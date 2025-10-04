A Nyíregyházát nem zavarta, hogy hátrányba került, három góllal válaszolt a ZTE-nek

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 4246 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), ill. Lima (36.)
A MÉRKŐZÉS ÉLŐ, ONLINE KÖZVETÍTÉSÉT IDE KATTINTVA LEHET NYOMON KÖVETNI.
Hiába a javuló forma és eredményessége, nyíregyházi és zalaegerszegi oldalon is nyomasztó lehetett azzal szembesülni, hogy a kilencedik forduló szombati játéknapja előtt e két csapat foglalta el a kieső helyeket a tabellán. A ZTE FC által egy hete 5–0-val kiütött Kazincbarcika pénteken 3–1-re legyőzte az MTK-t, így az Egerszeget és a Szparit is megelőzte (ideig-óráig).
Kezdés előtt a jegyzőkönyvben, majd kezdéskor a pályán sem találtunk három belső védőt a Nyíregyházában, merthogy Szabó István vezetőedző szerkezetet váltott, és a klasszikus, négy hátvédes rendszer mellett tette le a voksát. Az egyik belül játszó, a tavaly még Zalaegerszegen szereplő, azóta a Szpariban csapatkapitánnyá előlépő görög Sztafanosz Evangelu volt – milyen érdekes, a másik oldalon pedig a nyíregyházi születésű Szendrei Norbert viselte a karszalagot... Zalai oldalon a sérült Joseth Peraza és a legutóbb kiállított Diego Borges helyére két magyar, Nyíri Vince és Csóka Dániel került be a legutóbbi győzők közé, tehát a Barcika ellen a kispadról beszállva duplázó Kiss Bencének megint csereként szánt szerepet Nuno Campos vezetőedző. Bő húszpernyi, némi hazai mezőnyfölénnyel eltelt ismerkedési fázis után Kovácsréti Márk oldalról belőtt, mindenki orra előtt elszálló, de a kaput is elkerülő labdája után élénkült meg igazán a mérkőzés. Bright Edomwonyi lövése után Bodnár Gergő vágta ki a labdát a gólvonalról, miután túljutott Gundel-Takács Bencén, aki a nigériai csatár újabb próbálkozását követően kapustól idegen, álló testhelyzetben védett lábbal, aztán Toma György távoli lövését már klasszikus mozdulattal tenyerelte oldalra.
Addig járt a Szpari a zalai kapu elé, míg megszerezte a vezetést – a vendégcsapat... Stefan Bitca még az alapvonal előtt játékban tartotta a labdát – ezt a VAR is megerősítette –, középre gurításából a Barcika ellen is eredményes brazil, Daniel Lima kotorta a gólvonal mögé a labdát. A gólt szambázva ünnepelték az egerszegiek braziljai, a hazai tábor füttyel „díjazta” az előadást, a hangulat a pályán lévőkre is átragadt, az öltözőbe vonulás közben volt is szóváltás a felek között.
A második félidő elején született gyors egyenlítő gól csak részben hűtötte le a kedélyeket, a hazaiak igyekeztek előbb megnyugodni, és érezhetően arra törekedtek, hogy mielőbb megszerezzék a vezető gólt. Szemre is tetszetős akciók után erre Benczenleitner Barnának és az egyenlítő találat szerzőjének, Katona Bálintnak nyílt újabb esélye, de kimaradtak az esélyek, pontosabban a másodiknál Gundel-Takács Bence védett nagyot.
A hajrá kezdetén aztán már ő is tehetetlen volt, góllá érett a nyíregyházi nyomás. Kovácsréti Márk szabadrúgása után Benczenleitner Barna megtáncoltatta a labdát, úgy bólintotta a vendégkapuba. A gólt kétszer is meg kellett ünnepelni, ugyanis a VAR lesre gyanakodott, de végül is jóváhagyta a pályán meghozott döntést. A két találat előtti szöglet- és szabadrúgást elvégző Kovácsrétit éppen lecserélte Szabó István, amikor újabb sarokrúgáshoz jutott a Szparit. Azt így Varga Kevin végezte el, a befejezés pedig ugyanaz, mint az első gólnál, csak ezúttal Kovács Milán érkezett a kipattanóra.
A Nyíregyháza Spartacus végig uralta a meccset, megérdemelten fordította maga javára a három pontot. 3–1
A két csapat közül pedig a győztes lépett el a kieső helyről, a vesztes ZTE visszacsúszott utolsónak. A következő két hétre biztosan...
A MÉRKŐZÉS ÉLŐ, ONLINE KÖZVETÍTÉSÉT IDE KATTINTVA LEHET NYOMON KÖVETNI.
|BL / EL+CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencvárosi TC
|7
|4
|2
|1
|16–6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. ETO FC Győr
|7
|3
|3
|1
|15–9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|9. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|10. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7