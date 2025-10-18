Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen

A labdarúgó NB I 10. fordulójában az ETO hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt. Korán vezetést szereztek a vendégek, de nem tudtak meglepetést okozni idegenben. A győriek már az első félidőben fordítottak, a második játékrészben pedig már csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbség alakul ki a két csapat között.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)
Győr, ETO Park, 3210 néző. Vezette: Erdős József
Gólszerző: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (74. – öngól), ill. Gera D. (13.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
Gk
P
|1. Paksi FC
10
5
5
–
+10
20
|2. MTK Budapest
10
5
1
4
+6
16
|3. ETO FC Győr
9
4
4
1
+8
16
|4. Debreceni VSC
10
4
4
2
+1
16
|5. Ferencvárosi TC
8
4
3
1
+10
15
|6. Kisvárda
8
4
1
3
–5
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
0
9
|9. Nyíregyháza Spartacus
10
2
3
5
–9
9
|10. Diósgyőri VTK
10
1
5
4
–7
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
–2
7
