Robbie Keane: Buta hibák miatt kaptunk ki

2025.12.14. 18:47
Robbie Keane (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1–0-ra kikapott a DVSC-től. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a debreceniek trénere, Sergio Navarro higgadtan értékelt, míg Robbie Keane csalódottan nyilatkozott a vereségről.

Robbie Keane

Sergio Navarro

Labdarúgó NB I
4 órája

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Negyedik hazai bajnokiját veszítette el az idényben az FTC, a DVSC pontszámban utolérte zöld-fehér riválisát.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0) 
Budapest, Groupama Aréna, 10 657 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bárány (75.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

FTC NB I Sergio Navarro labdarúgó NB I DVSC Robbie Keane Debrecen Ferencváros
