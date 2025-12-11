Libertadores-kupa-győzteshez kerülhet a Fradi középpályása – sajtóhír

Távozhat a Ferencváros férfi labdarúgócsapatától Júlio Romao, állítja a Globoesporte cikke, amelyet az Üllői út 129. szemlézett. A legjelentősebb brazil sportmédium szerint a Libertadores-kupa 2024-es győztese, a klubvilágbajnokságon a BL-győztes PSG-t is legyőző Botafogo vetett szemet a 27 éves védekező középpályásra – a „magányos csillag” becenéven ismert csapat az idén 6. helyen végzett az országos bajnokságban.

A Globoesporte értesülései szerint az amerikai mágnás, John Textor tulajdonában lévő klub már megkezdte az egyeztetéseket a játékos szerződtetése ügyében, aki a lap szerint hajlik is arra, hogy négy és fél évnyi európai légióskodás után visszatérjen szülőhazájába. A brazil portál ugyanakkor leszögezi: mivel a játékost 2029 nyaráig szóló szerződés köti a Ferencvároshoz, a Botafogo nem számíthat könnyű tárgyalásokra.

A Rio de Janeiró-i klub ugyanakkor bízik abban, hogy a Fradi hajlandó lesz megválni a futballistától, aki szárkapocscsonttörés miatt fél évet hagyott ki, s visszatérése óta mindössze hét tétmérkőzésen jutott szerephez a zöld-fehéreknél.

Júlio Romao Brazíliában megfordult a Goiásnál, az Atlético Paranaensénél, a Ponte Pretánál és a Santa Cruznál, Európában először a portugál Santa Clara, majd az azeri Qarabag játékosa volt, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!