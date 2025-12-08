Nemzeti Sportrádió

NHL: Philadelphiában is nyert a ligaelső Colorado

2025.12.08. 07:40
A születésnapos Sean Couturier gólt és győzelmet ünnepelhetett a 900. meccsén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche jégkorong NHL
Nyolc mérkőzést rendeztek vasárnap az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (NHL).

Szépen telt Sean Couturier 33. születésnapja, a Colorado hokisa gólt szerzett pályafutása 900. NHL-mérkőzésén, és csapata nyerni tudott Philadelphiában.

Mackenzie Blackwood 23 védést mutatott be az Avalanche kapujában, és a harmadik harmadban megfogta Trevor Zegras büntetőjét is. A Colorado így egymás után a második győzelmét aratta Keleten, hiszen szombaton a New York Rangerst győzte le.

Újabb nagy verést kapott Kaliforniában a Chicago, amelyet a Los Angeles Kings után az Anaheim Ducks is hat góllal győzött le. A Ducks 53 lövést küldött a chicagói kapura, a második harmadban 27-et, amely klubrekord. Leo Carlsson két góllal vette ki a részét a sikerből.

Jack Eichel nyolc másodperccel a hosszabbítás vége előtt szerezte a győztes gólt a New York Rangers otthonában, a Vegas így egymás után negyedszer győzött. 

A Pittsburgh Penguins szétlövés után maradt alul Dallasban, Sidney Crosby gólpasszt adott, a pittsburghi legenda így már csak hat pontra van Mario Lemieux 1723-as klubrekordjától, amit 1984 és 2006 között ért el.

A San Jose négy év után tudta újra legyőzni a Carolinát, a Florida négyet vágott a New York Islandersnek, Logan Thompson nem kapott gólt, közben 39-szer védett a Washingtonban.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–Colorado Avalanche 2–3
Carolina Hurricanes–San Jose Sharks 1–4
Florida Panthers–New York Islanders 4–1
Dallas Stars–Pittsburgh Penguins 3–2 – szétlövéssel
Montreal Canadiens–St. Louis Blues 3–4
New York Rangers–Vegas Golden Knights 2–3 – hosszabbítás után
Washington Capitals–Columbus Blue Jackets 2–0
Anaheim Ducks–Chicago Blackhawks 7–1

 

 

Colorado Avalanche jégkorong NHL
