrangadón

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST 4–1 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8715 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Gartenmann (19.), Szalai G. (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (82.), ill. Cadu (88. – öngól)
ÖTBŐL EGY – nem túl jó arány, ha egy futballcsapat hazai mérlegét jelzi az adat. Még rosszabb a helyzet, ha hozzátesszük, a Ferencvárosról van szó: az Üllői úti stadion mindig is félelmetes oroszlánbarlangnak számított, ahova rettegve érkeztek az ellenfelek, és az esetek többségében csalódottan távoztak. Nos, a rekordbajnok ebben az idényben az első körben öt alkalommal volt házigazda, az újonc Kazincbarcika ellen győzni tudott, és kevesen gondolták volna, hogy ez lesz az egyetlen sikere a Groupama Arénában. Mert a DVTK és a Paks döntetlent játszott a budapesti zöld-fehérek vendégeként, a Puskás Akadémia és nem kis meglepetésre a ZTE FC győzni tudott a IX. kerületben – öt hazai meccsen tíz pontot elveszteni nem valami fényes mérleg… Ezen próbált javítani Robbie Keane (és persze az általa edzett csapat), az ír szakvezető nyilván annak tudatában állította össze a kezdőcsapatot, hogy tudta, csütörtökön a bolgár Ludogorec ellen az Európa-ligában kell helytállni.
A vendég MTK Budapest nyugodtan készülődhetett, hiszen papíron nem sok esélyt jósoltak neki, ám azt a ferencvárosiak is tudták, jobb csapat annál a kék-fehér, hogy bármelyik rivális könnyű meccsre készüljön ellene. Élete első NB I-es mérkőzésén lépett pályára a 2007-es születésű Vitályos Viktor, aki gyerekkorában volt a Fradi játékosa is, majd Felcsútra került, a Puskás Akadémiától szerződtette az MTK. Az NB I-es átlag felett, de a Ferencváros otthonában megszokotthoz képest mérsékelt érdeklődés övezte a mérkőzést, amelyet agilisan kezdett az FTC, látszott, hogy a bajnoki címvédő minél hamarabb megnyugtató előnyre próbál szert tenni, viszont a vendégek Bognár Istvánt keresték a megszerzett labdákkal, aki a két gyors szélsőt, az egyik oldalon Molnár Ádint, a másik oldalon Kerezsi Zalánt próbálta futtatni. Gavriel Kanikovszki lövését Demjén Patrik szép mozdulattal védte, ez csak megerősítette a ferencvárosiak fölényét, majd érdekes jelenet következett. Stefan Gartenmann jelezte, hogy megsérült, nem tudja folytatni a játékot, és amíg a csere készülődött, megpróbálta tartalmasan eltölteni azt a néhány percet, amíg a pályán volt.
Gólt szerzett…
Mégpedig olyan szögletvariáció után, amely előtt Robbie Keane mutatta, mi a figura, és igaza lett az edzőnek: gól lett a vége, majd a védő, immár mint gólszerző leballagott a pályáról. Az MTK-nál is történt sérülés, a fiatal Vitályos egy rossz mozdulat után hordágyon hagyta el a pályát.
Nem ez volt az MTK Budapest legszerencsésebb mérkőzése: a korábbi válogatott Kádár Tamást is le kellett cserélni, szóval nem úgy alakult a mérkőzés a kényszerű cserék miatt, ahogy azt Horváth Dávid elképzelte. A másik oldalon Mohammed Abu Fani érkezett a kispadról, s a játékot a Ferencváros irányította, a vendégek nemigen tudtak veszélyes helyzetet kialakítani a hazai kapu előtt, nem is volt meglepő, hogy a félidő közepén Németh Krisztián szállt be a kék-fehérek csapatába, de ez a meccs nem az MTK-é volt. Ezen a mérkőzésen három gólt is sarokrúgás után értek el a házigazdák: előbb Szalai Gábor érkezett teljesen egyedül a vendégek kapuja elé, és fejelt akadálytalanul a hálóba, majd Varga Barnabás ugrott fel jó ütemben, és azt minden futballkedvelő tudja, hogy ez mit jelent…
Nagy Barnabás gólja már azt mutatta, hogy összeomlott a vendégek védekezése. Bajnoki mérkőzésen is visszatért Lisztes Krisztián, sőt, majdnem gólt szerzett. Javított tehát a hazai mérlegén a Ferencváros, így sima győzelemmel hangolt a Ludogorec elleni csütörtöki El-összecsapásra. 4–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|12
|5
|6
|1
|26–17
|+9
|21
|2. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|3. Ferencvárosi TC
|11
|5
|4
|2
|24–12
|+12
|19
|4. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|5. Puskás Akadémia
|12
|5
|3
|4
|17–17
|0
|18
|6. MTK Budapest
|12
|5
|2
|5
|25–22
|+3
|17
|7. ETO FC Győr
|11
|4
|5
|2
|21–14
|+7
|17
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|11
|3
|1
|7
|11–22
|–11
|10
|10. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|11. Újpest FC
|11
|2
|4
|5
|15–18
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10