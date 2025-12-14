Barátja féken tartására készül a rutinos Szabó János

Nemzeti Sportrádió

2025.12.14.
Szabó János (zöld mezben) az előző fordulóban az MTK játékosait sanyargatta – Könyves Norbert (a kis képen a szövegben) is erre számíthat (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)
Szabó János, a Paksi FC védője reméli, hogy az MTK elleni győzelemmel csapata kikecmergett a gödörből, és teljesen elégedett lenne az őszi szezonnal, ha a 2025-ből hátralévő két bajnokin a Kazincbarcikát és a Nyíregyházát is megverik.
 

Az újonc és sereghajtó Kazincbarcika vendégeként lép pályára a bajnoki címre is esélyes Paks az utolsó előtti őszi fordulóban. Noha saját pályáján még nem fogadhatja ellenfeleit a barcikai együttes, a mezőkövesdi „albérletben” is többször bizonyította már, bármelyik vendége helyzetét meg tudja nehezíteni, pontokat hagyott ott az Újpest, az MTK és a Diósgyőr is.

 „Nyilván nehéz meccs lesz. Hogy az utolsó helyen áll a Kazincbarcika, nem jelenti azt, hogy gyenge együttes, és könnyű lenne legyőzni – fogalmazott lapunk megkeresésére Szabó János, a Paksi FC 36 éves védője. – Támadásban nagyon veszélyes játékosai vannak, továbbá stabil a védekezése, Kuttor Attila vezetőedző mindig alaposan megszervezi csapatai védelmét. Maximális koncentrációra lesz szükség, hogy elérjük célunkat, a három pontot.”

Az egyik KBSC-támadót különösen jól ismerheti Szabó János és a többi paksi védő, Könyves Norbert ugyanis négy ciklusban (2013–2015, 2019–2020, 2023–2024, 2025) is a tolnai zöld-fehérek játékosa volt, ebben az időszakban mindig a csapattársa volt Szabó János, aki rövid siófoki kitérőt leszámítva folyamatosan a Paks labdarúgója, sokszor csapatkapitányként vezette az együttest.

„Könyvivel jó barátok is vagyunk – folytatta a rutinos futballista. – Most ellenfelek leszünk a pályán, de attól a barátság megmarad. Pontosan tudjuk, mik az erősségei, próbálunk felkészülni rájuk, remélem, hogy a mi védelmünk jön ki jobban a párharcokból ellene.”

Fotó: Kovács Péter

A Magyar Kupa-címvédő Paks a negyedik helyről várta a hétvégi bajnoki fordulót, de továbbra is bajnokesélyesnek tekinthető, a játéknap előtt négy ponttal volt kevesebbje az éllovas Ferencvárosnál. Igaz, az utóbbi időben szélsőségesen szerepel Bognár György vezetőedző csapata, győzelemre vereség, vereségre győzelem az előző négy fordulóban. Vajon mitől ilyen kétarcú az együttes? És melyik az igazi arca?

„Látható, hogy nem csak mi vagyunk így ezzel, minden csapatnak van kisebb vagy nagyobb hullámvölgye – magyarázta Szabó János. – Belekerültünk egy ilyen spirálba, de remélem, a múlt heti, MTK Budapest elleni három egyes győzelmünkkel sikerült kikerülni belőle. De ahhoz nyilván az kell, hogy a Kazincbarcika ellen is nyerjünk.”

A végéhez közeledő őszi szezon eddigi részét kérésünkre így foglalta össze a hatszoros válogatott játékos paksi szempontból: „Szerintem nem szerepelünk rosszul. A megszerzett pontszámunk rendben van, de nyilván a hátralévő két ­meccs, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza elleni találkozó megnyerése még szükséges ahhoz, hogy teljesen elégedettek lehessünk az őszi szezonunkkal.”

17. FORDULÓ
December 13., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1
MTK Budapest–Újpest FC 3–4
December 14., vasárnap
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC1795334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC1694334–17+1731
  3. Debreceni VSC1684425–20+528
  4. Puskás Akadémia1784524–21+328
  5. Paksi FC1676335–25+1027
  6. Kisvárda1672718–26–823
  7. Zalaegerszegi TE1664625–22+322
  8. MTK Budapest1762932–36–420
  9. Újpest FC1754825–31–619
10. Diósgyőri VTK1746724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika16321116–34–1811

 

 

Ezek is érdekelhetik