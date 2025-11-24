„Az utóbbi hetekben mintha kisebbek lettek volna a kapuk…” – Giroud végre megkönnyebbülhetett

Olivier Giroud 39 évesen és 54 naposan rúgta a két gólt (a 40. percben akcióból egyenlített, a 77.-ben tizenegyesből szerezte meg a vezetést), ami nemcsak a bevezetőben említett statisztika miatt különleges tett, hanem azért is, mert a csatár több mint két éve nem duplázott bajnoki mérkőzésen – akkor még a Milan színeiben köszönt be kétszer a Napolinak.

A góloknak már csak azért is volt itt az ideje, mert az Egyesült Államokból nyáron hazatérő Giroud amilyen jól kezdte a mostani bajnokságot (egy-egy gól az első és a második fordulóban), olyan gyengén folytatta: a norvég Brann ellen szeptember 25-én szerzett gólja óta egyszer sem talált be a kapuba, sőt olyasmi is előfordult, hogy rossz hazaadás révén az ellenféllel „rúgatott” gólt…

„Az utóbbi hetekben mintha kisebbek lettek volna a kapuk… – utalt a két hónapos gólcsendre mosolyogva Olivier Giroud a párizsiak elleni mérkőzés után. – Valami mindig megakadályozott abban, hogy betaláljak, és a sikertelenség nyomasztja az embert. A csatárok teljesítményére is jellemző a ciklikusság, úgyhogy remélem, ez a két gól egy szép sorozat kezdete. Ami azt illeti, jót tett a válogatott mérkőzések miatti meccsszünet, regenerálódhattam, végezhettem némi speciális edzésmunkát is.”

Giroud-duplát 14 éve látott legutóbb a francia élvonal – a Montpellier színeiben a Sochaux ellen –, ami szintén hosszú idő, de a magyarázatot a legtöbb futballszurkoló jól tudja: a csatár 2012 nyarán az Arsenalba igazolt, majd hatévnyi „ágyúzás” után következett a Chelsea, a Milan, a Los Angeles FC, hogy aztán nyáron elérje őt a LOSC hívása.

A nemzetközi barangolás következménye, hogy a francia válogatott gólrekordját 57-tel tartó Giroud-nak ez csupán a harmadik idénye hazája élvonalában, és eddig „csak” 51 gólban volt benne közvetlenül: 37-szer maga talált kapuba, 14-szer gólpasszt adott.

De ezek csupán számok; a lényeg most a vasárnapi dupla révén a csapatnak jutó három pont – és a közönség lelkes ünneplése.

„Hiába próbáltam meg mindent, kevesebbszer tudtam helyzetbe kerülni, de hát amikor az ellenfél vezet, és futunk az eredmény után, a betömörülő védelemmel szemben nehéz megtalálni a megoldást – érzékeltette a Paris FC ellen jelentkező nehézségeket Giroud, akinek vasárnap esti hatékonyságában az is szerepet játszott, hogy ezúttal nem egyedüli csatárként kezdett, hanem ott volt mellette a Hakon Haraldsson helyén kezdő Hamza Igaman. – Talán kevesebbet tett hozzá a középpályásjátékhoz, mint Hakon, de gyakrabban tűnt fel a tizenhatoson belül, ahol gyorsan lövőhelyzetbe tud kerülni, és megosztja a védők figyelmét. Örülök, hogy gólokat szereztem, de a lényeg persze nem ez, hanem a győzelem, és remélhetőleg ebben a szellemben folytatjuk.”

Bruno Genesio vezetőedző sem ment el szó nélkül Giroud teljesítménye mellett:

„Nagyon örülök a történteknek, hiszen az elmúlt időszak lelkileg nem volt éppen könnyű neki. Hiába, a hírnévnek ára van. Ha egy ilyen kaliberű labdarúgó nem szerez gólokat, akkor mindenki erről beszél. De ő nem roppant össze, továbbra is vérbeli profiként, keményen dolgozott, és akkor sem engedett a tempóból, amikor jeleztük, hogy nyugodtan lazíthat kicsit, ha úgy érzi, arra van szüksége. Nagy szerencse, hogy egy ilyen játékos van a keretünkben, aki példakép a fiatalok számára, akitől nagyon sokat lehet tanulni. Ebből a szempontból sem mellékes, hogy a mostani gólok révén megkönnyebbülhetett.”

A Lille a francia tabella negyedik helyén áll, kis lemaradása ellenére harcban van a BL-helyekért. Következő ellenfele Loic Nego csapata, a Le Havre lesz vasárnap, idegenben.