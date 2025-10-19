Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

A labdarúgó NB I 10. fordulójában a forduló előtt a Ferencváros az Újpest otthonába látogatott, és bár az első félidőben Varga Barnabás fejes góljával vezetést szerzett, a másodikban a hazaiak Matko révén egyenlítettek, és otthon tartottak egy pontot. A hosszabbításban Gróf Dávid ellökött egy labdaszedőt, így tíz emberrel fejezték be a vendégek a meccset.