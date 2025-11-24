Változás történt a magyar kéziválogatott vb-keretében

Kovács Anett a válogatott Norvégia és Spanyolország elleni mérkőzésén sem játszott, és hétfőn reggel a szövetség bejelentette, hogy izomsérülés miatt nem állhat rendelkezésre a vb-n sem.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a Mosonmagyaróvár jobbszélsőjét, Falusi-Udvardi Laurát hívta be az izomsérülés miatt kikerülő játékos helyére.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc