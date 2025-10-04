Nemzeti Sportrádió

Csak a védelmek jeleskedtek, nem esett gól az Újpest felcsúti vendégjátékán

2025.10.04. 18:51
(Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 9. fordulójának második szombati mérkőzésén a Puskás Akadémia sok hibával tarkított, kifejezetten alacsony színvonalú mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a vendég Újpesttel.

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Újpest 0–0
Felcsút, Pancho Aréna, 2388 néző. Vezette: Bognár

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Nagy volt a nyüzsgés a Pancho Aréna környékén. A bejutásra váró gépkocsik miatt úgy állt a sor a főutcán, mint ahogyan nyáron az M7-es autópálya a Balaton irányába, lassan araszolt a sor. Budapestről – a gyenge szereplés ellenére – szombat délután sok Újpest-szurkoló útnak indult Felcsútra, de sok örömük nem volt szombat kora este sem...

Az első félidő nagy küzdelmet, ám annál kevesebb helyzetet hozott, a legtöbb lehetőség az első tíz percben akadt, akkor is inkább Riccardo Piscitellinek kellett résen lennie. A lilák olasz kapusa két-három bravúrt is bemutatott, Nagy Zsolt lövését követően ujjheggyel sikerült kitornáznia a labdát a bal alsóból, a találkozó elején már majdnem elhittük, ebből még akár jó meccs kerekedhet… A lendületes kezdés után azonban alaposan visszaesett a tempó, a vendégek játékán az volt érezhető, nagyon nem szeretnének hátrányba kerülni. Negyvenöt percnyi játék után a hazai kispadon Hornyák Zsolt vezetőedző sem tapsolta pirosra tenyerét, sok volt a hiba a játékban, a pontatlan átadás, a rossz lövés. Az Újpest a szünet előtti percekben mintha labdabirtoklási mutatóján szeretett volna javítani, a vendégek magabiztosan járatták a labdát, kis túlzással eldugták a felcsúti futballisták elől, ám a kapura nem sok veszélyt jelentettek.

fotó 2025.10.04.

NB I, 9. forduló: Puskás Akadémia–Újpest 0–0 (Fotó: Árvai Károly)

A fordulást követően három és fél perc alatt mindkét kapusnak – Szappanos Péternek és Riccardo Piscitellinek is – kellett egyet-egyet védenie, a nagyobb bravúrt ismét a vendégek kapusa mutatta be. Noha az egyéni teljesítmények alapján a szünetben mindkét szakmai stáb nyugodtan cserélhetett volna kettőt-hármat, a huszonkét futballista maradt a pályán. A küzdőszellemmel nem volt gond, de a támadójátékból valami nagyon hiányzott, méghozzá a kreativitás. A találkozó döntő részében az volt az ember érzése, ha a csapatok vasárnap reggelig játszanak, akkor sem születik gól, az más kérdés, hogy ezt a mérkőzést nagyon nem szerettük volna vasárnap reggelig nézni… Ha mindenképpen pozitívumot szerettünk volna keresni, a sok hibát végül is ráfoghattuk a nagy tétre, hiszen az idei gyenge szereplés miatt a két vezetőedző, Hornyák Zsolt és Damir Krznar sem alhatott nyugodtan mostanában. A válogatott szélsője, Nagy Zsolt is kurtákat rúgott olykor a labdába, a gyengébbik lábával, a jobbal leadott lövések méterekkel elkerülték a kaput. Ne szépítsük, a mérkőzés kifejezetten unalmas volt, mígnem a Puskás Akadémia játékosa, Laros Duarte mesteri cselek után lőtte a labdát a keresztlécre.

A két csapat még nem játszott 0–0-s döntetlent egymással, ezúttal egyik fél sem érdemelt győzelmet. A Puskás Akadémia két vereséget követően szerzett újra pontot, az Újpest pedig újfent döntetlent játszott.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC85322–12+1018
2. Ferencvárosi TC742116–6+1014
3. Debreceni VSC842211–10+114
4. MTK Budapest941418–16+213
5. ETO FC Győr733115–9+612
6. Puskás Akadémia932412–15–311
7. Kisvárda73137–13–610
8. Újpest FC923412–1209
9. Nyíregyháza Spartacus923413–18–59
10. Diósgyőri VTK815212–16–48
11. Kazincbarcika82159–18–97
12. Zalaegerszegi TE914416–18–27

 

––

