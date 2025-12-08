Gróf Dávid: Nagyon jól összeállt a védelem, és a gólok is jöttek

Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid két kapott gól nélküli meccsel tért vissza a Ferencváros kapujába (Fotó: NSO Tv)
A Ferencváros hazai pályán, már az első félidőben eldöntve 3–0-ra verte a Kisvárdát. Dibusz Dénes megsérült, így ismét Gróf Dávid állt a zöld-fehérek kapujában. A rutinos hálóőr számára a legfontosabb, hogy ismét kapott gól nélkül hozták le a meccset. Gróf az NSO Tv kérdésére azt is elárulta, milyen a viszonya posztriválisával.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

