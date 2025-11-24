Ökölvívás: Szeleczki érmes, Gémes és Komjáthi nyolc között a budapesti U23-as Eb-n

Az U23-as Eb magyar plakátlánya és plakátfiúja is szorítóba lépett hétfőn, és közülük a 48 kilós Szeleczki Lilla csupa szív, remek bunyóval simán megverte az ukrán Szofija Turbininát, és ezzel már biztosan érmes és ott lesz a legkisebb női súlycsoport eredményhirdetésénél – az elődöntőben jöhet a lengyel Marta Prill! Kovács Kruzitó (60 kg) ellenben átkozhatta a sorsolást, hiszen a kategória kiemelkedő nagyágyúja, az őt korábban többször is legyőző bolgár Radoszlav Roszenov, a szeptemberi felnőtt-világbajnokság bronzérmese jutott neki a nyitányon, és a ragyogó szemű és lábmunkájú ellenfél ma még túl kemény falat volt a Vasas-Süllős bunyósának.

Gémes Levente (75 kg) viszont érvényesítette a papírformát, vele kifejezetten barátságos volt Fortuna, tűrhető sorsolást kapott, bízhattunk tehát abban, hogy a nyolcaddöntőben „kicsontozza” a beszédes nevű albán Besian Karajt. Nos, egy menetig úgy is nézett ki, hogy nem lehet gond, ám az igencsak kellemetlen stílusú, iskolázottsággal nem vádolható albánnak ez nem szegte kedvét, és a harmadik felvonás előtt döntetlenre állt a meccs. A rendkívül szabálytalan Karajt a záró menetben megintette a mérkőzésvezető, de ez önmagában még nem lett volna elég a győzelemhez, szerencsére Gémes észnél volt, megosztott pontozással nyert, és az éremért a török Terzi Alperen ellen harcol majd.

Két magyar lány maradt még délutánra, Turbucz Klaudia (65 kg) az első menetben jól mutatott a ringben, dominált a német Carlotta Schünemann ellen, ám miután leblokkolt, feljött a riválisa, olyannyira, hogy meg is fordította ezt az igencsak nyerhető mérkőzést. A 70 kilós Komjáthi Nóra nem volt ilyen kegyes a román Maria Cimpoieruval, pillanatnyi esélyt sem adott neki, és ő is ott van a nyolc között, éremért bokszolhat tehát a finn Vilma-Riina Kuusikko ellen.

ÖKÖLVÍVÁS

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak. Nyolcaddöntő. 60 kg: Roszenov (bolgár)–Kovács Kruzitó p. gy. (5:0). 75 kg: Gémes Levente–Karaj (albán) p. gy. (3:1)

Nők. Nyolcaddöntő. 65 kg: Schünemann (német)–Turbucz Klaudia p. gy. (3:2). 70 kg: Komjáthi Nóra–Cimpoieru (román) p. gy. (5:0). Negyeddöntő. 48 kg: Szeleczki Lilla–Turbinina (ukrán) p. gy. (5:0)