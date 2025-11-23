Az Újpest rengeteg helyzetet és egy büntetőt is kihagyott Pakson... ám így is fölényesen nyert!

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Paksi FC–Újpest FC 1–3 (0–1)
Paks, Paksi FC Stadion, 3012 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Böde (84.), ill. Matko (23., 75.), Tajti (57.)
Hat magyarral a kezdőcsapatban lépett pályára az Újpest FC – nos, lila-fehér viszonylatban ilyesmire még nem volt példa az idényben! Amíg Damir Krznar volt a vezetőedző, addig a klubnál fittyet hánytak a magyar-, illetve fiatalszabályra, mondván, ezeket az ajánlásokat figyelmen kívül hagyva könnyebben elérhetik céljaikat, csakhogy a nagy anyagi ráfordítással légiósokra épített keret minden várakozást alulmúlva a kieső zónától centikre tanyázik a bajnokság feléhez közelítve, és a játékát elnézve sem volt sok ok a bizakodásra – nem csoda, hogy az ETO FC elleni 3–0-s vereség után felmentették a horvát szakembert a munkavégzés alól. A helyére ideiglenes jelleggel lépő Bodor Boldizsár néhány hete még a tartalékegyüttesnél dolgozott asszisztensedzőként, az első csapat megbízott edzőjeként pedig a szurkolók számára szimpatikus döntésre szánta rá magát: Banai Dávidot, Fiola Attilát, Bese Barnabást, Tamás Krisztiánt, Tajti Mátyást és Horváth Krisztofert is csatasorba állította az éllovas Paksi FC otthonában. Ennek tükrében a találkozó tétje a vendégeknél nem csupán a három pont megszerzése volt, hanem az is, vajon szakmailag is megalapozott a húzás, ha a magyar labdarúgók lényegesen több szerepet kapnak a klubnál.
A házigazdát irányító Bognár György vezetőedző is rendesen belenyúlt csapata összetételébe, igaz, ezt a kényszer szülte, a válogatott szünetben ugyanis kidőlt Windecker József és Haraszti Zsolt, és nem számíthatott Tóth Barnára, Ádám Martinra, valamint Vas Gáborra sem. Mégis a meccs elején felcsendült a gólzene, miután a 17 éves Galambos János szép mozdulattal a vendégek kapujába lőtte a labdát, csakhogy az előkészítésben jeleskedő Papp Kristóf lesen helyezkedett. A 18. percben Hinora Kristóf tévesztett kevéssel, majd Zeke Márióra jött ki a figura, de veszélytelen volt a próbálkozása.
A 23. percig kellett várni az első gólra: Balogh Balázs labdavesztése után gyors kontratámadásból vezetést szerzett az Újpest, Aljosa Matko volt a befejező. Nem sokkal később jobb oldali szögletet követően Bese Barnabás is megrezgette a hálót, igaz, oldalról. A Paks elveszítette a kontrollt a középpályán, sokszor veszített labdát, amit elvétve tudott eljuttatni a támadóharmadba. A vendégeket is érhette kritika, hiszen hiába ajándékozták meg őket menetrendszerűen a támadásvezetés lehetőségével, és tátongott bejátszható üres terület a hazai védelmi vonal mögött, nem tudták megduplázni előnyüket. A 36. percben Tajti Mátyás idegeskedte el ziccerét, majd Kovácsik Ádám kétszer is túljárt a labdát rá vezető Giorgi Beridze eszén.
A fordulás után rögtön megtörtént, amit az első félidőben oly sokszor láttunk: a Paks az ellenfele térfelén veszített labdát, ám ezúttal a kontratámadás végén Kovácsik Ádám kaszálta el tizenegyest érően Giorgi Beridzét – a grúz sértett lövése után a kapus hibáját korrigálva védett. Az 57. percben megint csak a felezővonal környékéről indítottak kontrát a lila-fehérek, az idényben először kezdőbe jelölt Tajti Mátyás pedig góllal fejezte be az akciót. Ezután Banai Dávid parádézott, előbb Böde Dániel, majd Osváth Attila közeli fejesénél hárított bravúrral. Az utolsó fél órában nyomott a Paks, beadások tömkelegével próbálkozott, viszont a túloldalon Aljosa Matko szerzett újabb gólt – Horváth Krisztofer három gólpasszt adott.
Böde Dániel a hajrában ugyan szépített, ám a lényegen mindez nem változtatott: a Paks május 10. után szenvedett hazai pályán vereséget, míg az Újpest Bodor Boldizsár irányításával, s szép számú magyar játékossal a pályán rég nem látott, magabiztos győzelmet aratott.
ÖSSZEFOGLALÓ
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|14
|7
|4
|3
|22–19
|+3
|25
|2. Paksi FC
|14
|6
|6
|2
|32–23
|+9
|24
|3. Ferencvárosi TC
|13
|6
|4
|3
|28–16
|+12
|22
|4. Puskás Akadémia
|14
|6
|4
|4
|20–18
|+2
|22
|5. MTK Budapest
|14
|6
|2
|6
|28–26
|+2
|20
|6. Kisvárda
|13
|6
|2
|5
|15–22
|–7
|20
|7. ETO FC Győr
|13
|5
|5
|3
|24–15
|+9
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|14
|4
|4
|6
|22–22
|0
|16
|9. Újpest FC
|14
|4
|4
|6
|21–23
|–2
|16
|10. Diósgyőri VTK
|14
|3
|5
|6
|20–26
|–6
|14
|11. Nyíregyháza Spartacus
|14
|3
|5
|6
|18–26
|–8
|14
|12. Kazincbarcika
|13
|3
|1
|9
|13–27
|–14
|10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.