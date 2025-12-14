Nemzeti Sportrádió

Wembanyama visszatért, a Spurs az OKC-t legyőzve bejutott az NBA-kupa döntőjébe – videó

B. A. P.B. A. P.
2025.12.14. 08:31
Victor Wembanyamát két védő sem tudta megállítani (Fotó: Getty Images)
NBA NBA-kupa San Antonio Spurs Orlando Magic New York Knicks Oklahoma City Thunder
Az NBA-kupa döntőjében a San Antonio a New Yorkkal csap össze miután a Spurs két ponttal nyert az Oklahoma City Thunder ellen, míg a Knicks 132–120-ra diadalmaskodott az Orlando ellen.

12 mérkőzéses kihagyás után visszatért Victor Wembanyama. Az első 25 meccséből mindössze egyet elvesztő Oklahoma City másfél negyed után már 47–31-re vezetett  a San Antonio ellen, de a félidő előtt 13–0-s rohanással zárkózott a Spurs. A vendégek a nagyszünet tán át is vették a vezetést, de hat pontnál nagyobb különbséget nem tudtak elérni. A hajrában a San Antonio jól menedzselte előnyét, és 111–109-es győzelmével bejutott a döntőbe.

Ez volt az OKC idei második veresége, a 24–2-es rajt így is a második legjobb a 2015–2016-os Golden State után. A mérkőzés legjobb pontszerzője Shai Gilgeous-Alexander volt, a tavalyi MVP 29 pontig jutott. A padról érkező Wembanyama 21 perc játék alatt 22 pontig és kilenc lepattanóig jutott. Mellette másik három Spurs-játékos is 20 pont felett zárt: Devin Vassell 23, De'Aaron Fox és Stephon Castle 22 pontot szórt.

A másik elődöntőben a negyvenpontos idénycsúccsal záró Jalen Brunson és a 29 pontig jutó Karl-Anthony Towns győzelemre vezette a New Yorkot. Az Orlando a harmadik negyed közepén még négy ponttal vezetett, a játékrészt azonban 15–3-as rohanással zárta a Knicks, amely végül 12 ponttal nyert. Az Orlandóban Jalen Suggs 26, míg Paolo Banchero 25 pontot dobott.

 

NBA-KUPA
ELŐDÖNTŐ
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 109–111
Orlando Magic–New York Knicks 120–132

 

