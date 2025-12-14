Barátja féken tartására készül a rutinos Szabó János

Az újonc és sereghajtó Kazincbarcika vendégeként lép pályára a bajnoki címre is esélyes Paks az utolsó előtti őszi fordulóban. Noha saját pályáján még nem fogadhatja ellenfeleit a barcikai együttes, a mezőkövesdi „albérletben” is többször bizonyította már, bármelyik vendége helyzetét meg tudja nehezíteni, pontokat hagyott ott az Újpest, az MTK és a Diósgyőr is.

„Nyilván nehéz meccs lesz. Hogy az utolsó helyen áll a Kazincbarcika, nem jelenti azt, hogy gyenge együttes, és könnyű lenne legyőzni – fogalmazott lapunk megkeresésére Szabó János, a Paksi FC 36 éves védője. – Támadásban nagyon veszélyes játékosai vannak, továbbá stabil a védekezése, Kuttor Attila vezetőedző mindig alaposan megszervezi csapatai védelmét. Maximális koncentrációra lesz szükség, hogy elérjük célunkat, a három pontot.”

Az egyik KBSC-támadót különösen jól ismerheti Szabó János és a többi paksi védő, Könyves Norbert ugyanis négy ciklusban (2013–2015, 2019–2020, 2023–2024, 2025) is a tolnai zöld-fehérek játékosa volt, ebben az időszakban mindig a csapattársa volt Szabó János, aki rövid siófoki kitérőt leszámítva folyamatosan a Paks labdarúgója, sokszor csapatkapitányként vezette az együttest.

„Könyvivel jó barátok is vagyunk – folytatta a rutinos futballista. – Most ellenfelek leszünk a pályán, de attól a barátság megmarad. Pontosan tudjuk, mik az erősségei, próbálunk felkészülni rájuk, remélem, hogy a mi védelmünk jön ki jobban a párharcokból ellene.”

A Magyar Kupa-címvédő Paks a negyedik helyről várta a hétvégi bajnoki fordulót, de továbbra is bajnokesélyesnek tekinthető, a játéknap előtt négy ponttal volt kevesebbje az éllovas Ferencvárosnál. Igaz, az utóbbi időben szélsőségesen szerepel Bognár György vezetőedző csapata, győzelemre vereség, vereségre győzelem az előző négy fordulóban. Vajon mitől ilyen kétarcú az együttes? És melyik az igazi arca?

„Látható, hogy nem csak mi vagyunk így ezzel, minden csapatnak van kisebb vagy nagyobb hullámvölgye – magyarázta Szabó János. – Belekerültünk egy ilyen spirálba, de remélem, a múlt heti, MTK Budapest elleni három egyes győzelmünkkel sikerült kikerülni belőle. De ahhoz nyilván az kell, hogy a Kazincbarcika ellen is nyerjünk.”

A végéhez közeledő őszi szezon eddigi részét kérésünkre így foglalta össze a hatszoros válogatott játékos paksi szempontból: „Szerintem nem szerepelünk rosszul. A megszerzett pontszámunk rendben van, de nyilván a hátralévő két ­meccs, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza elleni találkozó megnyerése még szükséges ahhoz, hogy teljesen elégedettek lehessünk az őszi szezonunkkal.”

