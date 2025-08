Gruber két gólpasszt adott, majd egy 11-esből maga is betalált – simán verte az FTC a Barcikát

A találkozó tanulsággal is szolgált a Fradi számára, még a rendre „éles” Dibusz Dénes koncentrációja is ki tud hagyni egy-egy ilyen – érezhetően egysíkú – mérkőzésen. A kapus kis híján összehozott egy gólt a vendégeknek, de a Kazincbarcika játékában ettől függetlenül nem nagyon volt benne a veszély, az egyetlen említésre méltó mozdulat Szőke Gergő első félidei mesteri kapufája volt, amely ha beakad, akár az idény gólja is lehetett volna. A hajrában Gruber Zsombor büntetőből újabb gólt szerzett, de az újonc így is tisztes vereséget szenvedett.

A Ferencváros könnyedén érte el a kötelező győzelmet, 3–0-ra verte meg a Barcikát, ezúttal a némileg könnyelmű játék is belefért a bajnoknak.

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA

augusztus 1., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

augusztus 2., szombat

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 2 1 1 – 4–1 +3 4 2. Debreceni VSC 2 1 1 – 4–3 +1 4 3. Újpest FC 1 1 – – 3–1 +2 3 4. Puskás Akadémia 1 1 – – 2–1 +1 3 5. Zalaegerszegi TE 2 – 2 – 5–5 0 2 6. Paksi FC 1 – 1 – 3–3 0 1 6. ETO FC Győr 1 – 1 – 3–3 0 1 8. Nyíregyháza Spartacus 1 – 1 – 1–1 0 1 8. Kisvárda 1 – 1 – 1–1 0 1 10. MTK Budapest 2 – 1 1 1–2 –1 1 11. Diósgyőri VTK 2 – 1 1 3–5 –2 1 12. Kazincbarcika 2 – – 2 1–5 –4 0

