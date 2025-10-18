Nemzeti Sportrádió

Négygólos hazai győzelemmel feledtette az újonc elleni fiaskót az MTK

2025.10.18. 15:55
Jurina (jobbra) góljával szerzett vezetést az MTK (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK hazai pályán 5–1-re legyőzte a Nyíregyházát. Az első fél óra végére kétgólos előnyre tett szert az MTK, de a jól hajrázó Nyíregyháza egy védelmi hiba után zárkózni tudott. A második félidőben csak egy csapat volt a pályán, a hazaiak ezt kihasználva háromszor is mattolták a nyíregyházi védelmet.

 

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 5–1 (2–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2841 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár I. (69.), Kovács P. (88.), ill. Manner (36.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Már a találkozó előtt megkaptuk a legjobb hírt: hazaengedték a kórházból Katona Mátyást. Az Újpest és a Fehérvár korábbi, a Nyíregyháza jelenlegi játékosa még szeptember 29-én ütközött az újpesti Aljosa Matkóval (Újpest–Nyíregyháza 2–2), s a 71. percben le kellett cserélni.

,,Már amikor kereszteztem, éreztem, hogy rossz ütemben csúszok az ellenfelem elé – mondta lapunknak már otthonában a 25 éves futballista.  Éreztem az ütést, ahogy a térdével eltalált, de azt hittem, csak beszorult a levegő. Hazamentem, és két-három óra múlva lettem nagyon rosszul, akkor kerültem kórházba.”

Mint kiderült, a játékos hasnyálmirigye sérült meg. Az első diagnózis után az orvosok nem zárták ki egy bonyolult, nehéz műtét lehetőségét sem.

,,Egy fémet helyeztek be, és úgy tűnik, ez elegendő, megoldja a problémát. Azt kell mondanom: megúsztam! Alakulhatott volna sokkal, de sokkal rosszabbul is. A folyadékot vezeti el a sérült területről, de ennél jobban hadd ne menjek bele, ennyit tudok én is. Három hétig feküdtem, szondával etettek, itattak, lefogytam, legyengültem. De nem voltam egyedül, a feleségem, a családom, a testvérem végig mellettem volt, a csapatból is rengeteg szeretetüzenetet kaptam. És végre hazaengedtek! Amikor rosszul voltam, elfogadtam, hogy a kórházba kell lennem, az volt nehezebb, amikor jobban lettem, de még mindig bent kellett maradnom. Pénteken a csapatom már megérkezett Budapestre, és meg is tudtam látogatni a srácokat a hotelben, nagyon jó érzés volt óvatosan megölelgetni őket. Mondták, hogy álljak be szombaton, szükség lenne rám, de most még nem vagyok olyan állapotban. Két hét múlva kiveszik ezt a fémet, ha minden rendben lesz, akkor beszélhetünk arról, mikor kezdhetem el a mozgást: mikor sétálhatok, mikor kocoghatok – ez még messzebb van. Addig a televízión nézem a mérkőzéseket.”

fotó 2025.10.18.

NB I: MTK–Nyíregyháza 5–1 (Fotók: Földi Imre)

 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Paksi FC

9

5

4

24–14

+10

19

  2. MTK Budapest

10

5

1

4

23–17

+6

16

  3. Ferencváros

8

4

3

1

18–  8

+10

15

  4. Debreceni VSC

9

4

3

2

12–11

+1

15

  5. Kisvárda

8

4

1

3

  8–13

–5

13

  6. ETO FC Győr

8

3

4

1

16–10

+6

13

  7. Puskás Akadémia

9

3

2

4

12–15

–3

11

  8. Újpest FC

9

2

3

4

12–12

0

9

  9. Nyíregyháza 

10

2

3

5

14–23

–9

9

10. Diósgyőri VTK

9

1

5

3

12–17

–5

8

11. Kazincbarcika

8

2

1

5

9–18

–9

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

16–18

–2

7

 

 

