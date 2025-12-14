Wembanyama visszatért, a Spurs az OKC-t legyőzve bejutott az NBA-kupa döntőjébe – videó
12 mérkőzéses kihagyás után visszatért Victor Wembanyama. Az első 25 meccséből mindössze egyet elvesztő Oklahoma City másfél negyed után már 47–31-re vezetett a San Antonio ellen, de a félidő előtt 13–0-s rohanással zárkózott a Spurs. A vendégek a nagyszünet tán át is vették a vezetést, de hat pontnál nagyobb különbséget nem tudtak elérni. A hajrában a San Antonio jól menedzselte előnyét, és 111–109-es győzelmével bejutott a döntőbe.
Ez volt az OKC idei második veresége, a 24–2-es rajt így is a második legjobb a 2015–2016-os Golden State után. A mérkőzés legjobb pontszerzője Shai Gilgeous-Alexander volt, a tavalyi MVP 29 pontig jutott. A padról érkező Wembanyama 21 perc játék alatt 22 pontig és kilenc lepattanóig jutott. Mellette másik három Spurs-játékos is 20 pont felett zárt: Devin Vassell 23, De'Aaron Fox és Stephon Castle 22 pontot szórt.
A másik elődöntőben a negyvenpontos idénycsúccsal záró Jalen Brunson és a 29 pontig jutó Karl-Anthony Towns győzelemre vezette a New Yorkot. Az Orlando a harmadik negyed közepén még négy ponttal vezetett, a játékrészt azonban 15–3-as rohanással zárta a Knicks, amely végül 12 ponttal nyert. Az Orlandóban Jalen Suggs 26, míg Paolo Banchero 25 pontot dobott.
NBA-KUPA
ELŐDÖNTŐ
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 109–111
Orlando Magic–New York Knicks 120–132