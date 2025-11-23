Hornyák Zsolt: A Ferencváros ellen a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

Szuhodovszki Soma jól teljesített az új szerepkörben
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– Végig kiélezett kilencven perc volt: ilyen mérkőzésre számított?
– Tudtuk, hogy a Kazincbarcika jól szervezett csapat, ennek megfelelően nem számítottam könnyű győzelemre. Jó teljesítményt nyújtottunk az első félidőben, csak a gól hiányzott a játékunkból.
– Szünet után megszerezték a vezetést, aztán egyenlítettek a vendégek…
– Igen, de szerencsére ekkor győztes mentalitást mutatott a csapat, ez kellett a sikerhez. Úgy érzem, meccsről meccsre tanulunk, fejlődünk – ez a legfontosabb.
– Bárány Donát hiányában klasszikus center nélkül játszottak – bevált ez a szisztéma?
– Valóban nem megszokott megoldást választottunk. Szuhodovszki Soma jól teljesített a szerepkörében, elégedett voltam a játékával.
Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Jó mérkőzést játszottak, mégis pont nélkül maradtak.
– Lehet, hogy a semleges nézőknek jó meccs volt, nekünk nem annyira. Pedig működött a tervünk, de sajnos elöl és hátul is hiányzott néhány poszton a minőség.
– Egyetért abban, hogy ez volt toronymagasan a legjobb meccsük azok közül, amelyeken nem szereztek pontot?
– Ha nem is toronymagasan, de igen.
– Lehet már tudni valamit Sós Bence sérüléséről?
– Még várni kell a pontos diagnózisra, de bízunk benne, hogy csak megzúzódott a térde.
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Dzsudzsák 49., Komáromi 78., ill. Kártik 72. – 11-esből)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3514 néző. Vezette: Antal P.
Aki csak pénzért játszik, nagyot csalódhat
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Végre sima győzelem?
– Örülök a három pontnak, fontos siker volt ez. Nem játszottunk rosszul, de a sebességgel nem mindig voltam elégedett. A gólokon kívül is voltak helyzeteink, nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. A Kisvárdának nem volt egyetlen helyzete sem.
– Lukács Dániel a válogatottban szerzett gólja után duplázott: ennyire jó formában van?
– A klubnál mindenkit megrázott az Írország elleni vereség, szerdán próbáltuk közös vacsorával oldani a rossz élményt. Lukács Dánielt is arra kértem, csak a Kisvárda elleni mérkőzésre koncentráljon, és ezek szerint megfogadta a tanácsomat.
– Mennyit jelent ez a győzelem a Ferencváros elleni rangadó előtt?
– Felzárkóztunk valamelyest a tabellán, nekem most csak ez a fontos. Remélem, a Ferencvárossal jó meccset játszunk, de a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség.
Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Mi volt a gond?
– Értékelhetetlen és elfogadhatatlan teljesítményt és hozzáállást láttam. Az idényben ez volt a leggyengébb produkciónk. Fontos kulcsjátékosaink hiányoznak, tudtam, ha néhányan kidőlnek a sorból, gondjaink lehetnek. Láttam az előjelét ennek a teljesítménynek, de szenvedve éltem meg a kilencven percet.
– Mire gondol, amikor azt mondja, hogy látta az előjelét a gyenge játéknak?
– A bajnokság elején az osztályváltás miatt motiváltabbak voltunk, de azt láttam, akik addig alázatosan dolgoztak, az edzésen kezdenek lazulni. Ezt kell azonnal megfognom! Vannak, akik érzik, ha gyengébben teljesítenek, akkor is a pályán lesznek. Hát nem! Sokan elsősorban pénzkereseti lehetőség miatt vannak nálunk, ez a jövőben nem így lesz. Akkor inkább tízen leszünk a pályán.
– Az elmúlt napokban Nigériában járt tehetségek után kutatva, ám most is betett egy-két magyar fiatalt.
– A második csapatunk vezeti a bajnokságát, tele vagyunk tehetséges gyerekekkel. Négy olyan labdarúgó is van, aki hamarosan bemutatkozik a felnőtteknél. Sikeréhes fiatalokra van szükségem.
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Lukács D. (40., 79.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Nyíregyháza Spartacus
14
3
5
6
18–26
–8
14
|10. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|11. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10