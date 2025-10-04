Csak a védelmek jeleskedtek, nem esett gól az Újpest felcsúti vendégjátékán

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Újpest 0–0

Felcsút, Pancho Aréna, 2388 néző. Vezette: Bognár

Nagy volt a nyüzsgés a Pancho Aréna környékén. A bejutásra váró gépkocsik miatt úgy állt a sor a főutcán, mint ahogyan nyáron az M7-es autópálya a Balaton irányába, lassan araszolt a sor. Budapestről – a gyenge szereplés ellenére – szombat délután sok Újpest-szurkoló útnak indult Felcsútra, de sok örömük nem volt szombat kora este sem...

Az első félidő nagy küzdelmet, ám annál kevesebb helyzetet hozott, a legtöbb lehetőség az első tíz percben akadt, akkor is inkább Riccardo Piscitellinek kellett résen lennie. A lilák olasz kapusa két-három bravúrt is bemutatott, Nagy Zsolt lövését követően ujjheggyel sikerült kitornáznia a labdát a bal alsóból, a találkozó elején már majdnem elhittük, ebből még akár jó meccs kerekedhet… A lendületes kezdés után azonban alaposan visszaesett a tempó, a vendégek játékán az volt érezhető, nagyon nem szeretnének hátrányba kerülni. Negyvenöt percnyi játék után a hazai kispadon Hornyák Zsolt vezetőedző sem tapsolta pirosra tenyerét, sok volt a hiba a játékban, a pontatlan átadás, a rossz lövés. Az Újpest a szünet előtti percekben mintha labdabirtoklási mutatóján szeretett volna javítani, a vendégek magabiztosan járatták a labdát, kis túlzással eldugták a felcsúti futballisták elől, ám a kapura nem sok veszélyt jelentettek.