Századosok napja: a 100. hazai NB I-es mérkőzésén a Kisvárda megverte a Diósgyőrt

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0 (Mesanovic 54.)
Kisvárda, Kisvárdai Várkerti Stadion, 2240 néző. Vezette: Hanyecz
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Legalább erre az egy meccsre Révész Attila sportigazgató vezetőedzői minőségben visszatért a kisvárdai kispadra. Az előző, feljutással végződő idény nagy részében is ő töltötte be ezt a pozíciót, talán ennek is köszönhető, hogy a kezdő tizenegyben tíz olyan játékos is helyet kapott, aki az NB II-es keretnek is tagja volt. A nyáron szerződtetett új futballisták közül egyedül Novothny Soma futott ki a pályára a legjobbnak vélt tizenegy tagjaként.
Kovács Zoltán diósgyőri sportigazgató maga jelentette be a klub kommunikációs platformjain a jó hírt, hogy Bárdos Bence ismét rendelkezésre áll, és akár a kezdőcsapat tagja is lehet, viszont Anderson Esiti és Aboubakar Keita játéka közül csak utóbbi szerepeltetése jöhet szóba. Nos, Bárdos és Keita is csak a cseresorban kezdett, bekerült viszont Holdampf Gergő csapatkapitány, akinek a középpályán kellett robotolnia.
Kisvárdai oldalon először volt a kezdőcsapat tagja NB I-es mérkőzésen Soltész István, aki az alapembernek számító ikertestvérével, Dominikkal együtt szerepelt a középpályán – mintegy negyedóráig. Soltész Istvánnak ugyanis kifordult a bokája, le kellett cserélni, a helyére érkező Szabó Szilárd pedig az első labdaérintéséből gólt szerezhetett volna. Persze csak akkor, ha az akciót követve megkapja a labdát a túlzottan kinyíló diósgyőriek labdaeladása után a saját térfele közepéről egyedül meginduló Marko Matanovicstól. A montenegrói támadó végül nem passzolt, maga fejezte volna be a szólóját, de a hetek óta kiváló formának örvendő Karlo Sentic védett. A szögletet követően pedig Martin Chlumecky a rövid sarok felé mozogva a kapufára fejelte a labdát.
Ezek után visszatért eredeti medrébe a mérkőzés, a DVTK birtokolta többet a labdát, amelyről Elton Acolatse épphogy lemaradt egy bal oldali beívelés után. Érezhető volt, abból a mederből egy gól mozdíthatja ki a mérkőzést. És azt a gólt a második félidőt bátrabban kezdő házigazda szerezte meg: noha Matanovics és Sentic második párbaját is a horvát kapus nyerte meg, a róla kipattanó labdát pillanatokkal később a 100. NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic a diósgyőri kapuba lőtte. Az előnyt Soltész Dominik duplázhatta volna meg, de Sentic kitenyerelte a jobb felső sarokba tartó labdát.
Az edzők is taktikai csatát vívtak, Vladimir Radenkovics hármas cserével reagált a kapott gólra, Révész Attila pedig kettős változtatással frissített. Előnye birtokában újra hátrébb húzódott a Kisvárda, a DVTK-nak pedig egyáltalán nem volt egyszerű feladata a dupla fallal szemben. Látszólag türelmesen, de inkább tanácstalanul járatták a labdát a vendégek, kevés volt a bemozdulás és az egy egy elleni játék. Ha nem is izgalommentesen, de lecsorogtak a hátralévő percek, a Kisvárda két vereség után nyert, így nem került mélyebb gödörbe, a Diósgyőrnek viszont megszakadt az egy győzelemből és négy döntetlenből álló ötös veretlenségi sorozata.
Még értékesebbé tette a hazaiak sikerét, hogy 2020. november 1., vagyis csaknem öt év eltelte után tudtak három pontot szerezni a miskolciakkal szemben. Révész Attila beugrása tehát jól sikerült, a helyét a középmezőnyben ezzel megszilárdító újonc sportigazgatója a következő napokban arra fordíthatja figyelmét, hogy megtalálja a saját utódját. 1–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
9
5
4
–
24–14
+10
19
|2. Ferencvárosi TC
8
4
3
1
18–8
+10
15
|3. Debreceni VSC
9
4
3
2
12–11
+1
15
|4. MTK Budapest
9
4
1
4
18–16
+2
13
|5. Kisvárda
8
4
1
3
8–13
–5
13
|6. ETO FC Győr
8
3
4
1
16–10
+6
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza Spartacus
9
2
3
4
13–18
–5
9
|10. Diósgyőri VTK
9
1
5
3
12–17
–5
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7