Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Vasas–Honvéd rangadó az NB II-ben, MU–Everton meccs a Premier League-ben

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 23:48
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Hétfő este Vasas–Honvéd presztízsmérkőzéssel zárul a labdarúgó NB II 14. fordulója. Lesz olasz, spanyol és angol bajnoki, utóbbin a Manchester United az Evertont fogadja. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

NOVEMBER 24., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
14. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
18.30: Torino–Como (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Haladás
18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia    
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
19.00: PTE-PEAC–DEAC
19.35: Aramis–Veszprém
20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu    

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Hétfő 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Férfiak
11.00: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)
19.00: Lengyelország–Olaszország (Tv: Eurosport2)
Nők
15.00: Olaszország–Svédország (Tv: Eurosport1)
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
13.00: Magyarország–Írország 
Nők
13.00: Magyarország–Észtország

DARTS
17.30: a 2026-os PDC-vb sorsolása (Tv: Sport1)

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1167 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS 
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: selejtezők

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc 
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: NB I-es összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: A vonalban Szöllősi György
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok – vendégünk Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke, műsorvezető: Szegő Tibor  
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Milyen évet zár a magyar atlétika? – vendég: Gyulai Miklós, a szövetség elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés a világbajnok búvárúszó, Európa-bajnok úszó Senánszky Petrával
Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Norvégiai torna után, vb előtt: Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya értékel
20.00: Közvetítés a Vasas–Honvéd NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László
21.00: Interjúk a férfi vízilabda-válogatott edzéséről. A Hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Tottenham és Inter–Milan városi rangadó

Minden más foci
2025.11.22. 23:50

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, norvég–magyar női kézilabdamérkőzés

Minden más foci
2025.11.21. 23:34

Pénteki sportműsor: folytatódik az NB I a válogatott szünet után

Minden más foci
2025.11.20. 23:23

Csütörtöki sportműsor: BL-meccset játszik a Szeged; sorsolják a futball-vb pótselejtezőjét

Birkózás
2025.11.19. 23:50

Szerdai sportműsor: a Veszprém kézilabdában, a Vasas vízilabdában játszik BL-mérkőzést

Minden más foci
2025.11.19. 00:31

Keddi sportműsor: újabb öt európai válogatott jut ki a vb-re

Minden más foci
2025.11.17. 23:35

Heti program: zárul az európai vb-selejtezők csoportköre, NB I, férfi kézi BL, F1

Minden más foci
2025.11.17. 11:34

Hétfői sportműsor: két vb-kvóta megint elkel az európai selejtezőben

Birkózás
2025.11.16. 23:50
Ezek is érdekelhetik