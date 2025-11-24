Bekapcsolt a versenyszellem, meglepő győzelmet aratott

Nagyszerű futással győzött a hatvankilenc kilométeres Szádvár Trail-en. Erre készült?

Mivel ez volt az eddigi leghosszabb távom, csupán annyit tűztem ki magam elé, hogy csináljam meg valahogyan – mondta a Csupasportnak Majoros Tamás, aki 7:30:00-s idővel győzött a hatvankilenc kilométeres Szádvár Trail-en. – Aztán ez a cél menet közben átalakult, felbátorodtam, s hét-nyolc kilométert követően már elkezdett motoszkálni a győzelem is a fejemben. Úgy voltam vele, ha addig nem lépett el senki a mezőnytől, akkor miért ne lehetnék én az…

Szóval, nem is gondolkozott sokat, hanem ellépett a mezőnytől?

Ijesztő volt, hogy négy-öt másik ember társaságában én is ott voltam az élbolyban, így elgondolkoztam, hogy ebből mi is lesz… Meglepődtem, bekapcsolt a versenyszellem, majd harminc kilométer környékén Csépány Péter Rajmunddal egyetemben elléptem. Azt nem tudtam, hogy kettőnk között hogyan alakul a verseny, de végül ötvennégy kilométernél elfáradt, lemaradt, így magabiztos előnyre tettem szert. De…

Hatvanegy kilométernél feltűnt mögöttem, így meg kellett nyomnom, rá kellett tennem még egy lapáttal, végül az első helyen értem be a célba.

Ezt megelőzően ötvenhárom kilométer volt a leghosszabb távom, így külön örülök, hogy az első közel hetven kilométeres megmérettetésemen aranyérmet szereztem. Egyébként a frissítésem meglepően remekül működött, a gyomrom jól bírta.

Fotók: Edelényi Futók Egyesülete

Megélt bármilyen hullámvölgyet a közel hetven kilométer alatt?

Számomra is hihetetlen, de ezúttal semmi nehézség nem jött elő. Lehet azért, mert nem volt időm a hullámvölgyekkel foglalkozni, hiszen végig arra koncentráltam, hogy a mögöttem lévő Csépány Péter Rajmund nehogy megelőzzön. Igyekeztem tartani a távolságot közöttünk. Sokáig ott volt szorosan mögöttem, mondtam is neki viccesen, nem igaz, hogy nem hagy nyugton, nem hagyja, hogy elmerengjek a saját gondolataimban. Egyébként neki ez volt az első ultratávja, ahhoz képest meglepően jól bírta. Ügyes volt, le a kalappal előtte.

Tekintsünk egy kicsit vissza: milyen eddig az éve?

Nagyszerű. Két-három esztendővel ezelőtt kezdtem el futni, akkor egy céges csapattal tízfős váltóban vettünk részt a Kassa-Miskolc Ultramaratonon. Erre kezdtem el készülni, majd az idei év is ezzel a versennyel kezdődött, csak már ötfős csapatban indultunk. Értelemszerűen több kilométer jutott nekem, s meglepően jó tempót mentem, átlagban négy húszat.

Elkezdtem figyelni az étkezésre, konditermi edzéseket iktattam be a programba, s egyre jobban beérett a kemény munka gyümölcse.

Már a Császta Trail negyvenhét kilométeres távja is jó élményt jelentett, a mezőny közepén értem be a célba. Majd megnéztem, hogyan megy egy sík maratoni, s az Edelényi Futók Egyesülete által szervezett megmérettetésen ötödik lettem. Olyat futottam, mint korábban még sosem, büszke voltam magamra. Kiemelném még a nyár elején megrendezett Bükki Hegyi Maratont, ahol maratoni távon a korosztályomban második, míg abszolútban hatodik lettem. Aztán egy félmaratoni rendezvényen magabiztosan vezettem, de elrontottam a pályát, így visszacsúsztam a mezőnyben… Mérges voltam, de sajnos ez benne van a pakliban. A Szádvár Trail előtt két héttel egy harmincöt kilométeres terepfutóversenyen vettem részt, remekül ment, ott sem volt holtpontom. A Szádvár Trail-től nem tudtam mit várjak, fogalmam sem volt, miképp bírja majd a testem ezt a távot. Nagyon boldog vagyok, hogy minden remekül ment, összességében nagyon jó élmény volt.

Fotók: Edelényi Futók Egyesülete

Milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőt tekintve?

Idén decemberen a Tortúra hatvanöt kilométeres távján leszek ott, ezen kívül nincs tervben más, de még bármi bejöhet a képbe. Jövőre sokat szeretnék versenyezni, a Kassa-Miskolc Ultramaratonon párosban veszek részt, aztán jön a Mátrabérc, a Császta Trail és a Szádvár Trail is, de szeretnék egy százast is teljesíteni, azonban lehet, hogy csak edzéskörülmények között. A felsoroltakon kívül jó eséllyel lesz még versenyem, van kedvem megméretni magam, az eredményeim jók, szóval bizakodva várom a következő esztendőt.