Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen

A labdarúgó NB I 10. fordulójában az ETO hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt. Korán vezetést szereztek a vendégek, de nem tudtak meglepetést okozni idegenben. A győriek már az első félidőben fordítottak, a második játékrészben pedig már csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbség alakul ki a két csapat között.

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)

Győr, ETO Park, 3210 néző. Vezette: Erdős József

Gólszerző: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (74. – öngól), ill. Gera D. (13.) A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható! AZ ÁLLÁS M Gy D V Gk P 1. Paksi FC 10 5 5 – +10 20 2. MTK Budapest 10 5 1 4 +6 16 3. ETO FC Győr 9 4 4 1 +8 16 4. Debreceni VSC 10 4 4 2 +1 16 5. Ferencvárosi TC 8 4 3 1 +10 15 6. Kisvárda 8 4 1 3 –5 13 7. Puskás Akadémia 9 3 2 4 –3 11 8. Újpest FC 9 2 3 4 0 9 9. Nyíregyháza Spartacus 10 2 3 5 –9 9 10. Diósgyőri VTK 10 1 5 4 –7 8 11. Kazincbarcika 8 2 1 5 –9 7 12. Zalaegerszegi TE 9 1 4 4 –2 7