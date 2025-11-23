Hatalmas gólt ollózott Cristiano Ronaldo – videó
Pályafutása egyik legnagyobb gólját szerezte Cristiano Ronaldo vasárnap este: az Al-Naszr világsztárja ollózó mozdulattal állította be a 4–1-es végeredményt az Al-Halidzs elleni mérkőzés utolsó pillanataiban.
Cristiano Ronaldo ebben az idényben a tizedik bajnoki találatát szerezte, alighanem mind közül ez a legemlékezetesebb.
Ronaldo hasonló gólt szerzett már a Real Madrid játékosaként is, mégpedig 2018-ban a Juventus elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén.
SZAÚDI PRO LEAGUE
9. FORDULÓ
Al-Naszr–Al-Halidzs 4–1 (Joao Félix 39., Wesley 42., Mané 77., C. Ronaldo 90+6., ill. Al-Havszavi 47.)
Kiállítva: Kourbelis (90., Al-Halidzs)
