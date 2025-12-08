Tuboly Máté: Kívülről talán nem is látszott, mekkora meló volt

„Nagyon jó kohézió alakult ki a csapatban. Azok a játékosok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, ma bizonyítottak. Tényleg egy csapat vagyunk. A mai meccs óriási meló volt – talán kívülről nem is látszott, mekkora” – folytatta Tuboly, aki a MOL Aréna remek hangulatát is kiemelte. „Bízom benne, hogy tavasszal is így lesz. Megmutattuk, hogy teljesen jogosan vagyunk ott az élmezőny közelében. Úgy érzem, joggal pályázunk a csúcsra – ez a cél, és ebből nem engedünk.”

Branislav Fodrek vezetőedző nem volt könnyű helyzetben: a hosszú ideje sérült Matej Trusa mellett eltiltás miatt nem játszhatott Redzic Damir, míg Viktor Djukanovic a szerdai kupameccsen sérült meg.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt egy kiváló ellenféllel szemben. A találkozónak remek ritmusa és nagyszerű atmoszférája volt, a szurkolóink igazán jól szórakoztak. Az első húsz percben két gólt szereztünk, örülök, hogy sikerült kihasználnunk a helyzeteinket. Ez a győzelem a szurkolóké is, akik fantasztikus hangulatot teremtettek. A fiúk mindent beleadtak – le a kalappal előttük. A drukkerek támogatása hajtotta őket a három pont felé, én pedig ennek nagyon örülök” – értékelt a tréner.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

DAC–Trnava 3–1 (2–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5184 néző. V: Kruzliak

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Nemanic, Kacsaraba, Modesto (Bationo, 88.) – Gagua (Corr, 88.), Ouro (Barro, 83.), Tuboly, Ramadan (Blasko, 90+6.) – A. Gruber, A. Sylla (Udvaros, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

FC Spartak: Frelih – Karhan, Sztojszavljevics, Twardzik (Kostrna, 62.) – Skrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovic (Jureskin, 65.) – Kudlicka, Taiwo (Metsoko, 62.), Horheli (Gong, 62.). Vezetőedző: Martin Skrtel

Gólszerző: Twardzik (13. – öngól), Ramadan (20.), A. Sylla (47.), ill. Sabo (79. – 11-esből)

Kiállítva: Kacsaraba (90+4.), ill. Sztojszavljevics (90+4.)