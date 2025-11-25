Nemzeti Sportrádió

A Szpari és az Újpest adta a legtöbb játékost a 14. forduló válogatottjába

2025.11.25.
Az egyaránt idegenben diadalmaskodó Nyíregyháza Spartacus, Újpest kettőst képviselik a legtöbben (három-három játékos) a labdarúgó NB I 14. fordulójának válogatottjában.

A forduló legjobbjának Manner Balázst választották. A Nyíregyháza szélsője kiemelkedően futballozott nevelőklubja ellen: parádés gólt szerzett, majd gyorsaságával, okos megoldásaival kergette őrületbe a Ferencváros játékosait. A húszéves labdarúgó nyolcadik NB I-es mérkőzésén a második gólját jegyezte.

A 14. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

BANAI 7 (Újpest FC) – LANG 6 (Debreceni VSC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), TAMÁS M. 7 (Diósgyőri VTK), – MANNER 8 (Nyíregyháza Spartacus), BAKTI 7 (ZTE FC), TOMA 7 (Nyíregyháza Spartacus), ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), – MATKO 7 (Újpest FC), LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), HORVÁTH K. 8 (Újpest FC)

A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Belicza Bence, Bornemissza Norbert (Diósgyőri VTK–MTK Budapest)

14. FORDULÓ EREDMÉNYEI
November 21., péntek
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3
November 23., vasárnap
Paksi FC–Újpest FC 1–3
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

  2. Paksi FC

14

6

6

2

32–23

+9

24

  3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

  4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

  5. MTK Budapest

14

6

2

6

28–26

+2

20

  6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

  7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

14

4

4

6

21–23

–2

16

10. Diósgyőri VTK

14

3

5

6

20–26

–6

14

11. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

AZ NB I ÁLLÁSA

 

 

