Robbie Keane: Buta hibák miatt kaptunk ki
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1–0-ra kikapott a DVSC-től. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a debreceniek trénere, Sergio Navarro higgadtan értékelt, míg Robbie Keane csalódottan nyilatkozott a vereségről.
Robbie Keane
Sergio Navarro
Labdarúgó NB I
4 órája
A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost
Negyedik hazai bajnokiját veszítette el az idényben az FTC, a DVSC pontszámban utolérte zöld-fehér riválisát.
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 10 657 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bárány (75.)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik