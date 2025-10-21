A FORDULÓ BIZAKODÁSA

Bodnár Gergő: Nincs mese, pontokat kell szereznünk

Sorozatban negyedik meccsét játszotta végig a bajnokságban Bodnár Gergő. A 20 éves jobbhátvéd az Egyesült Királyságban nőtt fel, ifjúsági pályafutását a Peterborough United utánpótlásrendszerében kezdte meg, majd 2022-ben a National League-ben szereplő Kettering Townhoz szerződött kölcsönben. A következő évad telén a Barwellhez szegődött, szintén kölcsönben, majd tavaly nyáron hazatért Magyarországra és a Vasas játékosa lett. A másodosztályban kilenc mérkőzésen bizonyította rátermettségét, idén augusztusban szabadon igazolható játékosként csapott le rá a ZTE. Bemutatkozása az NB I-ben szeptemberben, az MTK ellen (0–1) jött el, s azóta kirobbanthatatlan a Zete kezdőjéből. Karrierje legjobb teljesítményét vasárnap, a Puskás Akadémia elleni meccsen (0–1) mutatta be: hat párharca mindegyikét megnyerte, mindkét szerelési kísérlete sikeres volt (egyszer utolsó emberként), három-három alkalommal tisztázott és szerzett labdát. A Sofascore 7.7-re értékelte teljesítményét, ennél jobb értéket csak a győztes gólt szerző, a magyar válogatottban is remeklő csatár, Lukács Dániel (7.8) kapott.

„Stabilan védekeztünk, az edzéseken gyakoroltakat megvalósítottuk – mondta lapunk érdeklődésére az utánpótlás-válogatott jobbhátvéd. – A cserék is lendületet hoztak a játékunkba, a mérkőzés képe alapján megérdemelt lett volna a pontszerzésünk. De az NB I szintjét jól mutatja, elég, ha csak egy pillanatra lankad a védelem figyelme, s az ellenfél támadói góllal büntetnek. Támadásban pedig meg kell találnunk a ritmusunkat, az utolsó megoldásoknak pontosabbnak kell lenniük. Bár most a válogatott szünet után nehéz meccsek várnak ránk, a héten a Fradihoz, majd jövő héten Debrecenbe utazunk, nincs mese, pontokat kell szereznünk. Egyébként nem izgulok, össze fog állni a csapat, ne feledjük, nyáron szinte teljesen kicserélődött a keret. Idővel megmutatjuk, milyen minőségi futballt tudunk játszani. Bár kívülről úgy tűnhet, a célunk a bennmaradás kivívása, én merészebb célokat fogalmaztam meg, s az idény végeztével remélem, hogy egy stabil, középmezőnybeli helyezést érünk el.”

A FORDULÓ BEUGRÁSA

Győzelem a századik NB I-es bajnokin

Medgyes Sinan a Kisvárda futballistájaként reménykedik a több játéklehetőségben, és örül, hogy a Kazincbarcika ellen is hozzá tudott járulni a sikerhez.

Mérföldkőhöz ért csapata Kazincbarcika elleni mezőkövesdi bajnokiján Medgyes Sinan, aki duplán örülhetett: pályafutása 100. magyar élvonalbeli bajnokiján lépett pályára, és a Kisvárda megnyerte az újoncok összecsapását. Lehet szó ünneplésről akkor, amikor csereként jó negyedórányi lehetőséget kap a győztes oldalon a játékos?

„Nyilván – ahogy minden bajnokin – ezen a meccsen is szerettem volna többet játszani, de ami tőlem tellett, megtettem, úgy érzem, jól szálltam be a mérkőzésbe – mondta lapunk megkeresésére a 32 éves Medgyes Sinan, aki 2015. május 31-én az ETO mezében mutatkozott be a honi élvonalban a Debrecenben 5–0-ra elveszített találkozón. Első teljes NB I-es idényét budafoki színekben játszotta 2020–2021-ben, Kisvárdára igazolása előtt pedig a Paks (2021–2022) és a Zalaegerszeg (2023–2025) játékosaként jutott szóhoz a hazai legjobbak mezőnyében. – Tudtam róla, hogy közeledik a századik meccsem, reméltem, hogy előbb is eljön ez az alkalom, de akadtak bajnokik, amelyeken nem jutottam lehetőséghez. Az edzéseken mindent megteszek, hogy felhívjam magamra a figyelmet, amikor beszállok, általában dicsérik a teljesítményemet, bízom benne, hogy több időt tölthetek a pályán.”

Ahhoz képest, hogy a bal oldali védő már több mint tíz éve bemutatkozott az NB I-ben, talán hamarabb is elérhette volna a jubileumot…

„Így van, de a premier után NB II-es évek jöttek Győrben és Budaörsön, az élvonalbeli Paksból pedig akkor igazoltam az MTK-hoz, amikor éppen kiesett, majd Diósgyőrben is az NB II-es csapatban szerepeltem – válaszolta Medgyes Sinan. – Ugyanakkor továbbra is jó erőben érzem magam, képesnek arra, hogy még évekig futballozzak ezen a szinten, és gyarapítsam az élvonalbeli mérkőzéseim számát.”

Kíváncsiak voltunk, milyen utasításokkal küldte pályára a védőt Révész Attila vezetőedző vasárnap, és mennyire lepődött meg a futballista csapata eddigi jó szereplésén és azon, hogy – többek között – a Ferencvárost is megelőzve jelenleg harmadik a tabellán.

