Gróf Dávid: Nagyon jól összeállt a védelem, és a gólok is jöttek

A Ferencváros hazai pályán, már az első félidőben eldöntve 3–0-ra verte a Kisvárdát. Dibusz Dénes megsérült, így ismét Gróf Dávid állt a zöld-fehérek kapujában. A rutinos hálóőr számára a legfontosabb, hogy ismét kapott gól nélkül hozták le a meccset. Gróf az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, milyen a viszonya posztriválisával.

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.) AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 16 9 4 3 34–17 +17 31 2. ETO FC 16 8 5 3 33–17 +16 29 3. Debreceni VSC 16 8 4 4 25–20 +5 28 4. Paksi FC 16 7 6 3 35–25 +10 27 5. Puskás Akadémia 16 7 4 5 22–20 +2 25 6. Kisvárda 16 7 2 7 18–26 –8 23 7. Zalaegerszegi TE 16 6 4 6 25–22 +3 22 8. MTK Budapest 16 6 2 8 29–32 –3 20 9. Diósgyőri VTK 16 4 6 6 23–27 –4 18 10. Újpest FC 16 4 4 8 21–28 –7 16 11. Nyíregyháza 16 3 5 8 18–31 –13 14 12. Kazincbarcika 16 3 2 11 16–34 –18 11