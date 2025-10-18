Egyik fél sem lehet elégedett a Paks–Debrecen rangadó után

NB I, 10. FORDULÓ

Paksi FC–Debreceni VSC 1–1 (Hahn 50., ill. A. Guerrero 56.)

Paks, Paksi FC Stadion, 3504 néző. V: Rúsz

Nem jellemző a Paksra, hogy gól nélküli mérkőzést játszik, azonban a DVSC elleni legutóbbi bajnokiján, május 18-án nem született találat – a klub szimpatizánsai mégis jó szívvel gondolnak rá, hiszen a megszerzett egy pont biztossá tette, hogy az együttes dobogón zárja az idényt. Meglepő vagy sem, az örökmérleg jelentős debreceni fölényt mutat, a negyvenhat lejátszott bajnokin a DVSC 19-szer nyert, míg a Paks csak kilencszer, azonban Böde Dánielék a legutóbbi hét egymás elleni találkozóból csak egyet veszítettek el, azt is a Nagyerdei Stadionban.

Az előző bajnoki esztendőben markáns különbség volt a két csapat között, hiszen a Paks bronzérmesként végzett, a Loki ugyanakkor csak az utolsó fordulóban tette biztossá a bennmaradását, nem biztos, hogy sokak fejében megfordult, ősszel majd rangadónak számít a felek összecsapása. Nem kérdés, az edzőváltás jól sült el Debrecenben, Sergio Navarro irányításával a Debrecen sokkal jobb futballt játszik, amiben kulcsszerepe van a 39. életévében járó Dzsudzsák Balázsnak. A 109-szeres válogatott labdarúgó gólokat szerez, kiszolgálja a társakat, és hiába készülnek a játékából, szögletei, szabadrúgásai rendre veszélyesek, nem könnyű ellenük védekezni.

Alig egy perce tartott a mérkőzés, amikor jobb oldali szögletet követően Horváth Kevin majdnem megszerezte a vezetést, s négy perc sem pergett le, amikor már volt esemény bőven. Bognár György hazai oldalon kényszerből változtatott a csapatán, miután a saját csapattársával, Papp Kristóffal összefejelő Lenzsér Bence nem tudta folytatni a játékot, és amilyen imbolyogva hagyta el a játékteret, gyanítani lehetett, agyrázkódást szenvedett. A Paks futballozott kezdeményezőbben, jobb napjain ennyi lehetőségből akár háromszor is betalál – ezúttal egyszer sem jött össze.

A második félidőben lendületben maradt a házigazda, Silye Erik indítása után Hahn János megszerezte a vezetést – nem érdemtelenül. Sokáig nem örülhettek hazai oldalon, az egyik jobb oldali beadásnál Kovácsik Ádám csak belepaskolni tudott a labdába, s azt Adrian Guerrero pedig a kapuba stukkolta. Hatvan perc elteltével Hahn János hozta ajtó-ablak-helyzetbe Papp Kristófot, aki túlzottan finoman lőtt, Varga Ádám védeni tudott.

Nagyon nyomott a Paks, Hahn János fejesénél újra Varga Ádám védett nagyot, aztán ahogy várni lehetett, érkezett Böde Dániel, azonban a DVSC kijött a szorításból, és ha a paksiak kapusa nem véd bravúrral Bárány Donát lövésénél, a vendégek fordíthattak volna. Úgy tűnt, Böde Dániel nyerő csere lesz, hiszen remek beadása után Tóth Barna a kapuba fejelte a labdát, a VAR azonban elvette a találatot.

Már a hosszbbítás percei peregtek, amikor Bárány Donát egyedül lépett ki, ám Kovácsik Ádám hatalmas bravúrral leszedte a lábáról a labdát. Rusz Márton játékvezető lefújta a mérkőzést, amikor a Paks szöglettel jött volna – de késő bánat, a rengeteg helyzetet elpuskázó hazai csapat így csak egy pontot szerzett a DVSC ellen.