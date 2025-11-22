Ha nem is könnyedén, de otthon tartotta a Debrecen a három pontot

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Dzsudzsák 49., Komáromi 78., ill. Kártik 72. – 11-esből)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző. Vezette: Antal P.
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Megérkezett a hideg, a magyar válogatott pedig lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. E két tényező bőven elég volt ahhoz, hogy negatív őszi nézőcsúcsot hozzon: a Nagyerdei Stadionban az újonc Kazincbarcika elleni mérkőzésre három és fél ezren voltak kíváncsiak. A debreceni szakmai stábnak Bárány Donát sérülése miatt fájhatott a feje, a Loki támadója az MTK elleni meccsen kapott rúgást a farcsontjára, s mint kiderült, emiatt nem csak a válogatott mezben való debütálásról maradt le. A gólerős játékos a héten néhányszor megpróbálkozott a mozgással, de kiderült, nem tudja vállalni a játékot. A vendégek az esélytelenek nyugalmával várhatták a kezdést, méghozzá négy egykori debreceni futballistával a kezdőcsapatban. Sergio Navarro úgy döntött, hogy Bárány Donát helyén nem a szezonban eddig harmatgyengén teljesítő svájci Dejan Djokicnak ad elehetőségét, hanem Szuhodovszki Soma kapta meg az ék szerepkörét, ám ő gyakran visszalépett, megnyitva a területet a mélységből érkező társak előtt.
Kuttor Attila alaposan megszervezte a vendégek védekezését, a borsodiak azonban nem mondtak le a kontraakciókról. Mindjárt az ötödik percben meg is szerezhették volna a vezetés, igaz, nem kontrából, hanem Meijas eladott labdája után, Trencsényi Bence ziccerénél azonban résen volt Varga Ádám. Szűk tíz perccel később ennél is nagyobb lehetőség maradt ki a másik oldalon, Cibla Flórián közeli lövése nyomán hárította lábbal a labdát Juhász István.
Hatalmas labdabirtoklási fölényben futballozott a Loki, de hiába zajlott a játék túlnyomórészt a vendégek térfelén, ez nem hozott nagyobb debreceni helyzeteket. A szünet előtti percekben aztán egyre több munkája volt az egészségügyi személyzetnek: előbb a vendégek bal oldali védője, Sós Bence szenvedett súlyosnak tűnő sérülést egy ütközés után, majd a hazai tehetsége, Kocsis Dominik kapott rúgást a vádlijára. Mindkét játékost le kellett cserélni.
A második játékrész kazincbarcikai ziccerrel indult, Könyves Norbert helyzeténél azonban Lang Ádám blokkolni tudott, a remekül végigvezetett ellentámadásból pedig megszerezte a vezetést a debreceniek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Aztán a 71. percben a Kazincbarcika remekül futballozó csapatkapitánya, Kártik Bálint harcolt ki tizenegyest, majd értékesítette is. Ennek azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, mert egy kapu előtti kavarodás után Varazdan Harojan röviden és rossz helyre fejelte ki a labdát, Komáromi György pedig parádés kapásgóllal büntetett.
Nem adta fel a Barcika, Kártik kapufája egyenlítést érhetett volna, de ezúttal a szerencse nem állt az újonc mellett, így megszerezte a DVSC a három pontot. 2–1
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|3. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza Spartacus
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10