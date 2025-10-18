Nemzeti Sportrádió

Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen

2025.10.18. 22:29
null
Anton (jobbra) gólpasszt adott, Benbuali (középen) gólt szerzett az első félidőben (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 10. fordulójában az ETO hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt. Korán vezetést szereztek a vendégek, de nem tudtak meglepetést okozni idegenben. A győriek már az első félidőben fordítottak, a második játékrészben pedig már csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbség alakul ki a két csapat között.

 

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
ETO FC–DVTK 3–1 (2–1) 
Győr, ETO Park, 3210 néző. Vezette: Erdős József
Gólszerző: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (74. – öngól), ill. Gera D. (13.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

Gk

P

1. Paksi FC

10

5

5

+10

20

2. MTK Budapest

10

5

1

4

+6

16

3. ETO FC Győr

9

4

4

1

+8

16

4. Debreceni VSC

10

4

4

2

+1

16

5. Ferencvárosi TC

8

4

3

1

+10

15

6. Kisvárda

8

4

1

3

–5

13

7. Puskás Akadémia

9

3

2

4

–3

11

8. Újpest FC

9

2

3

4

0

9

9. Nyíregyháza Spartacus

10

2

3

5

–9

9

10. Diósgyőri VTK

10

1

5

4

–7

8

11. Kazincbarcika

8

2

1

5

–9

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

–2

7

 

 

