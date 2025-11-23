Nemzeti Sportrádió

Az MTK elleni négygólos győzelmével elmozdult a kieső helyről a DVTK

2025.11.23. 20:25
Babos Bence (középen) az MTK ellen is betalált (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 14. fordulójában a DVTK hazai pályán 4–0-ra legyőzte az MTK-t. Az első félidőben Babos találatával szerezték meg a vezetést a hazaiak, akik a második félidőben könnyedén múlták felül a fővárosiakat, és újabb három gólt szerezve nagy különbségű győzelmet arattak.

 

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST 4–0 (1–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 2205 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Babos B. (25.), Tamás M. (46.), Acolatse (67. – 11-esből), A. Keita (77.)
Kiállítva: Beriasvili (MTK, 66.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Negyedszer hagyta el Budapestet ebben az évadban az MTK Budapest csapata, de az eddigi három vidéki kirándulása nem volt sikeres, a Debreceni VSC, és a KC Kazincbarcikai SC vendégeként kikapott, viszont a legutóbbi alkalommal, négy hete, a Puskás Akadémia FC otthonából egy pontot elhozott. Az MTK tehát nem sorolható az idegenben brillírozó csapatok közé, a Diósgyőrrel együtt abba a hármasba tartozott a meccs előtt – a Kazincbarcikával együtt –, amelyek eddig a legkevesebb pontot gyűjtötték idegenben futballozva.
A DVTK ellen az előjeleket tekintve azonban jó esélye volt arra az MTK Budapestnek, hogy ezen változtasson. Részben azért, mert a gyengén szereplő Diósgyőr szombat este – több mint három hónap után – ismét a kieső helyre csúszott, s részben azért, mert a piros-fehérektől több meghatározó játékos is hiányzott sérülés miatt. Anderson Esiti, Yohan Croizet, Ivan Saponjics és Bárdos Bence sem játszhatott, de két fiatalt, Szakos Bencét és Babós Leventét is nélkülöznie kellett a nehéz helyzetben lévő Vladimir Radenkovicsnak. A vezetőedző részben emiatt öt helyen változtatott a legutóbbi, a ZTE FC ellen, idegenben 2–0-ra elvesztett bajnoki kezdőcsapatán. Ezzel szemben az MTK „csak” Bognár Istvánt nélkülözte a legutóbbi bajnoki kezdőjéhez mérten, a középpályás, aki a DVSC ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen gólt is szerzett, talpsérülése miatt nem tudott keretben lenni.  

A DVTK 4–1–4-1–ben kezdett ezen a mérkőzésen, igaz, Alexander Vallejo előtt másik két védekező középpályás szerepelt, a fiatal Mucsányi Miron és a rutinos Aboubakar Keita. Az MTK Budapest 4–2–3–1-es felállásában próbálta a saját játékát hozni, nem sok sikerrel. Az első félidőben a Diósgyőr az első perctől kezdve jobb, aktívabb volt, az első negyedórában három nagy lehetőséget dolgozott ki, majd az MTK első félidőben összehozott egyetlen, ám óriási gólszerzési lehetősége után a hazaiak találtak be. Elton Acolatse kipattanó lövése után a szemfüles Babos Bence a sérüléséből való visszatérését követően az idénybeli ötödik találatát jegyezte. Ez a gól még nem változtatta meg a mérkőzés addigi forgatókönyvét, a DVTK kemény maradt, újabb lehetőségeket teremtett az MTK kapuja előtt, és jobb helyzetkihasználással nagyobb előnnyel is vezethetett volna. A vendégcsapat az első játékrész hajrájában sérülés miatt elveszítette védekező középpályását, Kata Mihályt, és a térfélcsere után megújult összetételben – a szünet után Németh Krisztiánt is becserélte az MTK – valami mást kellett volna játszania.

fotó 2025.11.23.

NB I, 14. forduló: DVTK–MTK 4–0 (Fotó: Árvai Károly)

Ám a második játékrészből egy perc sem telt el, amikor megduplázta előnyét a DVTK: szögletet követően Tamás Márk fejesét már csak a gólvonalon túl tudta megfogni a vendégek kapusa. Az 52. percben Kovács Patrik a felső lécre bombázta a labdát, majd túloldalon az impulzív Elton Acolatse talált be kis híján kétszer is, ami végül a 68. percben, tizenegyesből sikerült neki. A büntető előtt a Sajbán Mátét lerántó Ilia Beriasvilit kiállították, így a meccs utolsó negyedét emberhátrányban, s háromgólos mínuszban ,,kezdhette” az MTK. Aztán a remekül játszó Elton Acolatse még Aboubakar Keitával is rúgatott egy gólt, így a hajrában nyugodtan hajthatott végre négyes cserét a DVTK.

A halvány MTK Budapest újabb vidéki kirándulásán maradt pont nélkül, az új arcát mutató Diósgyőr pedig Acolatse kimagasló játékával az évad legnagyobb különbségű győzelmét aratta.

ÖSSZEFOGLALÓ

   
 

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

  2. Paksi FC

14

6

6

2

32–23

+9

24

  3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

  4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

  5. MTK Budapest

14

6

2

6

28–26

+2

20

  6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

  7. ETO FC 

13

5

5

3

24–15

+9

20

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

14

4

4

6

21–23

–2

16

10. Diósgyőri VTK

14

3

5

6

20–26

–6

14

11. Nyíregyháza 

14

3

5

6

18–26

–8

14

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

AZ ÁLLÁS

 

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

 

