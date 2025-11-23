Az Újpest rengeteg helyzetet és egy büntetőt is kihagyott Pakson... ám így is fölényesen nyert!

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Paksi FC–Újpest FC 1–3 (0–1)

Paks, Paksi FC Stadion, 3012 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Böde (84.), ill. Matko (23., 75.), Tajti (57.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Hat magyarral a kezdőcsapatban lépett pályára az Újpest FC – nos, lila-fehér viszonylatban ilyesmire még nem volt példa az idényben! Amíg Damir Krznar volt a vezetőedző, addig a klubnál fittyet hánytak a magyar-, illetve fiatalszabályra, mondván, ezeket az ajánlásokat figyelmen kívül hagyva könnyebben elérhetik céljaikat, csakhogy a nagy anyagi ráfordítással légiósokra épített keret minden várakozást alulmúlva a kieső zónától centikre tanyázik a bajnokság feléhez közelítve, és a játékát elnézve sem volt sok ok a bizakodásra – nem csoda, hogy az ETO FC elleni 3–0-s vereség után felmentették a horvát szakembert a munkavégzés alól. A helyére ideiglenes jelleggel lépő Bodor Boldizsár néhány hete még a tartalékegyüttesnél dolgozott asszisztensedzőként, az első csapat megbízott edzőjeként pedig a szurkolók számára szimpatikus döntésre szánta rá magát: Banai Dávidot, Fiola Attilát, Bese Barnabást, Tamás Krisztiánt, Tajti Mátyást és Horváth Krisztofert is csatasorba állította az éllovas Paksi FC otthonában. Ennek tükrében a találkozó tétje a vendégeknél nem csupán a három pont megszerzése volt, hanem az is, vajon szakmailag is megalapozott a húzás, ha a magyar labdarúgók lényegesen több szerepet kapnak a klubnál.

A házigazdát irányító Bognár György vezetőedző is rendesen belenyúlt csapata összetételébe, igaz, ezt a kényszer szülte, a válogatott szünetben ugyanis kidőlt Windecker József és Haraszti Zsolt, és nem számíthatott Tóth Barnára, Ádám Martinra, valamint Vas Gáborra sem. Mégis a meccs elején felcsendült a gólzene, miután a 17 éves Galambos János szép mozdulattal a vendégek kapujába lőtte a labdát, csakhogy az előkészítésben jeleskedő Papp Kristóf lesen helyezkedett. A 18. percben Hinora Kristóf tévesztett kevéssel, majd Zeke Márióra jött ki a figura, de veszélytelen volt a próbálkozása.

A 23. percig kellett várni az első gólra: Balogh Balázs labdavesztése után gyors kontratámadásból vezetést szerzett az Újpest, Aljosa Matko volt a befejező. Nem sokkal később jobb oldali szögletet követően Bese Barnabás is megrezgette a hálót, igaz, oldalról. A Paks elveszítette a kontrollt a középpályán, sokszor veszített labdát, amit elvétve tudott eljuttatni a támadóharmadba. A vendégeket is érhette kritika, hiszen hiába ajándékozták meg őket menetrendszerűen a támadásvezetés lehetőségével, és tátongott bejátszható üres terület a hazai védelmi vonal mögött, nem tudták megduplázni előnyüket. A 36. percben Tajti Mátyás idegeskedte el ziccerét, majd Kovácsik Ádám kétszer is túljárt a labdát rá vezető Giorgi Beridze eszén.