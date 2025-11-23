Hétfői sportműsor: Vasas–Honvéd rangadó az NB II-ben, MU–Everton meccs a Premier League-ben
NOVEMBER 24., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
14. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
18.30: Torino–Como (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Pisa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Haladás
18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
19.00: PTE-PEAC–DEAC
19.35: Aramis–Veszprém
20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Hétfő 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Férfiak
11.00: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)
19.00: Lengyelország–Olaszország (Tv: Eurosport2)
Nők
15.00: Olaszország–Svédország (Tv: Eurosport1)
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
13.00: Magyarország–Írország
Nők
13.00: Magyarország–Észtország
DARTS
17.30: a 2026-os PDC-vb sorsolása (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1167 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: selejtezők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok – vendégünk Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Milyen évet zár a magyar atlétika? – vendég: Gyulai Miklós, a szövetség elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés a világbajnok búvárúszó, Európa-bajnok úszó Senánszky Petrával
Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Norvégiai torna után, vb előtt: Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya értékel
20.00: Közvetítés a Vasas–Honvéd NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László
21.00: Interjúk a férfi vízilabda-válogatott edzéséről. A Hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel