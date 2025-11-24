Nemzeti Sportrádió

Folytatta győzelmi sorozatát a Veszprém és az Újpest a futsal NB I-ben

K. Zs.K. Zs.
2025.11.24. 22:22
Újra nyertek a veszprémiek (Forrás: futsalveszprem.hu)
Jó napjuk volt hétfőn az élcsapatoknak a férfi futsal NB I-ben: az első helyezett, még mindig százszázalékos Veszprém 4–1-re nyert idegenben az Aramis ellen, az Újpest hazai pályán 3–0-ra megverte a Berettyóújfalut, és győzött a tabellán utánuk következő Kecskemét, DEAC meg Nyíregyháza is – utóbbi tíz gólt vágott a Haladásnak.

FÉRFI FUTSAL NB I, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Nyíregyháza–Haladás 10–0
Újpest FC–Berettyóújfalu 3–0
Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 3–2
Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal 5–2
PTE-PEAC–DEAC 2–3
Aramis–Veszprém 1–4

AZ ÁLLÁS
  1. Veszprém 42 pont
  2. Újpest FC 36
  3. Nyíregyháza 28
  4. Kecskemét 22
  5. DEAC 22
  6. Aramis 19
  7. Nyírbátor 17
  8. Berettyóújfalu 16
  9. PTE-PEAC 13
10. Magyar Futsal Akadémia 12
11. H.O.P.E. Futsal 11
12. Haladás 4

 

