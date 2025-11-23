A volt Fradi-játékos szerint nem ízlett a Szpari taktikája az FTC-nek
Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza hatalmas meglepetésre 3–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, története során először felülmúlva idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban. Manner Balázs és Gruber Zsombor az NSO Tv kamerája előtt is értékelte a látottakat.
Labdarúgó NB I
2025.11.22. 22:58
Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza
A Szpari története során először múlta felül idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Nyíregyháza Spartacus
14
3
5
6
18–26
–8
14
|10. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|11. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10
