Ha nem is könnyedén, de otthon tartotta a Debrecen a három pontot

Kuttor Attila alaposan megszervezte a vendégek védekezését, a borsodiak azonban nem mondtak le a kontraakciókról. Mindjárt az ötödik percben meg is szerezhették volna a vezetés, igaz, nem kontrából, hanem Meijas eladott labdája után, Trencsényi Bence ziccerénél azonban résen volt Varga Ádám. Szűk tíz perccel később ennél is nagyobb lehetőség maradt ki a másik oldalon, Cibla Flórián közeli lövése nyomán hárította lábbal a labdát Juhász István.

Hatalmas labdabirtoklási fölényben futballozott a Loki, de hiába zajlott a játék túlnyomórészt a vendégek térfelén, ez nem hozott nagyobb debreceni helyzeteket. A szünet előtti percekben aztán egyre több munkája volt az egészségügyi személyzetnek: előbb a vendégek bal oldali védője, Sós Bence szenvedett súlyosnak tűnő sérülést egy ütközés után, majd a hazai tehetsége, Kocsis Dominik kapott rúgást a vádlijára. Mindkét játékost le kellett cserélni.

A második játékrész kazincbarcikai ziccerrel indult, Könyves Norbert helyzeténél azonban Lang Ádám blokkolni tudott, a remekül végigvezetett ellentámadásból pedig megszerezte a vezetést a debreceniek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Aztán a 71. percben a Kazincbarcika remekül futballozó csapatkapitánya, Kártik Bálint harcolt ki tizenegyest, majd értékesítette is. Ennek azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, mert egy kapu előtti kavarodás után Varazdan Harojan röviden és rossz helyre fejelte ki a labdát, Komáromi György pedig parádés kapásgóllal büntetett.

Nem adta fel a Barcika, Kártik kapufája egyenlítést érhetett volna, de ezúttal a szerencse nem állt az újonc mellett, így megszerezte a DVSC a három pontot. 2–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!