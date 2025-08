Dárdai parádés gólt ollózott, a Puskás Akadémia fordított a Nyíregyháza ellen

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2 (1–2)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Lukács D. (26.), ifj. Dárdai P. (84.), Fameyeh (87.), ill. Benczenleitner (2.), Evangelu (44.)

A mérkőzés online tudósítása itt olvasható.

ÖSSZEFOGLALÓ

Emlékezetes mérföldkőhöz érkezett vasárnap Hornyák Zsolt: a Nyíregyháza Spartacus elleni volt a 200. NB I-es mérkőzése a Puskás Akadémia kispadján. Az 52 esztendős szakember napra pontosan hat évvel korábban, 2019. augusztus 3-án az Újpest elleni idegenbeli mérkőzésen (amelyet egyébként az Illovszky Rudolf Stadionban rendeztek meg) dirigálta először a felcsúti együttest, és biztosan jó szívvel emlékszik vissza rá, hiszen 3–1-es győzelemnek örülhetett. Akkor talán maga sem gondolta, hogy hat év múlva még mindig ő lesz a Puskás Akadémia vezetőedzője. Az előző bajnoki esztendőben, a 2018–2019-esben három szakember, Benczés Miklós, Komjáti András és Radoki János is irányította a bajnokságot végül hetedikként befejező csapatot, így nem igazán volt realitása, hogy jön majd valaki, aki eredményeivel hosszú távú bizalmat érdemel ki.

A korábbi háromszoros szlovák válogatott labdarúgóval a kispadon a Puskás Akadémia hat idény alatt csak egyszer maradt le a dobogóról, kétszer lett ezüstérmes, háromszor bronzérmes, nem szorul magyarázatra, miért bíznak benne töretlenül továbbra is. Egyébként nem volt könnyű helyzetben, mert bár csapata esélyesként várta az összecsapást, csütörtökön 2–0-s vereséget szenvedett a Konferencialigában az Arisz Limassoltól, s ez nyilván nyomot hagyott a játékosokban. Sokan biztosra vették, a hazai kapuban Szappanos Péter kezd majd, akinek az átigazolását szerdán jelentették be, ám a kétszeres válogatott kapus a keretbe sem került be. Hornyák Zsolt ettől függetlenül változtatott a kapuban (is), és a nyáron Székesfehérvárról megszerzett Dala Martinnak szavazott bizalmat, aki nem mellesleg a 2023–2024-es idényben a Nyíregyháza kapusa volt, és tevékeny szerepet vállalt az élvonalba jutásban.

A Szpari előnyben mehetett szünetre (Fotó: Kovács Péter)

Alig egy perc telt el a mérkőzésből, máris felavatták: jobb oldali beadás után Benczenleitner Barna érkezett a balösszekötő helyén, és dropból pazar mozdulattal lőtt a bal alsó sarokba. Hideg zuhany hazai oldalon, álomkezdés a vendégek részéről, számítani lehetett rá, a Puskás Akadémia sok energiát fektet majd a hátránya eltüntetésére. Nagyjából tíz perc múlva nagy esélye is nyílt az egyenlítésre, ám Laros Duarte szögletére hiába érkezett egyedül nagy helyzetben Patrizio Stronati, fejese a földre, onnan pedig a kapu fölé szállt. Többet birtokolta a labdát a házigazda, ám a védekezésben öt–négy–egyes szerkezetre váltó Spartacus sokáig nem engedett újabb helyzetet riválisának.

Aztán a 26. percben Duarte a felezővonalról ugratta ki tökéletes ütemben Nagy Zsoltot, az ő lövésénél Kersák Roland még bravúrral védett, ám a labda Németh András elé pattant, aki okosan Lukács Dánielt játszotta meg, ő pedig korábbi kecskeméti csapattársának a kapujába bombázott. Akár fordíthatott is volna a Puskás Akadémia, ám Quentin Maceiras hiába játszotta tisztára magát Benczenleitner Barna mellett a jobb oldalon, majd adott jól középre, Nagy Zsolt erőteljes bólintása után Kersák Roland ismét nagy bravúrral védett. Úgy tűnt, döntetlennel vonulnak a csapatok pihenőre, ám egy szabadrúgást követő fejesnél Dala Martin rosszul mozdult ki a kapujából, Sztefanosz Evangelu pedig megelőzte őt és újból megszerezte a vezetést a Nyíregyházának.

Ifjabb Dárdai Pál ollózása (Fotó: Puskás Akadémia)

A fordulást követően azt mutatta a játék, a Puskás Akadémia támadófutballja még nincs azon a szinten, mint volt az előző idényben, nem jelentett meglepetést, hogy Hornyák Zsolt hármas cserével próbálta hatékonyabbá tenni csapatát. Gyorsan reagált Szabó István is, öt percen belül négy friss embert is a pályára küldött, a Spartacus pedig különösebb megerőltetés nélkül tartotta a számára kedvező eredményt. Minden centiméterért meg kellett küzdeniük a hazaiaknak, ha előre akartak jutni, nem sok minden utalt arra, mekkora fordulatot hozhat a hajrá.

Pedig ez történt. Előbb Dárdai Pál fantasztikus ollózó mozdulattal talált a kapuba, majd az ugyancsak csereként beálló Joel Fameyeh már a Puskás Akadémiának szerzett vezetést! Ráadásul a Spartacus Pavlosz Korrea kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozott. A Puskás Akadémia a sírból hozta vissza a mérkőzést, amihez elengedhetetlenül szükség volt a Herthából hazatérő Dárdai Pál fantasztikus góljának.

Fameyeh gólja már győzelmet ért a PAFC-nak (Fotó: Kovács Péter)

