Változás történt a magyar kéziválogatott vb-keretében

2025.11.24. 10:35
Falusi-Udvardi Laura utazhat a vb-re (Fotó: Facebook, Mosonmagyaróvári Kézilabda Club)
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) bejelentése szerint Kovács Anett izomsérülés miatt nem játszhat a német és holland közös rendezésű kézilabda-világbajnokságon, így Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány Falusi-Udvardi Laurát hívta be a helyére.

Kovács Anett a válogatott Norvégia és Spanyolország elleni mérkőzésén sem játszott, és hétfőn reggel a szövetség bejelentette, hogy izomsérülés miatt nem állhat rendelkezésre a vb-n sem.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Mosonmagyaróvár jobbszélsőjét, Falusi-Udvardi Laurát hívta be az izomsérülés miatt kikerülő játékos helyére.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc

 

