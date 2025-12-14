Wembanyama visszatért, a Spurs az OKC-t legyőzve bejutott az NBA-kupa döntőjébe – videó

12 mérkőzéses kihagyás után visszatért Victor Wembanyama. Az első 25 meccséből mindössze egyet elvesztő Oklahoma City másfél negyed után már 47–31-re vezetett a San Antonio ellen, de a félidő előtt 13–0-s rohanással zárkózott a Spurs. A vendégek a nagyszünet tán át is vették a vezetést, de hat pontnál nagyobb különbséget nem tudtak elérni. A hajrában a San Antonio jól menedzselte előnyét, és 111–109-es győzelmével bejutott a döntőbe.

Ez volt az OKC idei második veresége, a 24–2-es rajt így is a második legjobb a 2015–2016-os Golden State után. A mérkőzés legjobb pontszerzője Shai Gilgeous-Alexander volt, a tavalyi MVP 29 pontig jutott. A padról érkező Wembanyama 21 perc játék alatt 22 pontig és kilenc lepattanóig jutott. Mellette másik három Spurs-játékos is 20 pont felett zárt: Devin Vassell 23, De'Aaron Fox és Stephon Castle 22 pontot szórt.

San Antonio trio SHINES in W vs. OKC 👏



Devin Vassell: 23 PTS, 4 3PM

De'Aaron Fox: 22 PTS, 3 3PM

Stephon Castle: 22 PTS, 2 3PM



They will battle New York in the @emirates NBA Cup Championship on Tuesday (12/16) at 8:30pm/et on Prime. pic.twitter.com/ShJyuHW88c — NBA (@NBA) December 14, 2025

7 different players with 1 or more steals.

5 different players with 1 or more blocks.



THE SPURS’ DEFENSE WAS ELECTRIC TONIGHT EN ROUTE TO AN EMIRATES NBA CHAMPIONSHIP BERTH ‼️ pic.twitter.com/0G5rYPH7B7 — NBA (@NBA) December 14, 2025

OKC VS. SAN ANTONIO WAS A THRILLER TONIGHT!



🍿 SGA BRINGS OKC WITHIN 1 WITH 14.9 LEFT

🍿 VASSELL PUTS SPURS UP 3 WITH 3.3 LEFT

🍿 SPURS GETS THE STOP AND SECURE W



SAS will play NYK in the @emirates NBA Cup Championship on Tuesday (12/16) at 8:30pm/et on Prime. pic.twitter.com/7PaYZ7D3mM — NBA (@NBA) December 14, 2025

A másik elődöntőben a negyvenpontos idénycsúccsal záró Jalen Brunson és a 29 pontig jutó Karl-Anthony Towns győzelemre vezette a New Yorkot. Az Orlando a harmadik negyed közepén még négy ponttal vezetett, a játékrészt azonban 15–3-as rohanással zárta a Knicks, amely végül 12 ponttal nyert. Az Orlandóban Jalen Suggs 26, míg Paolo Banchero 25 pontot dobott.

🔥 JALEN BRUNSON 40-PIECE 🔥



40 PTS I 8 AST I 4 REB I 2 3PM



KNICKS ADVANCE TO THE EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/KZ4WNmjIYB — NBA (@NBA) December 14, 2025

NBA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 109–111

Orlando Magic–New York Knicks 120–132