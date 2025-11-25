A Szpari és az Újpest adta a legtöbb játékost a 14. forduló válogatottjába

A forduló legjobbjának Manner Balázst választották. A Nyíregyháza szélsője kiemelkedően futballozott nevelőklubja ellen: parádés gólt szerzett, majd gyorsaságával, okos megoldásaival kergette őrületbe a Ferencváros játékosait. A húszéves labdarúgó nyolcadik NB I-es mérkőzésén a második gólját jegyezte.

A 14. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

BANAI 7 (Újpest FC) – LANG 6 (Debreceni VSC), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), TAMÁS M. 7 (Diósgyőri VTK), – MANNER 8 (Nyíregyháza Spartacus), BAKTI 7 (ZTE FC), TOMA 7 (Nyíregyháza Spartacus), ACOLATSE 8 (Diósgyőri VTK), – MATKO 7 (Újpest FC), LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), HORVÁTH K. 8 (Újpest FC)

A forduló játékvezetője: Kovács Imre 9 – Belicza Bence, Bornemissza Norbert (Diósgyőri VTK–MTK Budapest)

14. FORDULÓ EREDMÉNYEI

November 21., péntek

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

November 22., szombat

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0

Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3

November 23., vasárnap

Paksi FC–Újpest FC 1–3

Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0