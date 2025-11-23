Az MTK elleni négygólos győzelmével elmozdult a kieső helyről a DVTK

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST 4–0 (1–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 2205 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Babos B. (25.), Tamás M. (46.), Acolatse (67. – 11-esből), A. Keita (77.)
Kiállítva: Beriasvili (MTK, 66.)
Negyedszer hagyta el Budapestet ebben az évadban az MTK Budapest csapata, de az eddigi három vidéki kirándulása nem volt sikeres, a Debreceni VSC, és a KC Kazincbarcikai SC vendégeként kikapott, viszont a legutóbbi alkalommal, négy hete, a Puskás Akadémia FC otthonából egy pontot elhozott. Az MTK tehát nem sorolható az idegenben brillírozó csapatok közé, a Diósgyőrrel együtt abba a hármasba tartozott a meccs előtt – a Kazincbarcikával együtt –, amelyek eddig a legkevesebb pontot gyűjtötték idegenben futballozva.
A DVTK ellen az előjeleket tekintve azonban jó esélye volt arra az MTK Budapestnek, hogy ezen változtasson. Részben azért, mert a gyengén szereplő Diósgyőr szombat este – több mint három hónap után – ismét a kieső helyre csúszott, s részben azért, mert a piros-fehérektől több meghatározó játékos is hiányzott sérülés miatt. Anderson Esiti, Yohan Croizet, Ivan Saponjics és Bárdos Bence sem játszhatott, de két fiatalt, Szakos Bencét és Babós Leventét is nélkülöznie kellett a nehéz helyzetben lévő Vladimir Radenkovicsnak. A vezetőedző részben emiatt öt helyen változtatott a legutóbbi, a ZTE FC ellen, idegenben 2–0-ra elvesztett bajnoki kezdőcsapatán. Ezzel szemben az MTK „csak” Bognár Istvánt nélkülözte a legutóbbi bajnoki kezdőjéhez mérten, a középpályás, aki a DVSC ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen gólt is szerzett, talpsérülése miatt nem tudott keretben lenni.
A DVTK 4–1–4-1–ben kezdett ezen a mérkőzésen, igaz, Alexander Vallejo előtt másik két védekező középpályás szerepelt, a fiatal Mucsányi Miron és a rutinos Aboubakar Keita. Az MTK Budapest 4–2–3–1-es felállásában próbálta a saját játékát hozni, nem sok sikerrel. Az első félidőben a Diósgyőr az első perctől kezdve jobb, aktívabb volt, az első negyedórában három nagy lehetőséget dolgozott ki, majd az MTK első félidőben összehozott egyetlen, ám óriási gólszerzési lehetősége után a hazaiak találtak be. Elton Acolatse kipattanó lövése után a szemfüles Babos Bence a sérüléséből való visszatérését követően az idénybeli ötödik találatát jegyezte. Ez a gól még nem változtatta meg a mérkőzés addigi forgatókönyvét, a DVTK kemény maradt, újabb lehetőségeket teremtett az MTK kapuja előtt, és jobb helyzetkihasználással nagyobb előnnyel is vezethetett volna. A vendégcsapat az első játékrész hajrájában sérülés miatt elveszítette védekező középpályását, Kata Mihályt, és a térfélcsere után megújult összetételben – a szünet után Németh Krisztiánt is becserélte az MTK – valami mást kellett volna játszania.
Ám a második játékrészből egy perc sem telt el, amikor megduplázta előnyét a DVTK: szögletet követően Tamás Márk fejesét már csak a gólvonalon túl tudta megfogni a vendégek kapusa. Az 52. percben Kovács Patrik a felső lécre bombázta a labdát, majd túloldalon az impulzív Elton Acolatse talált be kis híján kétszer is, ami végül a 68. percben, tizenegyesből sikerült neki. A büntető előtt a Sajbán Mátét lerántó Ilia Beriasvilit kiállították, így a meccs utolsó negyedét emberhátrányban, s háromgólos mínuszban ,,kezdhette” az MTK. Aztán a remekül játszó Elton Acolatse még Aboubakar Keitával is rúgatott egy gólt, így a hajrában nyugodtan hajthatott végre négyes cserét a DVTK.
A halvány MTK Budapest újabb vidéki kirándulásán maradt pont nélkül, az új arcát mutató Diósgyőr pedig Acolatse kimagasló játékával az évad legnagyobb különbségű győzelmét aratta.
ÖSSZEFOGLALÓ
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
14
6
6
2
32–23
+9
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
14
6
2
6
28–26
+2
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
14
4
4
6
21–23
–2
16
|10. Diósgyőri VTK
14
3
5
6
20–26
–6
14
|11. Nyíregyháza
14
3
5
6
18–26
–8
14
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10
|Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.