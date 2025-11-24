Nemzeti Sportrádió

Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk! – Szijjártó Péter, az NB II-ben immár éllovas Honvéd elnöke

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.11.24. 22:30
null
A kispesti játékosok öröme a hétfő esti ragadón (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Szijjártó Péter NB II Vasas Honvéd
A közösségi oldalára kitett poszttal ünnepelte a Honvéd Vasas elleni győzelmét Szijjártó Péter, a kispesti klub két hete megválasztott elnöke.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta a Honvéd által 2–1-re megnyert mérkőzés végeredményét ábrázoló posztja fölé, hogy „Öreg kapus nem vén kapus… Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk!! Csak a Kispest”.

A Honvéd old boys labdarúgócsapatban maga is sportoló Szijjártó Péter klubja a hétfő esti győzelmével átvette a vezetést az NB II-ben.

Kapcsolódó tartalom

Rangadót nyert Angyalföldön, és élre állt a Honvéd az NB II-ben

Az angyalföldiek a találkozó elején tizenegyest hibáztak, majd a Honvéd első gólja után már csak futottak az eredmény után.

Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke, új szponzor is érkezett

A külgazdasági és külügyminiszter elfogadta Leisztinger Tamás tulajdonos felkérését.

LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)

  1. Honvéd

14

9

2

3

28–13

+15

29

  2. Vasas FC

14

9

2

3

25–14

+11

29

  3. Csákvári TK

14

7

5

2

21–12

+9

26

  4. Kecskeméti TE

14

7

3

4

23–16

+7

24

  5. Mezőkövesd

14

7

3

4

23–19

+4

24

  6. Karcagi SC

14

6

5

3

18–18

0

23

  7. Szeged-Csanád 

14

6

4

4

17–11

+6

22

  8. Tiszakécske

14

5

4

5

18–22

–4

19

  9. Kozármisleny

14

4

5

5

15–20

–5

17

10. FC Ajka

14

5

1

8

11–18

–7

16

11. BVSC Zugló

14

4

2

8

12–15

–3

14

12. Videoton

14

3

5

6

13–16

–3

14

13. Soroksár SC

14

3

4

7

19–24

–5

13

14. Budafok

14

3

4

7

11–22

–11

13

15. Szentlőrinc

14

2

6

6

15–18

–3

12

16. Békéscsaba

14

2

5

7

16–27

–11

11

AZ NB II ÁLLÁSA

 

Szijjártó Péter NB II Vasas Honvéd
Legfrissebb hírek

Idén már nem léphet pályára az NB II-es Honvéd tehetsége

Labdarúgó NB II
11 órája

Döntetlennel tért vissza Pető Fehérváron, a hajrában mentett pontot a Kövesd a Kecskemét ellen – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 18:52

A Karcag játékosainak kellett lecsillapítani a szurkolóikat a Tiszakécske elleni döntetlen után

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 18:52

A Csákvár megszakította a Soroksár elleni negatív szériáját

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 18:51

Meglepetés: Szegeden nyert az Ajka

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 16:50

Kapufákig ugyan eljutottak a fehérváriak, de a gólok elmaradtak a Szentlőrinc ellen

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 15:52

A hajrában mentett meg egy pontot a Kövesd a KTE ellen

Labdarúgó NB II
2025.11.23. 14:52

Boér Gábor elmondta, miért kellett távoznia a Videotontól

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 20:49
Ezek is érdekelhetik