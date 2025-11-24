Kerkez Milos: Össze kell tartanunk, segítenünk kell egymást

– Mi ment félre a Nottingham ellen?

– A párharcokat elveszítettük, és a lecsorgó labdákat sem sikerült megszereznünk. Ráadásul megint gólt kaptunk egy pontrúgás után… – mondta Kerkez Milos a Spíler Tv-nek a szombati bajnoki után. – Fontosak voltak a párharcok, de szinte minden lepattanó labdát az ellenfél gyűjtött be, és aztán ezekből szerezte a góljait is.

– Látott bármi pozitívumot a Liverpool játékában?

– A meccs elejét tudnám mondani. Az első harmincöt percben többször adódott előttünk esély, hogy betaláljunk. Ezután jött a kapott gól egy szöglet után, majd az utolsó tíz percben teljesen elveszítettük az irányt, egyáltalán nem követtük azt, amit elterveztünk, és amit addig egészen jól meg is csináltunk.

– Hogyan tovább, miképp lehet felállni a padlóról egy ilyen vereség után?

– Nem is tudom… Szerdán jön a következő mérkőzés, a PSV-t fogadjuk a Bajnokok Ligájában. Össze kell tartanunk és segítenünk kell egymást. Két-három naponta jönnek futószalagon a meccsek, tehát lesz még lehetőségünk jobb eredményeket elérni.

Arne Slot jövője a téma Liverpoolban

Olyan témák foglalkoztatják a PSV elleni Bajnokok Ligája-összecsapást megelőzően a futballközvéleményt Liverpoolban – legalábbis a város „vörös” részén –, amelyek elképzelhetetlenek voltak akár csak két hónappal ezelőtt. De még a válogatott szünet előtti utolsó bajnoki fiaskót (Manchester City 0–3) sem követték azok a hangok, amelyek szerint Arne Slotnak mennie kell, a szombati, Nottingham Forest elleni hazai vereség (szintén 0–3) után azonban szinte varázsütésre jelent meg az a tábor, amely a holland menedzser távozását követeli.

„Slot magányos alakot öltött az oldalvonalnál, ahogy a mögötte magasodó főlelátón lévő üres székék látványa is megrázó képest festett” – írja hétfői véleménycikkében a Liverpool Echo arra utalva, hogy eddig csak a meccsekre ki nem járó szurkolók fejezték ki elégedetlenségüket a vezetőedzővel szemben, de a hétvégén ez a trend új dimenziót kapott, amikor az Anfield közönségének egy része a Forest harmadik gólja után, tizenkét perccel a lefújás előtt dühösen elhagyta a stadiont. Tény, hogy minden frontot számolva a Liverpool az utóbbi tizenegy mérkőzéséből nyolcat elveszített, az angol fogadóirodáknál pedig immár Slot a harmadik legesélyesebb arra, hogy a következő menesztett Premier League-menedzser legyen a Leedset gardírozó Daniel Farke és a Fulhamet irányító Marco Silva mögött. A szakember talán éppen ezért nem jelent meg az Északnyugati futballszakírók szövetsége vasárnap esti díjátadóján, amelyen a tavalyi idény legjobb PL-szakvezetője díjat adták volna át neki…

Arne Slot (Fotó: Imago)

A Liverpool vezetése egyelőre türelmes Slottal, de a menedzsernek és a csapatnak nincs ideje keseregni, a problémákat azonnal orvosolni kell, mert szerdán már érkezik a PSV a BL-ben, ráadásul az eindhoveni csapat – amely kiválóan ismeri a szakembert – kifejezetten jó formában várja a találkozót. Abban a legtöbb elemző egyetért, hogy a szombati bajnokin látott szerkezeti átalakítások nem működtek, tehát most ismét valami újat, vagy egy korábban jól működő rendszert kell alkalmazni. Szoboszlai Dominik a körülményekhez mérten jól teljesített jobb-bekként, de nagyon hiányzott a középpályáról, míg a csatárként játszó Alexander Isak szinte észrevehetetlen volt – ezen a két ponton feltehetően változtat Slot, igaz, a szárnyvédő posztjára leginkább emberhiány miatt húzta vissza a magyar válogatott csapatkapitányát.

„Ha több meccset veszítesz sorozatban, visszatérsz a jól bevált struktúrákhoz, és szerintem, ezt látjuk majd az elkövetkező időszakban – mondta Graeme Souness, a Liverpool korábbi legendás játékosa és edzője egy háttérbeszélgetésen. – A középpályán Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch állhat össze, és bár mindhárman fantasztikusak a labdával, mindig izgulok a labda nélküli helyzetváltásoknál, mert túl könnyű ellenük játszani.”

Souness Szoboszlairól külön hozzátette: „Dominik szenzációs futballista, kiválóan bánik a labdával, de aggódom, amikor a labda az ellenfélhez kerül, vajon érzékeli-e a veszélyt, vagy kellően gyorsan érzékeli-e.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Szerda

21.00: LIVERPOOL (angol)–PSV (holland)

Vezeti: Alejandro Hernández (spanyol)