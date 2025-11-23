Hétfői sportműsor: Vasas–Honvéd rangadó az NB II-ben, MU–Everton meccs a Premier League-ben

NOVEMBER 24., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

14. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

18.30: Torino–Como (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Haladás

18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia

19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal

19.00: PTE-PEAC–DEAC

19.35: Aramis–Veszprém

20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Hétfő 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Férfiak

11.00: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)

19.00: Lengyelország–Olaszország (Tv: Eurosport2)

Nők

15.00: Olaszország–Svédország (Tv: Eurosport1)

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

13.00: Magyarország–Írország

Nők

13.00: Magyarország–Észtország

DARTS

17.30: a 2026-os PDC-vb sorsolása (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1167 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

11.00 és 15.00: selejtezők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok – vendégünk Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Milyen évet zár a magyar atlétika? – vendég: Gyulai Miklós, a szövetség elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés a világbajnok búvárúszó, Európa-bajnok úszó Senánszky Petrával

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Norvégiai torna után, vb előtt: Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya értékel

20.00: Közvetítés a Vasas–Honvéd NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László

21.00: Interjúk a férfi vízilabda-válogatott edzéséről. A Hét hősei rovat

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel