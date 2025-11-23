Hornyák Zsolt: A Ferencváros ellen a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

Szuhodovszki Soma jól teljesített az új szerepkörben

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– Végig kiélezett kilencven perc volt: ilyen mérkőzésre számított?

– Tudtuk, hogy a Kazincbarcika jól szervezett csapat, ennek megfelelően nem számítottam könnyű győzelemre. Jó teljesítményt nyújtottunk az első félidőben, csak a gól hiányzott a játékunkból.

– Szünet után megszerezték a vezetést, aztán egyenlítettek a vendégek…

– Igen, de szerencsére ekkor győztes mentalitást mutatott a csapat, ez kellett a sikerhez. Úgy érzem, meccsről meccsre tanulunk, fejlődünk – ez a legfontosabb.

– Bárány Donát hiányában klasszikus center nélkül játszottak – bevált ez a szisztéma?

– Valóban nem megszokott megoldást választottunk. Szuhodovszki Soma jól teljesített a szerepkörében, elégedett voltam a játékával.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Jó mérkőzést játszottak, mégis pont nélkül maradtak.

– Lehet, hogy a semleges nézőknek jó meccs volt, nekünk nem annyira. Pedig működött a tervünk, de sajnos elöl és hátul is hiányzott néhány poszton a minőség.

– Egyetért abban, hogy ez volt toronymagasan a legjobb meccsük azok közül, amelyeken nem szereztek pontot?

– Ha nem is toronymagasan, de igen.

– Lehet már tudni valamit Sós Bence sérüléséről?

– Még várni kell a pontos diagnózisra, de bízunk benne, hogy csak megzúzódott a térde.

Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Dzsudzsák 49., Komáromi 78., ill. Kártik 72. – 11-esből)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző. Vezette: Antal P.

Aki csak pénzért játszik, nagyot csalódhat



Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Végre sima győzelem?

– Örülök a három pontnak, fontos siker volt ez. Nem játszottunk rosszul, de a sebességgel nem mindig voltam elégedett. A gólokon kívül is voltak helyzeteink, nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. A Kisvárdának nem volt egyetlen helyzete sem.

– Lukács Dániel a válogatottban szerzett gólja után duplázott: ennyire jó formában van?

– A klubnál mindenkit megrázott az Írország elleni vereség, szerdán próbáltuk közös vacsorával oldani a rossz élményt. Lukács Dánielt is arra kértem, csak a Kisvárda elleni mérkőzésre koncentráljon, és ezek szerint megfogadta a tanácsomat.

– Mennyit jelent ez a győzelem a Ferencváros elleni rangadó előtt?

– Felzárkóztunk valamelyest a tabellán, nekem most csak ez a fontos. Remélem, a Ferencvárossal jó meccset játszunk, de a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség.

Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Mi volt a gond?

– Értékelhetetlen és elfogadhatatlan teljesítményt és hozzáállást láttam. Az idényben ez volt a leggyengébb produkciónk. Fontos kulcsjátékosaink hiányoznak, tudtam, ha néhányan kidőlnek a sorból, gondjaink lehetnek. Láttam az előjelét ennek a teljesítménynek, de szenvedve éltem meg a kilencven percet.

– Mire gondol, amikor azt mondja, hogy látta az előjelét a gyenge játéknak?

– A bajnokság elején az osztályváltás miatt motiváltabbak voltunk, de azt láttam, akik addig alázatosan dolgoztak, az edzésen kezdenek lazulni. Ezt kell azonnal megfognom! Vannak, akik érzik, ha gyengébben teljesítenek, akkor is a pályán lesznek. Hát nem! Sokan elsősorban pénzkereseti lehetőség miatt vannak nálunk, ez a jövőben nem így lesz. Akkor inkább tízen leszünk a pályán.

– Az elmúlt napokban Nigériában járt tehetségek után kutatva, ám most is betett egy-két magyar fiatalt.

– A második csapatunk vezeti a bajnokságát, tele vagyunk tehetséges gyerekekkel. Négy olyan labdarúgó is van, aki hamarosan bemutatkozik a felnőtteknél. Sikeréhes fiatalokra van szükségem.

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző. Vezette: Derdák

