Dzsudzsák szabadrúgásgólja után az egy pontnak is örülhetett a Loki az ETO ellen

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–ETO FC 1–1 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5077 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Dzsudzsák (49.), ill. Anton (66. – 11-esből)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A legutóbbi szezonban az akkor újonc győri együttes valósággal rárúgta az ajtót a mezőnyre: a megilletődött kezdés után Konferencialigát érő helyen zárt. Borbély Balázs munkája nyomán olyan csapat jött össze a Rába-parti városban, amely hajszálnyira volt a harmadik számú európai kupasorozatban a ligaszakaszba kerüléstől, a bajnokságban pedig az elmúlt hétvégéig veretlen maradt. A címvédő Ferencváros elleni vereség ellenére elmondható, hogy remekül rajtolt a Győr. Ugyanez igaz a debreceniekre is, főként, ha figyelembe vesszük, hogy májusban csak az utolsó fordulóban biztosította be élvonalbeli tagsását a Loki. Akkor 17 forduló után 13 ponttal kezdte meg a téli szünetet a hétszeres bajnok, míg most nyolc kör elég volt 14 pont megszerzéséhez. A piros-fehérek szurkolóit talán csak a klubot irányító gazdasági társaság financiális nehézségeiről érkező hírek aggaszthatják, ehhez azonban a tulajdonviszonyok rendezésére lenne szükség, olyan cégbe ugyanis senki sem tesz szívesen pénzt, amelyben csak elenyésző a tulajdonrésze. Mindezek a problémák azonban nem látszanak a csapat teljesítményén. A DVSC eddig főként vendégként remekelt, idegenben három győzelem mellett két döntetlen a hajdúságiak mérlege. A hazai mérleg vet némi árnyékot a debreceniek teljesítményére, ugyanis mindössze egyszer szereztek három pontot a Nagyerdei Stadionban, míg kétszer vesztesen hagyták el a pályát.

Az első percekben az ETO dominált, sokkal többet birtokolták a labdát a vendégek, de csak egy blokkolt Gavrics-lövés jelentett veszélyt a kapura. Aztán a tizedik percben Vajda Botond kísérlete jelezte, hogy a Debrecen is éledezik. Kiegyenlített lett a játék, a vendégek nem tudtak a Loki védelme mögé kerülni, a pálya középső harmadában pedig a DVSC idény elején mellőzött középpályása, Amos Youga volt korlátlan úr. A győri drukkereknek akadt oka néhány másodpernyi örömre, amikor Daniel Stefulj beadása nyomán Claudio Bumba a kapuba talált, hamar kiderült azonban, hogy a találatot leshelyzet előzte meg. Borbély Balázsnak hamarosan újabb gonddal kellett szembesülnie, amikor a félidő hajrájában Zseljko Gavrics megsérült, le is kellett cserélni a bal lábát erősen fájlaló szerb játékost.

A második játékrész elején aztán Dzsudzsák Balázs parádés szabadrúgása után előnybe került a hazai gárda, Samuel Petrás hiába kapaszkodott, csak beleütni tudott a bal felső sarokba tartó labdába.

Felpörögtek az események, a Győr ment előre az egyenlítését, amely egy meglehetősen banális szituáció után jött össze. Lang Ádám éppen azt próbálta szemléltetni, hogy semmi köze sincs Ahmed Benbuali földre zuhanásához, ám eközben a labda a kezére pattant. Karakó játékvezetőt a VAR-szobából riadóztatták, ő pedig rövid videózás után büntetőt ítélt, amelyet Paul-Viorel Anton magabiztosan értékesített.

Paprikás lett a hangulat a pályán és azon kívül is. A gyepen néhány kemény belépő jelezte, hogy dübörög az adrenalin a játékosokban, míg a két kispad között komoly verbális csata zajlott.

A végére megnyugodtak a kedélyek, mindkét csapatnak egy-egy pont jutott, s ennek valószínűleg sem a debreceniek, sem a győriek nem örülnek őszintén. 1–1

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!