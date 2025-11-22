Nemzeti Sportrádió

André Duarte bejelentette, hogy távozik az Újpesttől

2025.11.22. 20:06
André Duarte továbblép... (Fotó: Török Attila)
NB I André Duarte magyar foci Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC portugál hátvédje, André Duarte szombaton este a hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy elhagyja az együttest.

Mint ismert, André Duarte határozatlan időre, fegyelmi okok miatt kikerült az újpestiek keretéből, annak ellenére, hogy idén nyáron meghosszabbította szerződését a klubbal. A portugál védőért a nyáron állítólag klubrekord közeli összeget, másfél millió eurót ajánlottak, Duarte azonban mégis maradt a Megyeri úton.

A játékos azonban szombaton az Instagram oldalán bejelentette, hogy távozik a lila-fehérektől:

„Ma búcsút veszek az Újpesttől. Attól a klubtól, amely az elmúlt 16 hónapban az otthonom volt” – kezdte levelét a közösségi médiában a portugál bekk, aki a folytatásban köszöntetet mondott csapattársainak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak is az együtt töltött időért.

Duarte a távozásának okait így magyarázta: „Történtek olyan dolgok is, amelyek nem voltak jók, és egy profi labdarúgónak nem lenne szabad ilyen dolgokon keresztülmennie. Ezért az elmúlt húsz nap a klubban kétségtelenül a legrosszabb volt egész karrieremben. Ez azonban nem az a vég volt, amire vágytam vagy amiről álmodtam. Mindent megtettem, hogy ezt megakadályozzam, még azután is, hogy valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat. Sajnos senki más nem segített, amikor megpróbáltam ezt megakadályozni. Így kénytelen vagyok távozni, de emelt fővel hagyom el a klubot és száz százalékig biztos vagyok benne, hogy mindig a legjobbamat nyújtottam. A pályán belül és azon kívül is.”

 

 

