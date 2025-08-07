Horváth Kevin és Gruber Zsombor tűnt ki a mezőnyből a fiatalok közül

Kezdik kiismerni és egyre bátrabban alkalmazni a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) 4+1-es vagy 3+2-es, fiatal magyar labdarúgókat érintő ajánlását az NB I-csapatai. No nem az Újpest és a Nyíregyháza, amelyek az első fordulóhoz hasonlóan a bajnokság második körében sem adtak említésre méltó bizonyítási lehetőséget az U21-es honi játékosoknak – a Spartacus a nyitó fordulóban játszatta Manner Balázst (20 éves, a hosszabbítással együtt tíz percet kapott), ezúttal azonban nem lépett pályára az ajánlásnak megfelelő fiatal játékos a csapatban.

A forduló első, pénteki összecsapásán (DVSC–MTK 1–0) négy fiatalt osztályozott lapunk (fél óra játék, vagy csereként beállva meccset jelentősen befolyásoló teljesítmény a kritérium): a debreceni Szűcs Tamás és a három fővárosi (Kovács Patrik, Molnár Ádin és Németh Hunor) közepes, átlagos teljesítményt (5) nyújtott. A kék-fehérek balhátvédje, Kovács Patrik másodszor kapott 5-öst tudósítónktól, Szűcs Tamás és Molnár Ádin ezúttal gyengébben teljesített, mint a múlt héten (6), Németh Hunor pedig új név a listán. A fiatalok, bár nem jelentősen, lefelé lógtak ki, a többi debreceni 5.8-as, a rutinos MTK-játékosok 5.63-as értékelést kaptak átlagban.

Öt egyes győzelmet ünnepeltek a paksi játékosok Kisvárdán, Horváth Kevin (balra) három gólpasszt adott társainak

Szombat délután értékeltük a legtöbb, 2004. január 1. után született labdarúgót. A Zalaegerszeg diósgyőri vendégjátéka (2–2) szórakoztató futballt hozott, a DVTK színeiben a bajnokságban először pályára lépő Demeter Milán sziporkázott (7), a kezdőként élete első NB I-es meccsét játszó Komlósi Bence stabil teljesítményt nyújtott (6), míg a 21 évesen már az ötödik idényét taposó Jurek Gábor 5-ös értékelést kapott – a 6-os középérték csapaton belül (5.77) átlagon felülinek számított. A ZTE-nél Papp Csongor ezúttal nem adott gólpasszt, de védekezésben sokkal stabilabb volt, mint a nyitó körben (akkori 5-ös osztályzatát 6-osra javította), Dénes Vilmos viszont sokkal halványabban játszott (5), mint a múlt héten (7). Kettejük 5.5-ös átlaga éppen hogy, de felfelé kerekítette a csapatátlagot (5.44). A játéknap esti meccsén a Ferencváros 3–0-ra legyőzte az újonc Kazincbarcikát, a találkozó legjobbja tudósítónk szerint a 8-as osztályzatot kiérdemlő, két gólpasszt és egy tizenegyesből gólt szerző Gruber Zsombor volt (társai teljesítményét 5.54-re értékeltük), míg a vendégeknél 5-öst kapott az először kezdőként pályára lépő Baranyai Nimród, valamint Major Marcell is (csakúgy, mint legutóbb) – kereken 5-öst kapott átlagban a többi KBSC-játékos is.

Vasárnap a Puskás Akadémia 3–2-re nyert a Nyíregyháza ellen. Markgráf Ákos ezúttal is 5-öst kapott lapunktól, csakúgy, mint a 19 éves reménység, Vékony Bence, ez azért jelentősen elmarad a többiek 5.75-ös középértékétől. A legjobban teljesítő utánpótláskorú, a paksi Horváth Kevin az idénynyitón nyújtott jó teljesítményét (6) a Kisvárda ellen (5–1) megfejelte a második forduló egyik kiemelkedő játékával (három gólpasszát és nagyszerű mezőnymunkáját 8-assal honoráltuk), amivel még a lehengerlőn teljesítő csapatából (6.16-os átlaggal zártak a paksiak) is kimagaslott – ennek kárát a várdai kapus, Popovics Ilja látta, kapusoknál kirívóan gyenge értékelést, 3-ast kapott. Pintér Filip viszont becsülettel küzdött (5) a Kisvárdában, de sokat elárul a csapat teljesítményéről, hogy kettejük 4-es átlaga nem sokkal maradt csak el az együttes 4.45-ösétől. A forduló záró meccsén a győri fiatalok (Bíró Barnabás, Décsy Ádám és Bánáti Kevin) mindhárom tagja 5-öst kapott, amely szintén kevesebb, mint az 5.44-es ETO-középérték.

Az első fordulóban 5.05-ös átlaggal zártak a 2004 után született játékosok, ezt a legutóbbi körben sikerült túlszárnyalni (5.35). Ez azonban ezúttal sem volt elég arra, hogy jobb értékelést kapjanak, mint rutinosabb társaik (az 5.32-es értékelés után ezúttal 5.49-re végeztek a 22 évnél idősebb magyarok és a légiósok). A DVTK és a ZTE fiataljai jobban teljesítettek értékeléseink szerint, mint társaik, csakúgy, mint a paksi Horváth Kevin és a ferencvárosi Gruber Zsombor, akik a mérkőzés legjobb játékosának járó elismerést is kiérdemelték. A leggyengébben teljesítő fiatal nem meglepő módon az öt gólt kapó Popovics Ilja (3) lett. Az idénynyitón 18 játékost tudtunk értékelni, a második fordulóban pedig 20-at – reméljük, ez a szám, csakúgy, mint a fiatalok átlagértékelése, fordulóról fordulóra emelkedik.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Augusztus 1., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

Augusztus 2., szombat

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika 3–0

Augusztus 3., vasárnap

Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 3–2

Kisvárda–Paksi FC 1–5

ETO FC Győr–Újpest FC 1–1

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 9., szombat

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)