Füttykoncert Torinóban: kiütéses győzelmet aratott a Como a „bikák” ellen

A Torino is, a Como is jó ideje őrizte veretlenségét, benne volt a pakliban egy gól nélküli közös hétfő este – ehhez képest a forduló egyik legtermékenyebb mérkőzését láthatta a publikum.

A „bikák” számára rossz előjel volt a hosszú sérültlista, viszont részben a szükséghelyzet miatt a kezdőben kapott helyet Duván Zapata – a tavaly októberi súlyos sérülése óta először.

De ő sem tudott segíteni. A hazaiak egyszer visszakapaszkodtak a meccsbe – az első Como-gólt erőszakos elfutás végén előkészítő Jesús Rodríguez kezezése miatt járt a büntető, amelyből Nikola Vlasic egyenlített –, ám a szünet után kicsúsztak kezükből az események.

Jayden Addai második góljával újra előnybe kerültek a vendégek, aztán az utolsó húsz percben kiütésessé tették győzelmüket – a torinói publikum füttykoncerttel zavarta be csapatát az öltözőbe.

A késő esti mérkőzésen két feljutó találkozott egymással, és bár a tabellán a Sassuolo helyezkedik előrébb, a közelmúltban a Pisa okozott több gondot ellenfeleinek. És Alberto Gilardino csapata jól lehozta ezt a meccset is: a vendégek kétszer szerezték meg a vezetést, Henrik Meister hajrábeli góljával egészen a 95. percig vezettek – Kristian Thorstvedt akkor mentett meg egy pontot a Sassuolónak.

Így végül a háromból csupán egy pont jutott a döntetlenhalmozó vendégeknek, akik immár hat forduló óta veretlenek.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Torino–Como 1–5 (Vlasic 45+2. – 11-esből, ill. Addai 36., 52., J. Ramón 72., N. Paz 78., Baturina 86.)

Sassuolo–Pisa 2–2 (Matics 6., Thorstvedt 90+5., ill. Nzola 4., Meister 81.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Vasárnap

Cremonese–Roma 1–3 (Folino 90+3., ill. Soulé 17., Ferguson 64., Wesley 69.)

Lazio–Lecce 2–0 (Guendouzi 29., Noslin 90+5.)

Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)

Internazionale–Milan 0–1 (Pulisic 54.)

Szombat

Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)

Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)

Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)

Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)