„Azt kérte tőlem Révész Attila, hogy a bal oldalon adjam meg a stabilitást, illetve lehetőség szerint a velem szembekerülő Martin Slogarról indulva a támadásokat is próbáljam segíteni – adott betekintést a kulisszatitokba Medgyes Sinan. – Ekkor már jobbára védekeztünk, de az első félidőben egyértelműen uraltuk a mezőnyt, több góllal is vezethettünk volna. Ami pedig a csapat szereplését illeti, az elvégzett edzésmunka alapján nem véletlen, hogy ilyen jó helyzetbe kerültünk, de inkább középcsapatnak gondolnám a Kisvárdát, és újoncként elfogadható lenne, ha stabilan, gond nélkül hoznánk a bennmaradást.”

Medgyes Sinan pedig a 101. élvonalbeli bajnokiját az ellen a csapat ellen játszhatja, amelynek a színeiben anno bemutatkozott, hiszen vasárnap az ETO lesz a vendég a kisvárdai Várkerti Stadionban.

A FORDULÓ BRAVÚRJAI

Kovácsik Ádám: Győzelmet érdemeltünk volna…

Sok helyzetet dolgozott ki a Paks a forduló előtt harmadik DVSC ellen, ám ha kapusa, Kovácsik Ádám nem véd kétszer is bravúrral, jó eséllyel az idényben először pont nélkül maradt volna.

Kovácsik Ádám több nagy védést is bemutatott a DVSC ellen, a Paks végül egy pontot szerzett a mérkőzésen (Fotó: Kovács Péter)

A tizedik bajnokiján is veretlen maradt a Paksi FC, játékosai mégsem voltak elégedettek a DVSC elleni 1–1-es döntetlen után. Jól kezdett a listavezető, három perc után akár két góllal is vezethetett volna, ám Horváth Kevin mindkétszer kevéssel a jobb sarok mellé lőtt, majd a folytatásban is kimaradtak a lehetőségek. A fordulást követően aztán Hahn János szinte azonnal megszerezte a vezetést, az 56. percben viszont egyenlített a Loki, amely fordíthatott is volna, ám Bárány Donát ziccerénél Kovácsik Ádám nagyot védett. A hajrában Tóth Barna fejese után a VAR elvette a hazaiak gólját, és ha a hosszabbításban a paksiak egyszeres válogatott kapusa nem mutat be még egy hatalmas bravúrt, a vendégek negyedik idegenbeli bajnokijukat is megnyerik.

„Több helyzetünk volt, mint a Debrecennek, egyértelműen közelebb álltunk a győzelemhez – tekintett vissza a találkozóra Kovácsik Ádám. – Már a mérkőzés közben is azt éreztem, Tóth Barna góljánál furcsa bírói ítélet született a nyolcvanhatodik percben, azóta többször is visszanéztem a játékhelyzetet, és még inkább ez a véleményem. Az ellenfél középpályása, Batik Bence jól csinálta, egyszerűen eldobta magát, amikor Barna pozíciót fogott, szó sem volt szabálytalanságról, nem értem, a VAR-szobában miért látták másként. Próbálkoztunk, mentünk előre, ugyanakkor nem tudtunk akkora fölényt kialakítani, mint szerettünk volna. Két pontot benne hagytunk a szombati bajnokiban, bár az is igaz, egy-egynél volt két nagy helyzete a riválisnak, szóval örülni lehet annak is, hogy nem kaptunk ki.”

Nem könnyű eldönteni, hogy a paksiak 34 éves kapusa a 72. percben védett-e nagyobbat, amikor Komáromi György remek passza után a kilépő Bárány Donát hat méterről lőhetett, vagy a 94. percben, amikor a Loki támadója megpróbálta elvinni mellette a labdát; a magunk részéről az utóbbira szavazunk.

„Bárány Donát első helyzeténél láttam, hogy befordul, próbáltam minél közelebb kerülni hozzá, zárni azokat a sávokat, ahol érkezhet a labda, a második lehetőség már »agyalósabb« volt – mondta Kovácsik Ádám. – El akarta húzni mellettem a labdát, és bár nehéz reagálni, éppen azon a határon maradtam, hogy vetődve, egy kézzel sikerült leszednem a lábáról. Ez már a hosszabbításban történt, ami még inkább kiemeli a védés jelentőségét, ráadásul rögtön utána a kirúgásomból lett az a szabadrúgás, amelyet jó helyről végezhettünk el – hab lett volna a tortán, ha abból szerezzük meg a győztes találatot. Nyilván borzasztó lett volna, ha vezetés után esetleg kikapunk, ezúttal sem döntetlenre játszottunk, nyerni akartunk. Sajnálom, hogy nem jött össze, bár ahogy említettem, a nyolcvanhatodik percben szabályos gólt szereztünk… Inkább félig üres a pohár, semmint félig teli, de felfoghatjuk úgy is, nem kaptunk ki, megmaradt a veretlenségünk, a Debrecen pedig nem tudott közelebb kerülni hozzánk.”

4798 AZ NB I-ES IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA 3793 A 10. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1

Paksi FC–Debreceni VSC 1–1

ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1

Október 19., vasárnap

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 0–1

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia 0–1

Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 10 5 5 – 25–15 +10 20 2. MTK Budapest 10 5 1 4 23–17 +6 16 3. Kisvárda 9 5 1 3 9–13 –4 16 4. Ferencváros 9 4 4 1 19– 9 +10 16 5. ETO FC 9 4 4 1 19–11 +8 16 6. Debreceni VSC 10 4 4 2 13–12 +1 16 7. Puskás Akadémia 10 4 2 4 13–15 –2 14 8. Újpest FC 10 2 4 4 13–13 0 10 9. Nyíregyháza 10 2 3 5 14–23 –9 9 10. Diósgyőri VTK 10 1 5 4 13–20 –7 8 11. Kazincbarcika 9 2 1 6 9–19 –10 7 12. Zalaegerszegi TE 10 1 4 5 16–19 –3 7

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.