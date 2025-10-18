Négygólos hazai győzelemmel feledtette az újonc elleni fiaskót az MTK

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 5–1 (2–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2841 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár I. (69.), Kovács P. (88.), ill. Manner (36.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Már a találkozó előtt megkaptuk a legjobb hírt: hazaengedték a kórházból Katona Mátyást. Az Újpest és a Fehérvár korábbi, a Nyíregyháza jelenlegi játékosa még szeptember 29-én ütközött az újpesti Aljosa Matkóval (Újpest–Nyíregyháza 2–2), s a 71. percben le kellett cserélni.

,,Már amikor kereszteztem, éreztem, hogy rossz ütemben csúszok az ellenfelem elé – mondta lapunknak már otthonában a 25 éves futballista. – Éreztem az ütést, ahogy a térdével eltalált, de azt hittem, csak beszorult a levegő. Hazamentem, és két-három óra múlva lettem nagyon rosszul, akkor kerültem kórházba.”

Mint kiderült, a játékos hasnyálmirigye sérült meg. Az első diagnózis után az orvosok nem zárták ki egy bonyolult, nehéz műtét lehetőségét sem.

,,Egy fémet helyeztek be, és úgy tűnik, ez elegendő, megoldja a problémát. Azt kell mondanom: megúsztam! Alakulhatott volna sokkal, de sokkal rosszabbul is. A folyadékot vezeti el a sérült területről, de ennél jobban hadd ne menjek bele, ennyit tudok én is. Három hétig feküdtem, szondával etettek, itattak, lefogytam, legyengültem. De nem voltam egyedül, a feleségem, a családom, a testvérem végig mellettem volt, a csapatból is rengeteg szeretetüzenetet kaptam. És végre hazaengedtek! Amikor rosszul voltam, elfogadtam, hogy a kórházba kell lennem, az volt nehezebb, amikor jobban lettem, de még mindig bent kellett maradnom. Pénteken a csapatom már megérkezett Budapestre, és meg is tudtam látogatni a srácokat a hotelben, nagyon jó érzés volt óvatosan megölelgetni őket. Mondták, hogy álljak be szombaton, szükség lenne rám, de most még nem vagyok olyan állapotban. Két hét múlva kiveszik ezt a fémet, ha minden rendben lesz, akkor beszélhetünk arról, mikor kezdhetem el a mozgást: mikor sétálhatok, mikor kocoghatok – ez még messzebb van. Addig a televízión nézem a mérkőzéseket.”

