Folytatta győzelmi sorozatát a Veszprém és az Újpest a futsal NB I-ben

Jó napjuk volt hétfőn az élcsapatoknak a férfi futsal NB I-ben: az első helyezett, még mindig százszázalékos Veszprém 4–1-re nyert idegenben az Aramis ellen, az Újpest hazai pályán 3–0-ra megverte a Berettyóújfalut, és győzött a tabellán utánuk következő Kecskemét, DEAC meg Nyíregyháza is – utóbbi tíz gólt vágott a Haladásnak.

FÉRFI FUTSAL NB I, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Nyíregyháza–Haladás 10–0

Újpest FC–Berettyóújfalu 3–0

Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 3–2

Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal 5–2

PTE-PEAC–DEAC 2–3

Aramis–Veszprém 1–4 AZ ÁLLÁS

1. Veszprém 42 pont

2. Újpest FC 36

3. Nyíregyháza 28

4. Kecskemét 22

5. DEAC 22

6. Aramis 19

7. Nyírbátor 17

8. Berettyóújfalu 16

9. PTE-PEAC 13

10. Magyar Futsal Akadémia 12

11. H.O.P.E. Futsal 11

12. Haladás 4