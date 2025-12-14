Nemzeti Sportrádió

Banai Dávid: Ezt a fél szezont ez a győzelem sem teszi szebbé

2025.12.14. 07:10
Fotó: Földi Imre
A labdarúgó NB I 17. fordulójában az Újpest fordított, majd az MTK kétszer egyenlített, de az utolsó gólt a lila-fehérek szerezték, akik így 4–3-ra nyertek az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzést követően az Újpest kapusát kaptuk mikrofonvégre.

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)

