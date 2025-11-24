NB I: szerződést bontott örmény védőjével a Kazincbarcika – hivatalos
A Barcika szűkszavú közleményben azzal magyarázta a döntést, hogy a játékos családi okok miatt maga kérte a szerződés felbontását: „Nyáron érkező örmény védőnk, Varazdat Harojan családi okokra hivatkozva azonnali hatállyal kérte szerződése közös megegyezéssel történő felbontását, amelyet a Koloricity KBSC a labdarúgó eddigi pályafutását és klubunkkal szemben tanúsított hozzáállását szem előtt tartva elfogadott” – írták.
Mint ismert, a Kazincbarcika november 18-án Blessing Eleke szerződését is felbontotta, igaz, abban az esetben a játékos viselkedése állt a döntés hátterében.
A KBSC 14 forduló után az NB I-es tabella utolsó helyén áll, három győzelem és egy döntetlen mellett már kilencszer is kikapott az újonc együttes (és van egy elhalasztott bajnokija).
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
14
6
6
2
32–23
+9
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
14
6
2
6
28–26
+2
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
14
4
4
6
21–23
–2
16
|10. Diósgyőri VTK
14
3
5
6
20–26
–6
14
|11. Nyíregyháza
14
3
5
6
18–26
–8
14
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.