Milánó 2026: kérdésessé vált a Boston védőjének szereplése

A 27 éves hátvéd, Charlie McAvoy a Montreal Canadiens elleni, november 15-i mérkőzésen sérült meg úgy, hogy az arcába vágódott a korong.

„Már jobban van és otthon folytatja a rehabilitációját, de azt nem lehet tudni, mikor térhet vissza” – mondta Marco Sturm, a gárda vezetőedzője a liga honlapján.

A szezonban 19 találkozón 14 gólpassznál járó McAvoy egyike volt annak a hat amerikai hokisnak, akinek még nyáron adták meg a nevét, hogy tagja a február 6-án kezdődő olimpián szereplő amerikai válogatottnak.