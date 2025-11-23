A volt Fradi-játékos szerint nem ízlett a Szpari taktikája az FTC-nek

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza hatalmas meglepetésre 3–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, története során először felülmúlva idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban. Manner Balázs és Gruber Zsombor az NSO Tv kamerája előtt is értékelte a látottakat.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT! LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)

Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.) AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Debreceni VSC 14 7 4 3 22–19 +3 25 2. Paksi FC 13 6 6 1 31–20 +11 24 3. Ferencvárosi TC 13 6 4 3 28–16 +12 22 4. Puskás Akadémia 14 6 4 4 20–18 +2 22 5. MTK Budapest 13 6 2 5 28–22 +6 20 6. Kisvárda 13 6 2 5 15–22 –7 20 7. ETO FC Győr 13 5 5 3 24–15 +9 20 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Nyíregyháza Spartacus 14 3 5 6 18–26 –8 14 10. Újpest FC 13 3 4 6 18–22 –4 13 11. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16–26 –10 11 12. Kazincbarcika 13 3 1 9 13–27 –14 10