Hornyák Zsolt: A Ferencváros ellen a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

2025.11.23. 09:01
Hornyán Zsolt elmondta, szerdán közös vacsorával próbálták oldani az írek elelni rossz élményt (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I 12. fordulójában a Debrecen a Kazincbarcikát, míg a Puskás Akadémia a Kisvárdát győzte le hazai pályán. Mutatjuk a vezetőedzők értékelését!

Szuhodovszki Soma jól teljesített az új szerepkörben

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– Végig kiélezett kilencven perc volt: ilyen mérkőzésre számított?     
– Tudtuk, hogy a Kazincbarcika jól szervezett csapat, ennek megfelelően nem számítottam könnyű győzelemre. Jó teljesítményt nyújtottunk az első félidőben, csak a gól hiányzott a játékunkból.     

– Szünet után megszerezték a vezetést, aztán egyenlítettek a vendégek…     
– Igen, de szerencsére ekkor győztes mentalitást mutatott a csapat, ez kellett a sikerhez. Úgy érzem, meccsről meccsre tanulunk, fejlődünk – ez a legfontosabb.     

– Bárány Donát hiányában klasszikus center nélkül játszottak – bevált ez a szisztéma?     
– Valóban nem megszokott megoldást választottunk. Szuhodovszki Soma jól teljesített a szerepkörében, elégedett voltam a játékával.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője 

– Jó mérkőzést játszottak, mégis pont nélkül maradtak.     
Lehet, hogy a semleges nézőknek jó meccs volt, nekünk nem annyira. Pedig működött a tervünk, de sajnos elöl és hátul is hiányzott néhány poszton a minőség.     

– Egyetért abban, hogy ez volt toronymagasan a legjobb meccsük azok közül, amelyeken nem szereztek pontot?     
– Ha nem is toronymagasan, de igen.     

– Lehet már tudni valamit Sós Bence sérüléséről?     
– Még várni kell a pontos diagnózisra, de bízunk benne, hogy csak megzúzódott a térde.

Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Dzsudzsák 49., Komáromi 78., ill. Kártik 72. – 11-esből)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző. Vezette: Antal P.

Aki csak pénzért játszik, nagyot csalódhat 


Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Végre sima győzelem?     
– Örülök a három pontnak, fontos siker volt ez. Nem játszottunk rosszul, de a sebességgel nem mindig voltam elégedett. A gólokon kívül is voltak helyzeteink, nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. A Kisvárdának nem volt egyetlen helyzete sem.

– Lukács Dániel a válogatottban szerzett gólja után duplázott: ennyire jó formában van?     
– A klubnál mindenkit megrázott az Írország elleni vereség, szerdán próbáltuk közös vacsorával oldani a rossz élményt. Lukács Dánielt is arra kértem, csak a Kisvárda elleni mérkőzésre koncentráljon, és ezek szerint megfogadta a tanácsomat.

– Mennyit jelent ez a győzelem a Ferencváros elleni rangadó előtt?     
– Felzárkóztunk valamelyest a tabellán, nekem most csak ez a fontos. Remélem, a Ferencvárossal jó meccset játszunk, de a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség.

Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Mi volt a gond?     
– Értékelhetetlen és elfogadhatatlan teljesítményt és hozzáállást láttam. Az idényben ez volt a leggyengébb produkciónk. Fontos kulcsjátékosaink hiányoznak, tudtam, ha néhányan kidőlnek a sorból, gondjaink lehetnek. Láttam az előjelét ennek a teljesítménynek, de szenvedve éltem meg a kilencven percet.

– Mire gondol, amikor azt mondja, hogy látta az előjelét a gyenge játéknak?     
– A bajnokság elején az osztályváltás miatt motiváltabbak voltunk, de azt láttam, akik addig alázatosan dolgoztak, az edzésen kezdenek lazulni. Ezt kell azonnal megfognom! Vannak, akik érzik, ha gyengébben teljesítenek, akkor is a pályán lesznek. Hát nem! Sokan elsősorban pénzkereseti lehetőség miatt vannak nálunk, ez a jövőben nem így lesz. Akkor inkább tízen leszünk a pályán.

– Az elmúlt napokban Nigériában járt tehetségek után kutatva, ám most is betett egy-két magyar fiatalt.     
– A második csapatunk vezeti a bajnokságát, tele vagyunk tehetséges gyerekekkel. Négy olyan labdarúgó is van, aki hamarosan bemutatkozik a felnőtteknél. Sikeréhes fiatalokra van szükségem.

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Lukács D. (40., 79.)

Labdarúgó NB I
2025.11.22. 22:58

Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza

A Szpari története során először múlta felül idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban.

 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

2. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

10. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

11. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

 

 

