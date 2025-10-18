Négygólos hazai győzelemmel feledtette az újonc elleni fiaskót az MTK

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 5–1 (2–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2841 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár I. (69.), Kovács P. (88.), ill. Manner (36.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Már a találkozó előtt megkaptuk a legjobb hírt: hazaengedték a kórházból Katona Mátyást. Az Újpest és a Fehérvár korábbi, a Nyíregyháza jelenlegi játékosa még szeptember 29-én ütközött az újpesti Aljosa Matkóval (Újpest–Nyíregyháza 2–2), s a 71. percben le kellett cserélni.
,,Már amikor kereszteztem, éreztem, hogy rossz ütemben csúszok az ellenfelem elé – mondta lapunknak már otthonában a 25 éves futballista. – Éreztem az ütést, ahogy a térdével eltalált, de azt hittem, csak beszorult a levegő. Hazamentem, és két-három óra múlva lettem nagyon rosszul, akkor kerültem kórházba.”
Mint kiderült, a játékos hasnyálmirigye sérült meg. Az első diagnózis után az orvosok nem zárták ki egy bonyolult, nehéz műtét lehetőségét sem.
,,Egy fémet helyeztek be, és úgy tűnik, ez elegendő, megoldja a problémát. Azt kell mondanom: megúsztam! Alakulhatott volna sokkal, de sokkal rosszabbul is. A folyadékot vezeti el a sérült területről, de ennél jobban hadd ne menjek bele, ennyit tudok én is. Három hétig feküdtem, szondával etettek, itattak, lefogytam, legyengültem. De nem voltam egyedül, a feleségem, a családom, a testvérem végig mellettem volt, a csapatból is rengeteg szeretetüzenetet kaptam. És végre hazaengedtek! Amikor rosszul voltam, elfogadtam, hogy a kórházba kell lennem, az volt nehezebb, amikor jobban lettem, de még mindig bent kellett maradnom. Pénteken a csapatom már megérkezett Budapestre, és meg is tudtam látogatni a srácokat a hotelben, nagyon jó érzés volt óvatosan megölelgetni őket. Mondták, hogy álljak be szombaton, szükség lenne rám, de most még nem vagyok olyan állapotban. Két hét múlva kiveszik ezt a fémet, ha minden rendben lesz, akkor beszélhetünk arról, mikor kezdhetem el a mozgást: mikor sétálhatok, mikor kocoghatok – ez még messzebb van. Addig a televízión nézem a mérkőzéseket.”
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
9
5
4
–
24–14
+10
19
|2. MTK Budapest
10
5
1
4
23–17
+6
16
|3. Ferencváros
8
4
3
1
18– 8
+10
15
|4. Debreceni VSC
9
4
3
2
12–11
+1
15
|5. Kisvárda
8
4
1
3
8–13
–5
13
|6. ETO FC Győr
8
3
4
1
16–10
+6
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza
10
2
3
5
14–23
–9
9
|10. Diósgyőri VTK
9
1
5
3
12–17
–5
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7