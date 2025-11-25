A Szpari és az Újpest adta a legtöbb játékost a 14. forduló válogatottjába
A forduló legjobbjának Manner Balázst választották. A Nyíregyháza szélsője kiemelkedően futballozott nevelőklubja ellen: parádés gólt szerzett, majd gyorsaságával, okos megoldásaival kergette őrületbe a Ferencváros játékosait. A húszéves labdarúgó nyolcadik NB I-es mérkőzésén a második gólját jegyezte.
A 14. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
BANAI 7 (Újpest FC) – LANG 6 (Debreceni VSC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), TAMÁS M. 7 (Diósgyőri VTK), – MANNER 8 (Nyíregyháza Spartacus), BAKTI 7 (ZTE FC), TOMA 7 (Nyíregyháza Spartacus), ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), – MATKO 7 (Újpest FC), LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), HORVÁTH K. 8 (Újpest FC)
A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Belicza Bence, Bornemissza Norbert (Diósgyőri VTK–MTK Budapest)
14. FORDULÓ EREDMÉNYEI
November 21., péntek
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3
November 23., vasárnap
Paksi FC–Újpest FC 1–3
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
14
6
6
2
32–23
+9
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
14
6
2
6
28–26
+2
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
14
4
4
6
21–23
–2
16
|10. Diósgyőri VTK
14
3
5
6
20–26
–6
14
|11. Nyíregyháza Spartacus
14
3
5
6
18–26
–8
14
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10