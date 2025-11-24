NB I: szerződést bontott örmény védőjével a Kazincbarcika – hivatalos

A Barcika szűkszavú közleményben azzal magyarázta a döntést, hogy a játékos családi okok miatt maga kérte a szerződés felbontását: „Nyáron érkező örmény védőnk, Varazdat Harojan családi okokra hivatkozva azonnali hatállyal kérte szerződése közös megegyezéssel történő felbontását, amelyet a Koloricity KBSC a labdarúgó eddigi pályafutását és klubunkkal szemben tanúsított hozzáállását szem előtt tartva elfogadott” – írták.

Mint ismert, a Kazincbarcika november 18-án Blessing Eleke szerződését is felbontotta, igaz, abban az esetben a játékos viselkedése állt a döntés hátterében.

A KBSC 14 forduló után az NB I-es tabella utolsó helyén áll, három győzelem és egy döntetlen mellett már kilencszer is kikapott az újonc együttes (és van egy elhalasztott bajnokija).

1. Debreceni VSC 14 7 4 3 22–19 +3 25 2. Paksi FC 14 6 6 2 32–23 +9 24 3. Ferencvárosi TC 13 6 4 3 28–16 +12 22 4. Puskás Akadémia 14 6 4 4 20–18 +2 22 5. MTK Budapest 14 6 2 6 28–26 +2 20 6. Kisvárda 13 6 2 5 15–22 –7 20 7. ETO FC 13 5 5 3 24–15 +9 20 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 14 4 4 6 21–23 –2 16 10. Diósgyőri VTK 14 3 5 6 20–26 –6 14 11. Nyíregyháza 14 3 5 6 18–26 –8 14 12. Kazincbarcika 13 3 1 9 13–27 –14 10 AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.