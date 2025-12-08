Vívás: a női párbajtőrcsapat ezüst-, a férfi bronzérmes a vancouveri vk-viadalon

Az urak talán megbocsájtják, ha a hölgyekkel kezdjük, mindenképpen megérdemlik a lányok, mert amit a Borsody Emma, Büki Lili, Dékány Kinga, Muhari Eszter összetételű négyes „művelt” a párbajtőrözők vancovueri viadalának vasárnapi – magyar idő szerint jócskán az éjszakába nyúló – csapatversenyén, az egyértelműen az élre kívánkozik.

A kvartett a verseny tizedik kiemeltjeként kezdett, így ért oda a második helyre, s már önmagában ez sejteti, mekkora skalpokat gyűjtöttek Muhariék.

Ha az olimpiát nézzük, a legfontosabb a nyolcaddöntő volt, mégpedig a világranglistán nálunk feljebb rangsorolt ukránok ellen: a negyedik asszó végén még az ellenfél vezetett, aztán Muhari 8:2-es fordításához már csatlakoztak később a társak is, így mondhatjuk, nem volt gond a nyolc közé jutás.

A negyeddöntőben jöttek a párizsi ezüstérmesek, de hogy egy közelebbit említsük, a nyári tbiliszi világbajnokság győztesei, a meccs végén meg ők gratuláltak: legyőzte Franciaországot (is) Csobó Dominik csapata – a végén újfent kellett Muhari Eszter, aki az utolsó asszóra 27:31-nél kötött be, aztán csinált egy 13:8-at. Meg így egy elődöntőt, ahol aztán a tbiliszi vb bronzérmese is kapitulált, merthogy Dél-Koreát is „elintézték” a mieink, s bár a döntőben a világranglista élmezőnyéhez tartozó észtek ellen már nem volt ellenszere a magyar négyesnek, minden bizonnyal el is fáradtak a hosszú nap végére, ez az ezüstérem hatalmas siker, egyszersmind azt mutatja, igenis ott lehet a magyar női párbajtőrcsapat a Los Angeles-i olimpián.

A női párbajtőrcsapat is.

Merthogy a férfinak címvédőként majdhogynem kutya kötelessége ott lennie, nem kérdés: a vancouveri vk-viadalon újra együtt vívott a nagy négyes, igaz, Nagy Dávid már csak a bronzmeccsen kapott lehetőséget, addig az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely trió vívott – és igencsak parádésan.

Az elődöntőben a világranglista két dobogósa találkozott: a mieink a második, a franciák a harmadik helyen álltak Vancouver előtt, s ezúttal ők győztek – Siklósi Gergelyéké a bronzérem lett.

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

PÁRBAJTŐR

CSAPAT

Férfiak

Nyolcaddöntő: Magyarország–Kanada 45:24 (Siklósi +12, Koch +6, Andrásfi +3)

Negyeddöntő: Magyarország–Izrael 41:27 (Andrásfi +6, Siklósi +4, Koch +4)

Elődöntő: Franciaország–Magyarország 45:35 (Andrásfi 0, Siklósi –4, Koch –6)

A 3. helyért: Magyarország–Tajvan 45:18 (Siklósi +14, Nagy D. +9, Koch +4)

Döntő: Svájc–Franciaország 43:42

Végeredmény

1. Svájc

2. Franciaország

3. Magyarország (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely)

Nők

A 16 közé jutásért: Magyarország–Dominikai Köztársaság 45:25 (Büki +11, Dékány +6, Muhari +2, Borsody +1)

Nyolcaddöntő: Magyarország–Ukrajna 43:32 (Muhari +12, Büki 0, Dékány –1)

Negyeddöntő: Magyarország–Franciaország 40:39 (Muhari +3, Büki –1, Dékány –1)

Elődöntő: Magyarország–Dél-Korea 45:41 (Muhari +6, Büki 0, Dékány –2)

Döntő: Észtország–Magyarország 45:22 (Muhari –4, Büki –9, Dékány –10)

Végeredmény

1. Észtország

2. Magyarország (Borsody Emma, Büki Lili, Dékány Kinga, Muhari Eszter)

3. Olaszország