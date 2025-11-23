Nemzeti Sportrádió

A volt Fradi-játékos szerint nem ízlett a Szpari taktikája az FTC-nek

2025.11.23. 08:55
Fotó: Árvai Károly
Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza hatalmas meglepetésre 3–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, története során először felülmúlva idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban. Manner Balázs és Gruber Zsombor az NSO Tv kamerája előtt is értékelte a látottakat.

 

 

Labdarúgó NB I
2025.11.22. 22:58

Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza

A Szpari története során először múlta felül idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban.

 

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

2. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

10. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

11. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

 

 

