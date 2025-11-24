Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk! – Szijjártó Péter, az NB II-ben immár éllovas Honvéd elnöke

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta a Honvéd által 2–1-re megnyert mérkőzés végeredményét ábrázoló posztja fölé, hogy „Öreg kapus nem vén kapus… Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk!! Csak a Kispest”.

A Honvéd old boys labdarúgócsapatban maga is sportoló Szijjártó Péter klubja a hétfő esti győzelmével átvette a vezetést az NB II-ben.