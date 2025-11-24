Nemzeti Sportrádió

Vinícius Junior a világ legjobban fizetett futballistájává válhat Szaúd-Arábiában – sajtóhír

2025.11.24. 19:34
Vinícius évi 25 millió eurót követelhet a királyi gárdától, hogy maradjon (Fotó: Getty Images)
Vinícius Junior jelezte a Real Madrid vezetésének, hogy egyelőre nem kívánja meghosszabbítani 2027-ben lejáró szerződését – értesült több külföldi forrás nyomán a Givemesport. A brazil támadó és a klub vezetőedzője, Xabi Alonso között nem felhőtlen a viszony, ami hozzájárulhat a bizonytalansághoz.

Vinícius Júnior többször is hangsúlyozta, hogy hosszú távon a Real Madridnál képzeli el pályafutását, ugyanakkor Carlo Ancelotti nyári távozása óta megváltozott a helyzet. Florentino Pérez klubelnök már októberben értesült arról, hogy Vinícius egyelőre nem kész aláírni az új szerződést.

Vinícius ebben a szezonban 17 tétmeccsen öt gólt szerzett, ám a Barcelona elleni 2–1-es El Clásicón történt lecserélése után látványosan dühösen reagált. Xavi Alonso ugyan tagadja, hogy megromlott volna a kapcsolat, de a hírek szerint a játékos másként látja a helyzetet, és elégedetlen a játékperceivel.

Közben szaúdi érdeklődők is képbe kerültek – legerősebb kérő a dzsiddai Al-Ahli lehet. A Givemesport úgy tudja, már több mint egy éve folynak puhatolózó egyeztetések Vinícius menedzsmentje és a szaúdi fél között. A játékost állítólag egy öt évre szóló, összesen 1 milliárd eurós szerződéssel csábítanák a Pro League-be – ez éves szinten 250 millió eurót jelentene, amivel a brazil lenne a világ legjobban fizetett futballistája Cristiano Ronaldo előtt.

Madridban egyesek úgy vélik, a lassuló tárgyalások akár tárgyalási taktikát is jelenthetnek Vinícius részéről, aki a hírek szerint évi 25 millió eurónál is magasabb fizetést kér a hosszabbításhoz. A királyi gárda ugyan szeretné megtartani a támadót, de nem biztos, hogy hajlandó kifizetni a játékos által kívánt összeget.

 

