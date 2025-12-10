Miljan Krpics: Mindannyiunk álma a bajnoki aranyérem megszerzése
– Zökkenőmentes volt a felépülése?
– Rendkívül nehéz három hónapon vagyok túl, minden sportolónak a legfontosabb a játék, az egészség, és hogy azt csináljuk, amit szeretünk – nyilatkozta lapunk megkeresésére Miljan Krpics, az ETO FC 22 éves középhátvédje, aki bokasérülését követően az elmúlt három mérkőzésén kétszer kezdett, s már majdnem kétszáz percet töltött a pályán. – Eleinte fájt a szívem, főleg, amikor Bécsben néztem a Rapid elleni Konferencialiga-párharc visszavágóját, ahova győzelemmel és nagy reményekkel utaztunk. Köszönettel tartozom a stábnak és a csapattársaimnak, akik biztattak és segítettek a regenerációban. Már jól érzem magam, amiben szerepe van a tabella állásának is, hiszen nagy esélyünk mutatkozik az első három vagy az első két hely egyikén végezni. Ha így futballozunk, különleges eredményt érhetünk el.
– A második-harmadik helynél is különlegesebbet?
– Annak ellenére, hogy nagyok az elvárásaink, felesleges nyomást nem helyezünk magunkra. Lépésről lépésre haladunk, de mindannyiunk álma a bajnoki aranyérem megszerzése.
– Több csapattársával is beszéltem már, s amikor a célok kerülnek szóba, az idő előrehaladtával egyre jelentősebbeket hallok. Belülről is ilyen meggyőző a játékuk?
– A miénk az egyik legjobb csapat: ezt nemcsak a futballunk, hanem az egységünk miatt is mondom. Ez visz minket előre, s ha továbbra is így játszunk, miért ne?! De még egyszer mondom, túlzott nyomást nem teszünk magunkra, mert nem szabad elfelejteni, nemrégiben még a másodosztályban szerepelt a győri klub, s az igazán nagy eredmény az, hogy ott tartunk, hogy többen is azt mondják, ez a csapat bajnokságot is nyerhet. Már Európából is van viszonyítási alapunk, nagy önbizalommal futballozunk, meglátjuk, mi lesz a vége.
– Borbély Balázs vezetőedző lapunknak adott interjújában azt mondta még szeptemberben, hogy Vitális Milán után ön is lehetne a következő ETO-s magyar válogatott játékos. Mit szól ehhez?
– Jólesik, mert ő adta meg a lehetőséget, hogy játsszak, nélküle nem lennék ebben a helyzetben, nagy szerepe van a teljesítményemben.
– Magyar színekben képzeli el a jövőjét?
– Kerkez Miloshoz hasonlóan Szerbiában nevelkedtem, a bal oldalon futballoztam, és talán az utam is hasonló lehet az övéhez, mindenesetre jó lenne.
– Közel áll a sérülése előtti formájához?
Még nem játszom a legjobb formámban, de igyekszem, az idei utolsó két mérkőzésen szeretnék jó játékkal közelebb kerülni ehhez.
– Azért is kérdezem, mert az elmúlt mérkőzéseken újra láthattuk a védjegyének számító harminc-negyven méteres labdavezetéseit, lapunkban elemzést is készítettünk a védelmi vonalakat áttörő húzásairól. Mi a háttere ennek a játékstílusnak?
– Erre születtem. Természetesen az edzéseken és a taktikán is múlik. Általában a videóelemzések alkalmával kiderül, hogy az ellenfelek hagynak-e annyi üres helyet, hogy meg tudjak indulni. Szerintem ez a legnagyobb erősségem, és bár a csapatkapitányunk, Paul Anton nagyon türelmes, a hosszú labdái parádésak, tréfásan mondhatnám, kicsit öreg már, és neki is jó, ha megindulok a labdával. De komolyra fordítva a szót, nem szeretem elemezni önmagamat, s persze nem csupán ez az erősségem, de önbizalommal telve, bátran játszom meg ezeket a helyzeteket.
– A hétvégén Nyíregyházán is hatékony lehet ez a taktika?
– Az első körben nem játszottam a Szpari ellen sérülés miatt, de elvégzem a mérkőzésig a „házi feladatomat”, és akkor megtudjuk. Kemény idegenbeli meccs lesz nagyszerű közönség előtt. A Nyíregyháza nem azért áll a tizenegyedik helyen, mert gyenge futballisták alkotják a keretét, sokszor voltak balszerencsések. A mi szempontunkból kell vizsgálni a hétvégét: ha hátul jól zárunk, nem lehet gond, ragyogóak a támadóink. Minden tudásunkra szükségünk lesz a győzelemhez, remélem, összejön, mert azzal közelebb kerülhetünk a Fradi elkapásához.
– Sok gólt szereznek, de többször is a saját helyzetüket nehezítik meg a nagyobbnál nagyobb lehetőségek elpuskázásával. Nem frusztráló ezt átélni a hátvédsorból?
– Ezt nem így érzem, szerintem nincs szerencséjük a támadóinknak: ha csak az elmúlt két találkozót nézzük, Zseljko Gavrics vagy Nadir Benbuali kapufát lőtt, ha pontosabbak, hamar eldőlt volna a három pont sorsa. Látom, ahogyan edzenek és kapura lőnek, és nyugodtan mondhatom, remekül csinálják. A mérkőzésen már az sem egyszerű feladat, hogy jól helyezkedjen egy támadó, de ők rendre végrehajtják ezt is. A Nyíregyháza ellen itt az ideje, hogy még hatékonyabbak legyünk elöl is!
