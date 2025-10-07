Meshack Ubochioma lett a 9. forduló legjobb játékosa

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a kazincbarcikai Meshack Ubochioma lett a forduló játékosa, miután az elmúlt hétvégén egyedüliként nyolcas kalkulust kapott, az MTK 3–1-es legyőzésével zárult találkozó után. A 23 éves nigériai középpályás góllal járult hozzá a kék-fehérek legyőzéséhez, s rajta kívül még két barcikai, Kártik Bálint és Mihajlo Meszhi került be az újonctól a legjobb 11-be. A Barcikán kívül egyébként a Paks is három játékost delegál a hét csapatába, Pető Milán, Windecker József és a kapus Kovácsik Ádám képviseli a tolnaiakat.
A forduló játékvezetője a Puskás Akadémia–Újpest (0–0) játékvezetője, a 9-es osztályzatot kapó Bognár Tamás lett.
A 9. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
Kovácsik 7 (Paks) – Meszhi 7 (Kazincbarcika), Csinger 6 (ETO FC), Benczenleitner 7 (Nyíregyháza) – Kártik 7 (Kazincbarcika), Windecker 7 (Paks), Ubochioma 8 (Kazincbarcika), Katoma B. 7 (Nyíregyháza) – Pető M. 7 (Paks), Mesanovic 7 (Kisvárda) – Pesics 7 (FTC)
A forduló játékosa: Meshack Ubochioma (Kazincbarcika)
A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Buzás Balázs, Kóbor Péter (Puskás Akadémia–Újpest)
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Október 3., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1
Október 4., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1
Puskás Akadémia–Újpest FC 0–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1
Október 5., vasárnap
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0
10. FORDULÓ
Október 18., szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|18– 8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7