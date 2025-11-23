Az MTK elleni négygólos győzelmével elmozdult a kieső helyről a DVTK

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST 4–0 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 2205 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Babos B. (25.), Tamás M. (46.), Acolatse (67. – 11-esből), A. Keita (77.)

Kiállítva: Beriasvili (MTK, 66.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Negyedszer hagyta el Budapestet ebben az évadban az MTK Budapest csapata, de az eddigi három vidéki kirándulása nem volt sikeres, a Debreceni VSC, és a KC Kazincbarcikai SC vendégeként kikapott, viszont a legutóbbi alkalommal, négy hete, a Puskás Akadémia FC otthonából egy pontot elhozott. Az MTK tehát nem sorolható az idegenben brillírozó csapatok közé, a Diósgyőrrel együtt abba a hármasba tartozott a meccs előtt – a Kazincbarcikával együtt –, amelyek eddig a legkevesebb pontot gyűjtötték idegenben futballozva.

A DVTK ellen az előjeleket tekintve azonban jó esélye volt arra az MTK Budapestnek, hogy ezen változtasson. Részben azért, mert a gyengén szereplő Diósgyőr szombat este – több mint három hónap után – ismét a kieső helyre csúszott, s részben azért, mert a piros-fehérektől több meghatározó játékos is hiányzott sérülés miatt. Anderson Esiti, Yohan Croizet, Ivan Saponjics és Bárdos Bence sem játszhatott, de két fiatalt, Szakos Bencét és Babós Leventét is nélkülöznie kellett a nehéz helyzetben lévő Vladimir Radenkovicsnak. A vezetőedző részben emiatt öt helyen változtatott a legutóbbi, a ZTE FC ellen, idegenben 2–0-ra elvesztett bajnoki kezdőcsapatán. Ezzel szemben az MTK „csak” Bognár Istvánt nélkülözte a legutóbbi bajnoki kezdőjéhez mérten, a középpályás, aki a DVSC ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen gólt is szerzett, talpsérülése miatt nem tudott keretben lenni.

A DVTK 4–1–4-1–ben kezdett ezen a mérkőzésen, igaz, Alexander Vallejo előtt másik két védekező középpályás szerepelt, a fiatal Mucsányi Miron és a rutinos Aboubakar Keita. Az MTK Budapest 4–2–3–1-es felállásában próbálta a saját játékát hozni, nem sok sikerrel. Az első félidőben a Diósgyőr az első perctől kezdve jobb, aktívabb volt, az első negyedórában három nagy lehetőséget dolgozott ki, majd az MTK első félidőben összehozott egyetlen, ám óriási gólszerzési lehetősége után a hazaiak találtak be. Elton Acolatse kipattanó lövése után a szemfüles Babos Bence a sérüléséből való visszatérését követően az idénybeli ötödik találatát jegyezte. Ez a gól még nem változtatta meg a mérkőzés addigi forgatókönyvét, a DVTK kemény maradt, újabb lehetőségeket teremtett az MTK kapuja előtt, és jobb helyzetkihasználással nagyobb előnnyel is vezethetett volna. A vendégcsapat az első játékrész hajrájában sérülés miatt elveszítette védekező középpályását, Kata Mihályt, és a térfélcsere után megújult összetételben – a szünet után Németh Krisztiánt is becserélte az MTK – valami mást kellett volna játszania.