Meshack Ubochioma lett a 9. forduló legjobb játékosa

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a kazincbarcikai Meshack Ubochioma lett a forduló játékosa, miután az elmúlt hétvégén egyedüliként nyolcas kalkulust kapott, az MTK 3–1-es legyőzésével zárult találkozó után. A 23 éves nigériai középpályás góllal járult hozzá a kék-fehérek legyőzéséhez, s rajta kívül még két barcikai, Kártik Bálint és Mihajlo Meszhi került be az újonctól a legjobb 11-be. A Barcikán kívül egyébként a Paks is három játékost delegál a hét csapatába, Pető Milán, Windecker József és a kapus Kovácsik Ádám képviseli a tolnaiakat.

A forduló játékvezetője a Puskás Akadémia–Újpest (0–0) játékvezetője, a 9-es osztályzatot kapó Bognár Tamás lett.

A 9. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

Kovácsik 7 (Paks) – Meszhi 7 (Kazincbarcika), Csinger 6 (ETO FC), Benczenleitner 7 (Nyíregyháza) – Kártik 7 (Kazincbarcika), Windecker 7 (Paks), Ubochioma 8 (Kazincbarcika), Katoma B. 7 (Nyíregyháza) – Pető M. 7 (Paks), Mesanovic 7 (Kisvárda) – Pesics 7 (FTC)

A forduló játékosa: Meshack Ubochioma (Kazincbarcika)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Buzás Balázs, Kóbor Péter (Puskás Akadémia–Újpest)

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1

Október 4., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1

Puskás Akadémia–Újpest FC 0–0

Debreceni VSC–ETO FC 1–1

Október 5., vasárnap

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)