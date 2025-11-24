Rangadót nyert Angyalföldön, és élre állt a Honvéd az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nagyon jó hangulatú, színvonalas meccset játszottunk, mindkét csapat győzelemre játszott. Sajnos nem mi szereztük meg a vezetést, a Honvéd pedig nagyon jó az átmenetekben, kontrákban. Nagy esélyt szalasztottunk el ezzel, nem tudtunk meglépni riválisainktól.

Feczkó Tamás: – Ahogyan a csapat ma futballozott, azt bizonyítja, hogy nincs lehetetlen. Az első félidőben több helyzete volt a Vasasnak, a szünet után viszont hamarabb eldönthettük volna a meccset. Büszke vagyok a játékosaimra. Volt, amikor fociztunk, volt, amikor harcoltunk, s köszönjük a szurkolóinknak, hogy hazai pályát teremtettek ezúttal is.

ÖSSZEFOGLALÓ

Május 25-én a másodosztály előző idénye a Vasas és a Honvéd angyalföldi rangadójával ért véget. A 2–2-es döntetlen akkor azt jelentette, hogy az angyalföldiek maradtak a másodosztályban, a Vasas jelenlegi vezetőedzője, Erős Gábor pedig a Kazincbarcika trénereként a feljutásnak örülhetett. Míg a Vasas már az előző idényekben is folyamatosan a feljutásért harcolt, a kispestiek csak ebben az idényben kapcsolódtak be az élvonalért folyó csatába. A hétfő esti rangadót az angyalföldiek az élről várták, a kispestiek három ponttal lemaradva a második helyet foglalták el. Nem volt könnyű helyzetben a vendégek vezetőedzője, Feczkó Tamás: sérülés miatt Baki Ákosra, Sigér Ákosra, Szamosi Ádámra, Gyurcsó Ádámra és Zuigeber Ákosra sem számíthatott a forduló legjobban várt találkozóján.

Csúsztak, másztak a csapatok a labdáért (Fotó: Dömötör Csaba)

Korán vezetést szerezhettek volna a hazaiak, a második percben ugyanis – erősen véleményes – tizenegyest ítélt meg a piros-kékek javára Karakó Ferenc játékvezető Szabó Alex és Tóth Milán kapu előtti találkozója után. A sértett Tóth állt a labda mögé, de az október végi, BVSC elleni meccshez hasonlóan ezúttal is rontott, jobb alsóba tartó lövését Tomás Tujvel védte. A kihagyott tizenegyes után nagyjából húsz perc telt el helyzet nélkül, majd intenzívebb tíz perc következett. Mindkét csapat főleg távoli lövésekkel próbálkozott, a hazaiak a 25. percben a kapufát is eltalálták Tóth Milán révén. A Vasas birtokolta többet a labdát, de hiába ért fel sokszor a Honvéd kapuja elé, nem talált rést a védelmen. Ellenben a vendégek könyörtelenül kihasználták a 44. percben adódó lehetőségüket. Kántor Kevin csúsztatta a labdát Pinte Patrikhoz, a szélső remekül centerezett Medgyes Zoltánhoz, aki védőjét megelőzve öt méterről a kapu közepébe lőtt.

Kántor Kevin (jobbra) nem tudott a kapuba találni, de így sem lehetett csalódott (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő elejét megnyomta a hátrányban levő Vasas. A 49. percben Hej Viktor lövését az ötösön belül helyezkedő Branko Pauljevics blokkolta, míg az 56. percben Sztojka Dominik cselezgetett a 16-os előterében, és 20 méterről a kapu mellé lőtt. A 60. percben Molnár Csaba járt a legközelebb az egyenlítéshez, de hiába lőhetett tisztán 11 méterről, Tujvel hárított. A kezdeti rohamokban mintha elfáradtak volna a hazaiak. A Honvéd sorra dolgozott ki nagyobbnál nagyobb helyzeteket az angyalföldi kapu előtt, ám sem Pinte Patrik, sem Kállai Kevin nem tudott a kapuba találni. Kállai kihagyott lehetősége után azonban szögletet végezhettek el a kispestiek, Csontos Dominik remekül tekert a kapu elé, az ötös vonalán helyezkedő Pekár István pedig a kapunak háttal állva a jobb alsó sarokba csúsztatott.

Eldőlni látszott a meccs, a hajrára azonban maradtak még izgalmak, a 80. percben a csereként beálló Barkóczi Barnabás 16 méteres lövésével szépítettek a hazaiak. Barkóczi nem sokkal később egyenlíthetett is volna, de újabb labdáját Tujvel már védeni tudta. Nagy lehetőséget szalasztottak el az angyalföldiek, akik egy győzelemmel hat pontra léphettek volna meg riválisuktól, a Honvéd győzelme azonban azt jelentette, hogy már a kispestiek vezetik a mezőnyt, a Vasas a második helyre csúszott vissza. 1–2