A Puskás Akadémia Lukács góljával törte meg rossz sorozatát, legyőzte idegenben a ZTE-t

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (71.)

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

Nagy jóindulattal sem lehet azt mondani, hogy két remek formában lévő csapat mérte össze tudását Zalaegerszegen. Az időjárás napos volt, mondhatni, kedvező a futballozásra és a meccsnézésre, de ezzel az „ajándékkal” nem nagyon éltek a játékosok és a zalai focirajongók sem. Mondjuk, ezen olyan nagyon csodálkozni sem kellett, mert a ZTE nem kápráztatta el a drukkereket (sem): előző öt meccséből négyszer kikapott, és a Puskás Akadémia sem lehet büszke eddigi produkciójára, augusztusban nyert legutóbb. Mindez nem sok jót ígért.

Így is lett, annak ellenére, hogy a sorozatok és a rekordok azért vannak, hogy megszakadjanak, megdőljenek, de az első félidőben egyik csapat sem tett sokat érte. Szép csendben zötyögött a játék mindkét oldalon, a védekezés masszív volt, a támadójáték pedig tompa. A ZTE összeállításának egyik érdekességén merenghetett el a tudósító, azon, hogy az elmúlt években és idén is rendre védekező feladatot ellátó csapatkapitány, Szendrei Norbert ezúttal középcsatárként játszott. Nos, ő legalább a 15. percben megvillant, közelről fejelt, ám az Egerszeget is megjáró válogatott Szappanos Péter a jobb felső sarokból kitornázta a labdát.

Ez volt az egyetlen esemény, amelyre azt lehetett mondani, hasonlított a futballra. Egy-egy villanás volt a ZTE-oldalon, a lendületes brazil Maxsuellel az élen, a játékosok egy-két cselt bemutattak, de többnyire a középpályán. A félidő hajrájában a zalaiak többet birtokolták a labdát, a kapusoknak azonban továbbra sem kellett izgulniuk. A Puskás Akadémia nagyon fegyelmezetten és összeszedetten játszott, ezzel ki is húzta a zalaiak rövid passzos, időnként lendületes játékának méregfogát. A vendégek nem hagyták kibontakozni a hazaiakat, ennek meg is lett az eredménye – nem született ZTE-gól, de a felcsúti csapat sem talált be…

A térfélcsere után nagyobb sebességre kapcsoltak a csapatok – no, nem volt túl nehéz. Tíz perc játék után nagy gólhelyzet maradt ki, gyors bal oldali támadás után Lukács Dániel az ötösön nem érte el a labdát, így az a kapu előtt elsuhant. A nagyobb rutin azonban a vendégeknél volt, és egy bedobást követően a felcsútiak válogatott csatára gólt szerzett, és e a találat rövid időre „leültette” a ZTE-t. A tapasztalt vendégek ügyesen védekeztek, az egerszegiek pedig hiába próbáltak támadni, az egyenlítés nem jött össze, a Puskás Akadémia így lezárta ötmeccses nyeretlenségi sorozatát. 0–1

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.