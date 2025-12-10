Nemzeti Sportrádió

Miljan Krpics: Mindannyiunk álma a bajnoki aranyérem megszerzése

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
Vágólapra másolva!
2025.12.10. 08:31
null
Miljan Krpics fejlődésére nagy hatással volt Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)
Címkék
NB I Miljan Krpics ETO FC
Visszatért sérüléséből, és úgy játszik, mintha mi sem történt volna: Miljan Krpics lapunknak adott interjújában beszélt többek között az ETO aranyesélyeiről, a védjegyének számító hosszú labdavezetéseiről, valamint a csapat balszerencsés támadóiról.


Zökkenőmentes volt a felépülése?
– Rendkívül nehéz három hónapon vagyok túl, minden sportolónak a legfontosabb a játék, az egészség, és hogy azt csináljuk, amit szeretünk – nyilatkozta lapunk megkeresésére Miljan Krpics, az ETO FC 22 éves középhátvédje, aki bokasérülését követően az elmúlt három mérkőzésén kétszer kezdett, s már majdnem kétszáz percet töltött a pályán. – Eleinte fájt a szívem, főleg, amikor Bécsben néztem a Rapid elleni Konferencialiga-párharc visszavágóját, ahova győzelemmel és nagy reményekkel utaztunk. Köszönettel tartozom a stábnak és a csapattársaimnak, akik biztattak és segítettek a regenerációban. Már jól érzem magam, amiben szerepe van a tabella állásának is, hiszen nagy esélyünk mutatkozik az első három vagy az első két hely egyikén végezni. Ha így futballozunk, különleges eredményt érhetünk el.

– A második-harmadik helynél is különlegesebbet?
– Annak ellenére, hogy nagyok az elvárásaink, felesleges nyomást nem helyezünk magunkra. Lépésről lépésre haladunk, de mindannyiunk álma a bajnoki aranyérem megszerzése.

– Több csapattársával is beszéltem már, s amikor a célok kerülnek szóba, az idő előrehaladtával egyre jelentősebbeket hallok. Belülről is ilyen meggyőző a játékuk?
– A miénk az egyik legjobb csapat: ezt nemcsak a futballunk, hanem az egységünk miatt is mondom. Ez visz minket előre, s ha továbbra is így játszunk, miért ne?! De még egyszer mondom, túlzott nyomást nem teszünk magunkra, mert nem szabad elfelejteni, nemrégiben még a másodosztályban szerepelt a győri klub, s az igazán nagy eredmény az, hogy ott tartunk, hogy többen is azt mondják, ez a csapat bajnokságot is nyerhet. Már Európából is van viszonyítási alapunk, nagy önbizalommal futballozunk, meglátjuk, mi lesz a vége.

Borbély Balázs vezetőedzővel (Fotó: Kovács Péter)

– Borbély Balázs vezetőedző lapunknak adott interjújában azt mondta még szeptemberben, hogy Vitális Milán után ön is lehetne a következő ETO-s magyar válogatott játékos. Mit szól ehhez?
– Jólesik, mert ő adta meg a lehetőséget, hogy játsszak, nélküle nem lennék ebben a helyzetben, nagy szerepe van a teljesítményemben.

– Magyar színekben képzeli el a jövőjét?
– Kerkez Miloshoz hasonlóan Szerbiában nevelkedtem, a bal oldalon futballoztam, és talán az utam is hasonló lehet az övéhez, mindenesetre jó lenne.

– Közel áll a sérülése előtti formájához?
Még nem játszom a legjobb formámban, de igyekszem, az idei utolsó két mérkőzésen szeretnék jó játékkal közelebb kerülni ehhez.

– Azért is kérdezem, mert az elmúlt mérkőzéseken újra láthattuk a védjegyének számító harminc-negyven méteres labdavezetéseit, lapunkban elemzést is készítettünk a védelmi vonalakat áttörő húzásairól. Mi a háttere ennek a játékstílusnak?     
– Erre születtem. Természetesen az edzéseken és a taktikán is múlik. Általában a videóelemzések alkalmával kiderül, hogy az ellenfelek hagynak-e annyi üres helyet, hogy meg tudjak indulni. Szerintem ez a legnagyobb erősségem, és bár a csapatkapitányunk, Paul Anton nagyon türelmes, a hosszú labdái parádésak, tréfásan mondhatnám, kicsit öreg már, és neki is jó, ha megindulok a labdával. De komolyra fordítva a szót, nem szeretem elemezni önmagamat, s persze nem csupán ez az erősségem, de önbizalommal telve, bátran játszom meg ezeket a helyzeteket.

– A hétvégén Nyíregyházán is hatékony lehet ez a taktika?
– Az első körben nem játszottam a Szpari ellen sérülés miatt, de elvégzem a mérkőzésig a „házi feladatomat”, és akkor megtudjuk. Kemény idegenbeli meccs lesz nagyszerű közönség előtt. A Nyíregyháza nem azért áll a tizenegyedik helyen, mert gyenge futballisták alkotják a keretét, sokszor voltak balszerencsések. A mi szempontunkból kell vizsgálni a hétvégét: ha hátul jól zárunk, nem lehet gond, ragyogóak a támadóink. Minden tudásunkra szükségünk lesz a győzelemhez, remélem, összejön, mert azzal közelebb kerülhetünk a Fradi elkapásához.

– Sok gólt szereznek, de többször is a saját helyzetüket nehezítik meg a nagyobbnál nagyobb lehetőségek elpuskázásával. Nem frusztráló ezt átélni a hátvédsorból?
– Ezt nem így érzem, szerintem nincs szerencséjük a támadóinknak: ha csak az elmúlt két találkozót nézzük, Zseljko Gavrics vagy Nadir Benbuali kapufát lőtt, ha pontosabbak, hamar eldőlt volna a három pont sorsa. Látom, ahogyan edzenek és kapura lőnek, és nyugodtan mondhatom, remekül csinálják. A mérkőzésen már az sem egyszerű feladat, hogy jól helyezkedjen egy támadó, de ők rendre végrehajtják ezt is. A Nyíregyháza ellen itt az ideje, hogy még hatékonyabbak legyünk elöl is!

NB I, 17. FORDULÓ
December 13., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
December 14., vasárnap
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

NB I Miljan Krpics ETO FC
Legfrissebb hírek

Kerítésen innen és túl – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
9 órája

Ahogy azt Révész Attila előre jelezte, máris megvan a Kisvárda első téli érkezője

Labdarúgó NB I
16 órája

Ötvös Bence gólokkal hangolt a Rangers elleni El-csatára

Labdarúgó NB I
21 órája

Győri és paksi dominancia az NB I 16. fordulójának álomcsapatában

Labdarúgó NB I
22 órája

Dupla Tízes: a Loki viszi a prímet – ötös lista az NB I-be ősszel berobbanó játékosokról

Labdarúgó NB I
2025.12.08. 20:35

Az ETO FC vezetőedzője szerint még felesleges nézegetni a tabellát

Labdarúgó NB I
2025.12.08. 09:05

„A játékosok megértették, mit szeretnénk viszontlátni a pályán tőlük” – Nuno Campos az Újpest legyőzése után

Labdarúgó NB I
2025.12.08. 06:31

Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a ZTE, az Újpest folytatta mélyrepülését

Labdarúgó NB I
2025.12.07. 21:27
Ezek is érdekelhetik