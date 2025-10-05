Századosok napja: a 100. hazai NB I-es mérkőzésén a Kisvárda megverte a Diósgyőrt

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0 (Mesanovic 54.)

Kisvárda, Kisvárdai Várkerti Stadion, 2240 néző. Vezette: Hanyecz

Legalább erre az egy meccsre Révész Attila sportigazgató vezetőedzői minőségben visszatért a kisvárdai kispadra. Az előző, feljutással végződő idény nagy részében is ő töltötte be ezt a pozíciót, talán ennek is köszönhető, hogy a kezdő tizenegyben tíz olyan játékos is helyet kapott, aki az NB II-es keretnek is tagja volt. A nyáron szerződtetett új futballisták közül egyedül Novothny Soma futott ki a pályára a legjobbnak vélt tizenegy tagjaként.

Kovács Zoltán diósgyőri sportigazgató maga jelentette be a klub kommunikációs platformjain a jó hírt, hogy Bárdos Bence ismét rendelkezésre áll, és akár a kezdőcsapat tagja is lehet, viszont Anderson Esiti és Aboubakar Keita játéka közül csak utóbbi szerepeltetése jöhet szóba. Nos, Bárdos és Keita is csak a cseresorban kezdett, bekerült viszont Holdampf Gergő csapatkapitány, akinek a középpályán kellett robotolnia.

Kisvárdai oldalon először volt a kezdőcsapat tagja NB I-es mérkőzésen Soltész István, aki az alapembernek számító ikertestvérével, Dominikkal együtt szerepelt a középpályán – mintegy negyedóráig. Soltész Istvánnak ugyanis kifordult a bokája, le kellett cserélni, a helyére érkező Szabó Szilárd pedig az első labdaérintéséből gólt szerezhetett volna. Persze csak akkor, ha az akciót követve megkapja a labdát a túlzottan kinyíló diósgyőriek labdaeladása után a saját térfele közepéről egyedül meginduló Marko Matanovicstól. A montenegrói támadó végül nem passzolt, maga fejezte volna be a szólóját, de a hetek óta kiváló formának örvendő Karlo Sentic védett. A szögletet követően pedig Martin Chlumecky a rövid sarok felé mozogva a kapufára fejelte a labdát.