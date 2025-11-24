Nemzeti Sportrádió

NB I: szerződést bontott örmény védőjével a Kazincbarcika – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.11.24. 10:20
Varazdat Harojan (kékben) távozik (Fotó: KBSC)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kazincbarcika hétfőn hivatalos felületein jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott örmény játékosával, Varazdat Harojannal.

A Barcika szűkszavú közleményben azzal magyarázta a döntést, hogy a játékos családi okok miatt maga kérte a szerződés felbontását: „Nyáron érkező örmény védőnk, Varazdat Harojan családi okokra hivatkozva azonnali hatállyal kérte szerződése közös megegyezéssel történő felbontását, amelyet a Koloricity KBSC a labdarúgó eddigi pályafutását és klubunkkal szemben tanúsított hozzáállását szem előtt tartva elfogadott” – írták.

Mint ismert, a Kazincbarcika november 18-án Blessing Eleke szerződését is felbontotta, igaz, abban az esetben a játékos viselkedése állt a döntés hátterében.

A KBSC 14 forduló után az NB I-es tabella utolsó helyén áll, három győzelem és egy döntetlen mellett már kilencszer is kikapott az újonc együttes (és van egy elhalasztott bajnokija).

   
  1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

  2. Paksi FC

14

6

6

2

32–23

+9

24

  3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

  4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

  5. MTK Budapest

14

6

2

6

28–26

+2

20

  6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

  7. ETO FC 

13

5

5

3

24–15

+9

20

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

14

4

4

6

21–23

–2

16

10. Diósgyőri VTK

14

3

5

6

20–26

–6

14

11. Nyíregyháza 

14

3

5

6

18–26

–8

14

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

