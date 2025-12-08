Nemzeti Sportrádió

Tuboly Máté: Kívülről talán nem is látszott, mekkora meló volt

2025.12.08. 07:41
Tuboly Máté (jobbról a második) öröme (Fotó: DAC)
Tuboly Máté DAC Niké Liga
Igazi rangadót hozott a megyei derbi: remek hangulat, hatalmas küzdelem és kiváló hazai teljesítmény után 3–1-es DAC-győzelem született a Niké Liga 17. fordulójában. A sárga-kékek egy pontra megközelítették az élen álló Slovant, így többek között Tuboly Máté is elégedett lehet.

„Nagyon küzdelmes meccs volt, és amit elterveztünk, azt meg is valósítottuk. Megvoltak a helyzeteink, ezek nagy részét be is rúgtuk, így teljesen megérdemelten szereztük meg a három pontot. Óriási csata volt, inkább harc, mint folyamatos játék, de megmutattuk, hogy ezt is magas színvonalon tudjuk művelni. Ahogy az őszi nagyszombati meccsen, most is hármat rúgtunk a Spartaknak, pedig a védelmük az egyik legjobb a bajnokságban. Úgy gondolom, ez nagy szó. Szerettük volna úgy befejezni az őszt hazai pályán, ahogyan végig futballoztunk ebben a szezonban. Otthon ugyan hullajtottunk el pontokat, de most megmutattuk a drukkereinknek, hogy érdemes kijönni a meccseinkre, mert egy Nagyszombatot így megverni óriási dolog. Nagyon boldogok vagyunk” – mondta Tuboly Máté, a hazaiak játékosa.

Légiósok
14 órája

Három gólt vágott a Dunaszerdahely a Nagyszombatnak

Tartalékosan is rangadót nyert a DAC – érdekes gólok, kiváló, olykor forró hangulat és két piros lap a végére.

„Nagyon jó kohézió alakult ki a csapatban. Azok a játékosok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, ma bizonyítottak. Tényleg egy csapat vagyunk. A mai meccs óriási meló volt – talán kívülről nem is látszott, mekkora” – folytatta Tuboly, aki a MOL Aréna remek hangulatát is kiemelte. „Bízom benne, hogy tavasszal is így lesz. Megmutattuk, hogy teljesen jogosan vagyunk ott az élmezőny közelében. Úgy érzem, joggal pályázunk a csúcsra – ez a cél, és ebből nem engedünk.”

Branislav Fodrek vezetőedző nem volt könnyű helyzetben: a hosszú ideje sérült Matej Trusa mellett eltiltás miatt nem játszhatott Redzic Damir, míg Viktor Djukanovic a szerdai kupameccsen sérült meg.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt egy kiváló ellenféllel szemben. A találkozónak remek ritmusa és nagyszerű atmoszférája volt, a szurkolóink igazán jól szórakoztak. Az első húsz percben két gólt szereztünk, örülök, hogy sikerült kihasználnunk a helyzeteinket. Ez a győzelem a szurkolóké is, akik fantasztikus hangulatot teremtettek. A fiúk mindent beleadtak – le a kalappal előttük. A drukkerek támogatása hajtotta őket a három pont felé, én pedig ennek nagyon örülök” – értékelt a tréner.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
DAC–Trnava 3–1 (2–0) 
Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5184 néző. V: Kruzliak
DAC: A. Popovics – Kapanadze, Nemanic, Kacsaraba,  Modesto (Bationo, 88.) – Gagua (Corr, 88.), Ouro (Barro, 83.), Tuboly, Ramadan (Blasko, 90+6.) – A. Gruber, A. Sylla (Udvaros, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
FC Spartak: Frelih – Karhan, Sztojszavljevics, Twardzik (Kostrna, 62.) – Skrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovic (Jureskin, 65.) – Kudlicka, Taiwo (Metsoko, 62.), Horheli (Gong, 62.). Vezetőedző: Martin Skrtel
Gólszerző: Twardzik (13. – öngól), Ramadan (20.), A. Sylla (47.), ill. Sabo (79. – 11-esből)
Kiállítva: Kacsaraba (90+4.), ill. Sztojszavljevics (90+4.)

Ezek is érdekelhetik