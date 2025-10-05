Nemzeti Sportrádió

Századosok napja: a 100. hazai NB I-es mérkőzésén a Kisvárda megverte a Diósgyőrt

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 21:00
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I 9. forduló DVTK labdarúgó NB I 9. forduló Kisvárda Master Good Kisvárda Diósgyőri VTK
A labdarúgó NB I 9. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda Jasmin Mesanovic góljával megverte odahaza a Diósgyőrt.

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0 (Mesanovic 54.)
Kisvárda, Kisvárdai Várkerti Stadion, 2240 néző. Vezette: Hanyecz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Legalább erre az egy meccsre Révész Attila sportigazgató vezetőedzői minőségben visszatért a kisvárdai kispadra. Az előző, feljutással végződő idény nagy részében is ő töltötte be ezt a pozíciót, talán ennek is köszönhető, hogy a kezdő tizenegyben tíz olyan játékos is helyet kapott, aki az NB II-es keretnek is tagja volt. A nyáron szerződtetett új futballisták közül egyedül Novothny Soma futott ki a pályára a legjobbnak vélt tizenegy tagjaként.

Kovács Zoltán diósgyőri sportigazgató maga jelentette be a klub kommunikációs platformjain a jó hírt, hogy Bárdos Bence ismét rendelkezésre áll, és akár a kezdőcsapat tagja is lehet, viszont Anderson Esiti és Aboubakar Keita játéka közül csak utóbbi szerepeltetése jöhet szóba. Nos, Bárdos és Keita is csak a cseresorban kezdett, bekerült viszont Holdampf Gergő csapatkapitány, akinek a középpályán kellett robotolnia.

Kisvárdai oldalon először volt a kezdőcsapat tagja NB I-es mérkőzésen Soltész István, aki az alapembernek számító ikertestvérével, Dominikkal együtt szerepelt a középpályán – mintegy negyedóráig. Soltész Istvánnak ugyanis kifordult a bokája, le kellett cserélni, a helyére érkező Szabó Szilárd pedig az első labdaérintéséből gólt szerezhetett volna. Persze csak akkor, ha az akciót követve megkapja a labdát a túlzottan kinyíló diósgyőriek labdaeladása után a saját térfele közepéről egyedül meginduló Marko Matanovicstól. A montenegrói támadó végül nem passzolt, maga fejezte volna be a szólóját, de a hetek óta kiváló formának örvendő Karlo Sentic védett. A szögletet követően pedig Martin Chlumecky a rövid sarok felé mozogva a kapufára fejelte a labdát.

null
fotó 2025.10.05.

NB I, 9. forduló: Kisvárda–DVTK 1–0 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Ezek után visszatért eredeti medrébe a mérkőzés, a DVTK birtokolta többet a labdát, amelyről Elton Acolatse épphogy lemaradt egy bal oldali beívelés után. Érezhető volt, abból a mederből egy gól mozdíthatja ki a mérkőzést. És azt a gólt a második félidőt bátrabban kezdő házigazda szerezte meg: noha Matanovics és Sentic második párbaját is a horvát kapus nyerte meg, a róla kipattanó labdát pillanatokkal később a 100. NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic a diósgyőri kapuba lőtte. Az előnyt Soltész Dominik duplázhatta volna meg, de Sentic kitenyerelte a jobb felső sarokba tartó labdát.

Az edzők is taktikai csatát vívtak, Vladimir Radenkovics hármas cserével reagált a kapott gólra, Révész Attila pedig kettős változtatással frissített. Előnye birtokában újra hátrébb húzódott a Kisvárda, a DVTK-nak pedig egyáltalán nem volt egyszerű feladata a dupla fallal szemben. Látszólag türelmesen, de inkább tanácstalanul járatták a labdát a vendégek, kevés volt a bemozdulás és az egy egy elleni játék. Ha nem is izgalommentesen, de lecsorogtak a hátralévő percek, a Kisvárda két vereség után nyert, így nem került mélyebb gödörbe, a Diósgyőrnek viszont megszakadt az egy győzelemből és négy döntetlenből álló ötös veretlenségi sorozata.

Még értékesebbé tette a hazaiak sikerét, hogy 2020. november 1., vagyis csaknem öt év eltelte után tudtak három pontot szerezni a miskolciakkal szemben. Révész Attila beugrása tehát jól sikerült, a helyét a középmezőnyben ezzel megszilárdító újonc sportigazgatója a következő napokban arra fordíthatja figyelmét, hogy megtalálja a saját utódját. 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

9

5

4

24–14

+10

19

  2. Ferencvárosi TC

8

4

3

1

18–8

+10

15

  3. Debreceni VSC

9

4

3

2

12–11

+1

15

  4. MTK Budapest

9

4

1

4

18–16

+2

13

  5. Kisvárda

8

4

1

3

8–13

–5

13

  6. ETO FC Győr

8

3

4

1

16–10

+6

13

  7. Puskás Akadémia

9

3

2

4

12–15

–3

11

  8. Újpest FC

9

2

3

4

12–12

0

9

  9. Nyíregyháza Spartacus

9

2

3

4

13–18

–5

9

10. Diósgyőri VTK

9

1

5

3

12–17

–5

8

11. Kazincbarcika

8

2

1

5

9–18

–9

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

16–18

–2

7

 

 

NB I 9. forduló DVTK labdarúgó NB I 9. forduló Kisvárda Master Good Kisvárda Diósgyőri VTK
Legfrissebb hírek

Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

Labdarúgó NB I
6 órája

Varga Barnabás a Paks ellen játszhatja 100. meccsét FTC-mezben

Labdarúgó NB I
12 órája

Dzsudzsák szabadrúgásgólja után az egy pontnak is örülhetett a Loki az ETO ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 21:27

Csak a védelmek jeleskedtek, nem esett gól az Újpest felcsúti vendégjátékán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:51

Egy félidő alatt eldőlt: a Kazincbarcika simán legyőzte az MTK-t!

Labdarúgó NB I
2025.10.03. 21:51

A Paks már háromszor le tudta győzni az FTC-t a Groupama Arénában – négyszer még senki sem

Labdarúgó NB I
2025.10.03. 14:43

Kisvárda: Révész csak magyar trénerrel beszélt; információink szerint ők kerültek szóba eddig

Labdarúgó NB I
2025.10.01. 11:53

Nem érte meg az októbert Gerliczki Máté Kisvárdán, a 8. forduló után megköszönték a munkáját

Labdarúgó NB I
2025.09.30. 16:06
Ezek is érdekelhetik