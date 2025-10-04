A Nyíregyházát nem zavarta, hogy hátrányba került, három góllal válaszolt a ZTE-nek

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4246 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), ill. Lima (36.)

Hiába a javuló forma és eredményessége, nyíregyházi és zalaegerszegi oldalon is nyomasztó lehetett azzal szembesülni, hogy a kilencedik forduló szombati játéknapja előtt e két csapat foglalta el a kieső helyeket a tabellán. A ZTE FC által egy hete 5–0-val kiütött Kazincbarcika pénteken 3–1-re legyőzte az MTK-t, így az Egerszeget és a Szparit is megelőzte (ideig-óráig).

Kezdés előtt a jegyzőkönyvben, majd kezdéskor a pályán sem találtunk három belső védőt a Nyíregyházában, merthogy Szabó István vezetőedző szerkezetet váltott, és a klasszikus, négy hátvédes rendszer mellett tette le a voksát. Az egyik belül játszó, a tavaly még Zalaegerszegen szereplő, azóta a Szpariban csapatkapitánnyá előlépő görög Sztafanosz Evangelu volt – milyen érdekes, a másik oldalon pedig a nyíregyházi születésű Szendrei Norbert viselte a karszalagot... Zalai oldalon a sérült Joseth Peraza és a legutóbb kiállított Diego Borges helyére két magyar, Nyíri Vince és Csóka Dániel került be a legutóbbi győzők közé, tehát a Barcika ellen a kispadról beszállva duplázó Kiss Bencének megint csereként szánt szerepet Nuno Campos vezetőedző. Bő húszpernyi, némi hazai mezőnyfölénnyel eltelt ismerkedési fázis után Kovácsréti Márk oldalról belőtt, mindenki orra előtt elszálló, de a kaput is elkerülő labdája után élénkült meg igazán a mérkőzés. Bright Edomwonyi lövése után Bodnár Gergő vágta ki a labdát a gólvonalról, miután túljutott Gundel-Takács Bencén, aki a nigériai csatár újabb próbálkozását követően kapustól idegen, álló testhelyzetben védett lábbal, aztán Toma György távoli lövését már klasszikus mozdulattal tenyerelte oldalra.

Addig járt a Szpari a zalai kapu elé, míg megszerezte a vezetést – a vendégcsapat... Stefan Bitca még az alapvonal előtt játékban tartotta a labdát – ezt a VAR is megerősítette –, középre gurításából a Barcika ellen is eredményes brazil, Daniel Lima kotorta a gólvonal mögé a labdát. A gólt szambázva ünnepelték az egerszegiek braziljai, a hazai tábor füttyel „díjazta” az előadást, a hangulat a pályán lévőkre is átragadt, az öltözőbe vonulás közben volt is szóváltás a felek között.

A második félidő elején született gyors egyenlítő gól csak részben hűtötte le a kedélyeket, a hazaiak igyekeztek előbb megnyugodni, és érezhetően arra törekedtek, hogy mielőbb megszerezzék a vezető gólt. Szemre is tetszetős akciók után erre Benczenleitner Barnának és az egyenlítő találat szerzőjének, Katona Bálintnak nyílt újabb esélye, de kimaradtak az esélyek, pontosabban a másodiknál Gundel-Takács Bence védett nagyot.

A hajrá kezdetén aztán már ő is tehetetlen volt, góllá érett a nyíregyházi nyomás. Kovácsréti Márk szabadrúgása után Benczenleitner Barna megtáncoltatta a labdát, úgy bólintotta a vendégkapuba. A gólt kétszer is meg kellett ünnepelni, ugyanis a VAR lesre gyanakodott, de végül is jóváhagyta a pályán meghozott döntést. A két találat előtti szöglet- és szabadrúgást elvégző Kovácsrétit éppen lecserélte Szabó István, amikor újabb sarokrúgáshoz jutott a Szparit. Azt így Varga Kevin végezte el, a befejezés pedig ugyanaz, mint az első gólnál, csak ezúttal Kovács Milán érkezett a kipattanóra.

A Nyíregyháza Spartacus végig uralta a meccset, megérdemelten fordította maga javára a három pontot. 3–1

A két csapat közül pedig a győztes lépett el a kieső helyről, a vesztes ZTE visszacsúszott utolsónak. A következő két hétre biztosan...

