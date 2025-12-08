Gróf Dávid: Nagyon jól összeállt a védelem, és a gólok is jöttek
A Ferencváros hazai pályán, már az első félidőben eldöntve 3–0-ra verte a Kisvárdát. Dibusz Dénes megsérült, így ismét Gróf Dávid állt a zöld-fehérek kapujában. A rutinos hálóőr számára a legfontosabb, hogy ismét kapott gól nélkül hozták le a meccset. Gróf az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, milyen a viszonya posztriválisával.
LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
16
9
4
3
34–17
+17
31
|2. ETO FC
16
8
5
3
33–17
+16
29
|3. Debreceni VSC
16
8
4
4
25–20
+5
28
|4. Paksi FC
16
7
6
3
35–25
+10
27
|5. Puskás Akadémia
16
7
4
5
22–20
+2
25
|6. Kisvárda
16
7
2
7
18–26
–8
23
|7. Zalaegerszegi TE
16
6
4
6
25–22
+3
22
|8. MTK Budapest
16
6
2
8
29–32
–3
20
|9. Diósgyőri VTK
16
4
6
6
23–27
–4
18
|10. Újpest FC
16
4
4
8
21–28
–7
16
|11. Nyíregyháza
16
3
5
8
18–31
–13
14
|12. Kazincbarcika
16
3
2
11
16–34
–18
11
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik