NHL: Philadelphiában is nyert a ligaelső Colorado

Szépen telt Sean Couturier 33. születésnapja, a Colorado hokisa gólt szerzett pályafutása 900. NHL-mérkőzésén, és csapata nyerni tudott Philadelphiában.

Mackenzie Blackwood 23 védést mutatott be az Avalanche kapujában, és a harmadik harmadban megfogta Trevor Zegras büntetőjét is. A Colorado így egymás után a második győzelmét aratta Keleten, hiszen szombaton a New York Rangerst győzte le.

Újabb nagy verést kapott Kaliforniában a Chicago, amelyet a Los Angeles Kings után az Anaheim Ducks is hat góllal győzött le. A Ducks 53 lövést küldött a chicagói kapura, a második harmadban 27-et, amely klubrekord. Leo Carlsson két góllal vette ki a részét a sikerből.

Jack Eichel nyolc másodperccel a hosszabbítás vége előtt szerezte a győztes gólt a New York Rangers otthonában, a Vegas így egymás után negyedszer győzött.

A Pittsburgh Penguins szétlövés után maradt alul Dallasban, Sidney Crosby gólpasszt adott, a pittsburghi legenda így már csak hat pontra van Mario Lemieux 1723-as klubrekordjától, amit 1984 és 2006 között ért el.

A San Jose négy év után tudta újra legyőzni a Carolinát, a Florida négyet vágott a New York Islandersnek, Logan Thompson nem kapott gólt, közben 39-szer védett a Washingtonban.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Colorado Avalanche 2–3

Carolina Hurricanes–San Jose Sharks 1–4

Florida Panthers–New York Islanders 4–1

Dallas Stars–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövéssel

Montreal Canadiens–St. Louis Blues 3–4

New York Rangers–Vegas Golden Knights 2–3 – hosszabbítás után

Washington Capitals–Columbus Blue Jackets 2–0

Anaheim Ducks–Chicago Blackhawks 7–1