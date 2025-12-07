Klujber Katrin: Ha így játszunk a negyeddöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek

„Csalódott vagyok, de közben büszke a csapatra, mert nagyot harcoltunk – mondta lapunknak Klujber Katrin a lefújást követően. – Felálltunk a pofon után, amelyet tegnapelőtt kaptunk. Egy dán csapat ellen ez nagyon szép teljesítmény volt. Picit szomorúak vagyunk, hogy a végére elfáradtunk. Ha átnézünk a túloldalra, ott sokkal rutinosabb játékosok voltak, viszont mi együtt végigküzdöttük a hatvan percet, és nagyon komoly mérkőzést játszottunk.”

A csapatkapitány az első félidőben jobb kézzel is gólt szerzett („Muszáj volt áttennem a másik kezembe a labdát, mert a balt lefogták” – jegyezte meg egy mosoly kíséretében), de inkább a csapat összteljesítményét méltatta:

„Aki ma pályára lépett, extra teljesítményt nyújtott. Lehetett látni, hogy a végén átmentünk kapkodásba, nyilván oxigén sem volt már annyi a fejünkben. Itt jött elő a rutin, ahogy a túloldalon vissza tudtak jönni, és amilyen végjátékot játszottak. Fel kell emelni a fejünket, mert ha így játszunk a negyeddöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek. Mindegy, hogy a francia vagy a holland csapat jön szembe, mert nagyon erős ellenfelek. Azért is örülök, hogy így játszottunk, mert nagy erőt meríthetünk belőle a következő meccse.”

Mint felvezetőnkben jeleztük, Simon Petra két meccs között még az egyetemen is helytállt, így először arról érdeklődtünk nála, a jogi vizsgán volt nehezebb átmennie vagy a dán védőfalon?

„A jogi vizsga is nehéz volt, de ez a mai feladat azért keményebb volt” – válaszolta a meccs legjobbjának megválasztott irányító, aki Vámos Petra betegsége miatt a kezdőben találta magát,.

„Már tegnap láttuk, hogy Petra nincs annyira jól, ezért jobbnak láttuk őt ma pihentetni, mert a negyeddöntő lesz a legfontosabb – folytatta Simon. – Ezzel nem adtuk fel a mostani meccset, a kapitány megbízik bennem. Örültem neki, hogy kezdőként számított rám. Mivel a BL-ben volt rá példa az ősszel, tudtam, fejben hogyan kell felkészülnöm. Voltak olyan periódusaink támadásban, amikor meg tudtuk találni a jó megoldásokat, és hatékonyak is tudtunk lenni. Aztán akadtak olyanok is, amikor nem jöttek össze a dolgaink. Viszont a jót kell kiemelnünk, és úgy belemennünk a következő mérkőzésbe.”

Hozzátette, a szülei és a párja is a helyszínen szurkolnak neki, amely sok erőt ad számára. „Országokon át elutaztak miattam, és itt vannak velem, innen is üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Jól fog jönni most kis kikapcsolódás, amikor találkozhatok velük, de fél napnál többre nincs szükség, mert utána teljes erőbedobással készülnünk kell a szerdai negyeddöntőre.”

A 19 (!) védést bemutató Szemerey Zsófitól arra voltunk kíváncsiak, hogy miben látta a fordulat fő okát a második félidőben:

„Ahogy láttam a lányokon, jött egy olyan fáradtság, amely után már nem olyan lendületesen támadtunk. Ez teljesen normális., ez már a kilencedik meccsünk volt a felkészülés kezdete óta. Vámos Petra kiválásával eggyel kevesebb cserénk volt a belső posztokon, bár nagyon büszke vagyok Csíkos Lucára, hogy ilyen bátran beszállt egy ilyen mérkőzésbe. Sajnálom, hogy se egy, se két pont nem lett belőle, de erre a teljesítményre építhetünk” – mondta a kapus, aki a többi magyar játékoshoz hasonlóan megjegyezte, hogy mindez jó kiindulási alapként szolgál a negyeddöntőre.

„Hatvan percig olyan küzdelmet mutattunk a pályán, amelyet öröm volt nézni. Ha egy dán csapatot is így el tudunk bizonytalanítani, akkor ebből építkeznünk kell. Tisztában vagyunk vele, hogy a francia vagy a holland válogatott ellen se lesz egyszerű, viszont a franciák biztos emlékeznek a tavalyi bronzmérkőzésre, illetve ha a hollandok megnézik ezt a mérkőzést, kicsit retteghetnek. Bízom benne, a két nap pihenő elég lesz arra, hogy újra feltöltsük magunkat, és hogy a negyeddöntőben újra megmutassuk, bárki is lesz az ellenfél.”

A Győri ETO kapusa hozzátette, az apukája és a párja is a helyszínen szurkol neki.

„Remélem, lesz egy szabad délelőttünk, hogy töltődjünk velük. Kelleni fog, mert nemcsak fizikailag érezzük, hogy nagyon a tartalékainkat éljük, hanem lelkileg is. A negyedik hetet kezdjük együtt, ez nagyon hosszú idő összezárva, amikor semmilyen új impulzus nem ér minket, folyamatosan edzés, pihenés és mérkőzés váltja egymást.”