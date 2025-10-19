A végig tudatosabb Kisvárda szerencsés góllal győzte le a Kazincbarcikát

Nemzeti Sportrádió

2025.10.19. 15:12
250. élvonalbeli góljával aratott győzelmet a Kisvárda (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 10. fordulójában a Kisvárda 1–0-ra győzött a Kazincbarcika ideiglenes otthonában, Mezőkövesden. A vendégek a 18. percben szerencsés góllal – egyben a klub történetének 250. élvonalbeli találatával – szerezték meg a vezetést, és taktikus játékkal a lefújásig meg is tartották előnyüket.

 

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 632 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Mesanovic (18.)

Tanult az MTK Budapest hibájából a Kisvárda Master Good. A szabolcsi csapat az előző fordulóban 4–2–3–1-es felállásban nyert bajnokit a DVTK ellen 1–0-ra, de a legutóbb az MTK-t a mezőkövesdi albérletében 3–1-re legyőző Kazincbarcika SC ellen nem négy védővel állt ki. Bár az MTK-hoz hasonlóan három belső védővel játszott a Kisvárda, ám a hátsó alakzat szélső tagjai nem hagyták hátul a középső embereket, hanem vonalban velük mozogtak, együtt tolták feljebb a védelmi vonalat. Mindezt jól csinálták, mert a meccs elején többnyire a pályaválasztó térfelén volt a labda.

A KC Kazincbarcika SC bár ugyanolyan összetételben játszott, mint tizenhat nappal korábban, de picit más leosztásban: Sós Bence ezúttal védő volt, Kun Olivér szerepelt előtte, illetve Kártik Bálint a középpályán ezúttal mélyebben játszott, így a felállás nem 4–1–4–1 volt, hanem inkább 4–2–3–1.

A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott, s a szabolcsi együttes enyhe fölénye meghozta a gólt. Megérdemelten, még ha ehhez némi szerencse is kellett, hiszen Jasmin Mesanovic tizenhatoson belüli lövése után Kártik Bálint fején megpattanva került a kapuba a labda. Három perc múlva Gyollai Dániel védése miatt nem lett 0–2 az eredmény, s bár a Kazincbarcika próbálkozott azzal, hogy átjátssza a kisvárdai dupla falat, de ez csak nagyon ritkán sikerült. A mezőkövesdi albérletben játszó hazai csapatnak az első félidőben mindössze egy, góllal kecsegtető lehetősége volt, a 38. percben Martin Slogar egyenlíthetett volna, de hét méterről a kapu mellé lőtte a labdát.

A második játékrészre egyik edző sem változtatott a csapatán, de bő negyedóra elteltével belenyúlt a csapat összeállításába Kuttor Attila, a Barcika vezetőedzője, aki fiatalt és rutinost egy időben cserélt be. Ekkorra már visszaesett a mérkőzés színvonala, sok volt a rugdosás a pályán, a pontatlan passz, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben. A 73. percig kellett várni az első veszélyes lövésre, Ridwan Popoola bombáját követően tolta a labdát a léc fölé Gyollai Dániel. Nem sokkal később az elsősorban az eredmény megtartására koncentráló Kisvárda két friss védőt küldött pályára. A Kazincbarcika a hajrában közel járt ahhoz, hogy egyenlítsen, Berecz Zsombornak és Anthony Rasheednak volt lehetősége, de ezek a helyzetek kimaradtak.

A meccs végén a Kisvárda örülhetett, taktikus játékkal, a második félidei abszolút biztonsági futballjával megérdemelten nyert a fogást nem igazán találó Kazincbarcika ellen. 0–1

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

1. Paksi FC

10

5

5

25–15

+10

20

2. MTK Budapest

10

5

1

4

23–17

+6

16

3. Kisvárda

9

5

1

3

9–13

–4

16

4. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

5. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

6. Ferencváros

8

4

3

1

18–  8

+10

15

7. Puskás Akadémia

9

3

2

4

12–15

–3

11

8. Újpest FC

9

2

3

4

12–12

0

9

9. Nyíregyháza 

10

2

3

5

14–23

–9

9

10. Diósgyőri VTK

10

1

5

4

13–20

–7

8

11. Kazincbarcika

9

2

1

6

  9–19

–10

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

16–18

–2

7

 

 

Ezek is érdekelhetik