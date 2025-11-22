Nemzeti Sportrádió

Ha nem is könnyedén, de otthon tartotta a Debrecen a három pontot

2025.11.22. 16:49
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
DVSC Kazincbarcika Debrecen NB I 14. forduló
A labdarúgó NB I 14. fordulójában a Debreceni VSC 2–1-re legyőzte odahaza a Kolorcity Kazincbarcikát.


LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Dzsudzsák 49., Komáromi 78., ill. Kártik 72. – 11-esből)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző. Vezette: Antal P.

Megérkezett a hideg, a magyar válogatott pedig lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. E két tényező bőven elég volt ahhoz, hogy negatív őszi nézőcsúcsot hozzon: a Nagyerdei Stadionban az újonc Kazincbarcika elleni mérkőzésre három és fél ezren voltak kíváncsiak. A debreceni szakmai stábnak Bárány Donát sérülése miatt fájhatott a feje, a Loki támadója az MTK elleni meccsen kapott rúgást a farcsontjára, s mint kiderült, emiatt nem csak a válogatott mezben való debütálásról maradt le. A gólerős játékos a héten néhányszor megpróbálkozott a mozgással, de kiderült, nem tudja vállalni a játékot. A vendégek az esélytelenek nyugalmával várhatták a kezdést, méghozzá négy egykori debreceni futballistával a kezdőcsapatban. Sergio Navarro úgy döntött, hogy Bárány Donát helyén nem a szezonban eddig harmatgyengén teljesítő svájci Dejan Djokicnak ad elehetőségét, hanem Szuhodovszki Soma kapta meg az ék szerepkörét, ám ő gyakran visszalépett, megnyitva a területet a mélységből érkező társak előtt.

fotó 2025.11.22.

NB I, 14. forduló: DVSC–Kazincbarcika 2–1 (Fotó: Czinege Melinda)

 

Kuttor Attila alaposan megszervezte a vendégek védekezését, a borsodiak azonban nem mondtak le a kontraakciókról. Mindjárt az ötödik percben meg is szerezhették volna a vezetés, igaz, nem kontrából, hanem Meijas eladott labdája után, Trencsényi Bence ziccerénél azonban résen volt Varga Ádám. Szűk tíz perccel később ennél is nagyobb lehetőség maradt ki a másik oldalon, Cibla Flórián közeli lövése nyomán hárította lábbal a labdát Juhász István.

Hatalmas labdabirtoklási fölényben futballozott a Loki, de hiába zajlott a játék túlnyomórészt a vendégek térfelén, ez nem hozott nagyobb debreceni helyzeteket. A szünet előtti percekben aztán egyre több munkája volt az egészségügyi személyzetnek: előbb a vendégek bal oldali védője, Sós Bence szenvedett súlyosnak tűnő sérülést egy ütközés után, majd a hazai tehetsége, Kocsis Dominik kapott rúgást a vádlijára. Mindkét játékost le kellett cserélni.

A második játékrész kazincbarcikai ziccerrel indult, Könyves Norbert helyzeténél azonban Lang Ádám blokkolni tudott, a remekül végigvezetett ellentámadásból pedig megszerezte a vezetést a debreceniek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Aztán a 71. percben a Kazincbarcika remekül futballozó csapatkapitánya, Kártik Bálint harcolt ki tizenegyest, majd értékesítette is. Ennek azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, mert egy kapu előtti kavarodás után Varazdan Harojan röviden és rossz helyre fejelte ki a labdát, Komáromi György pedig parádés kapásgóllal büntetett.

Nem adta fel a Barcika, Kártik kapufája egyenlítést érhetett volna, de ezúttal a szerencse nem állt az újonc mellett, így megszerezte a DVSC a három pontot. 2–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

2. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

3. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza Spartacus

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

 

 

DVSC Kazincbarcika Debrecen NB I 14. forduló
