Milánó 2026: kérdésessé vált a Boston védőjének szereplése

V. J./MTIV. J./MTI
2025.11.24. 20:13
Milánó-Cortina 2026 Charlie McAvoy Boston Bruins NHL
Arcműtéten esett át Charlie McAvoy, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Boston Bruins amerikai védője, akinek így kérdésessé vált szereplése a februári milánói olimpián.

A 27 éves hátvéd, Charlie McAvoy a Montreal Canadiens elleni, november 15-i mérkőzésen sérült meg úgy, hogy az arcába vágódott a korong.

„Már jobban van és otthon folytatja a rehabilitációját, de azt nem lehet tudni, mikor térhet vissza” – mondta Marco Sturm, a gárda vezetőedzője a liga honlapján.

A szezonban 19 találkozón 14 gólpassznál járó McAvoy egyike volt annak a hat amerikai hokisnak, akinek még nyáron adták meg a nevét, hogy tagja a február 6-án kezdődő olimpián szereplő amerikai válogatottnak.

 

